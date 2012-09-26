Адресная парковка

В центре Москвы, в районе бульварного кольца, с первого ноября начнут работу муниципальные стоянки. Однако эти места внутри Садового кольца придутся по карману не каждому водителю.

Ежедневно только в пределах бульварного кольца скапливается от 300 до тысячи автомобилей. И хотя летом штрафы за стоянку в запрещённых местах ощутимо подросли, меньше «железных коней» не стало.

Начинать исправлять ситуацию решили с самых загруженных участков: Петровка, Каретный Ряд и прилегающих к ним территорий. С первого ноября там появится около 600 машино-мест. Стоимость одного часа составит 50 рублей. Однако ранее Департамент транспорта Москвы сообщал, что владельцы квартир, расположенных в районе бульварного кольца, возможно, будут освобождены от ежедневных трат.

Этот критерий эксперты посчитали недоработанным.

«Почему именно собственники, а не все жители? – спрашивает глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев. – Ведь владелец квартиры не является по умолчанию обладателем авто. Может, хозяин жилплощади пенсионер, а машина, например, числится за внуком. Что же, теперь людям заняться переоформлением квартир и автотранспортных средств?» – недоумевает эксперт.

«Нельзя никому давать привилегий, – уверен руководитель рабочей группы по инфраструктурному развитию и строительству Общественной палаты РФ Игорь Ковпак. – Все проживающие в этих районах должны позаботиться о собственном гараже или аренде. Любое исключение порож­дает следующее, и тогда провалится весь проект», – считает собеседник.

Стоянки предполагается оснастить необходимой электроникой: камерами, датчиками и паркоматами для оплаты в автоматическом режиме. Обсуждается мысль создать специальную базу с данными об автомобилях хозяев квартир.

«На это потребуется не менее тридцати миллионов рублей, – говорит Сергей Канаев. – А насколько быстро она сможет обновляться? Раз в год? И как можно будет проконтролировать результат? Такие затеи очень удобны для «распилов» средств». Есть также мнения, что плата должна подразумевать охрану имущества обученными людьми, а не только наблюдение с видеокамер.

«Всё должно быть максимально автоматизировано. Чтобы не ограничится услугами ряженых в жилеты клоунов, которые только и умеют что брать «деньги в кепку», – рассказывает научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин.

Сегодня в Москве на тысячу человек приходится 400 автомобилей. А чёткой системы ограничений на их размещение до сих пор нет. «Это дело будущего. Если сейчас какой-то процент автолюбителей поймёт, что можно иногда на Тверскую и на метро подъехать, то мы чего-то добьёмся. А следующий этап – переход к бесплатным часам только в ночное и вечернее время», – поясняет Михаил Блинкин. Если проект пойдёт успешно, то не исключено, что он выйдет за пределы Центрального округа.