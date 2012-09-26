Неуправляемость мегаполисов

Большой Нью-Йорк, Большой Лондон, Большой Берлин давно поменяли границы и превратили спальные пригороды в процветающие полюса. Там нет глухих окраин. Но есть содружества городов, каждый из которых в достаточной мере самостоятелен. А облик Большой Москвы будет определяться как всегда – политической реальностью.

Зачем власти на самом деле решили изменить границы Москвы? Есть этому процессу разумное объяснение. Чиновники всех мастей вроде уже отказываются покидать центр города. Второе объяснение – это шаг на пути к крупной городской агломерации, подобной тем, которыми уже давно обросли пригороды мировых столиц. Идея сразу породила множество вопросов. А разумных объяснений, увы, пока маловато. Что будет с паспортами и старой пропиской, куда ездить в больницу и в какую школу устраивать ребёнка?

Границы можно не менять

Так в одночасье изменилось многое, и вместе с тем появилось ощущение, что окружающая действительность тоже поменяла масштаб. Возможно, потому, что через заявления политиков и через СМИ в обиход вошли такие специальные термины, как «урбанизация» и «агломерация», которые ранее произносили только архитекторы. Теперь их произносят все, но какое отношение они имеют к реальности в Москве и области, представление у всех участников процесса, увы, туманное.

«Интересно, что сама идея создания агломерации вообще-то не подразумевает, что границы административных образований обязательно должны быть изменены, – говорит Сергей Зуев, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук. – В столице крутятся большие деньги. Здесь выше зарплаты, пенсии, социальная база. Это десятилетиями притягивает сюда людей не только из соседней области, но и из других регионов».

Понятно, что приезжие хотят работать, а затем остаться и привезти сюда семью. С появлением скоростного транспорта, которое, по словам Сергея Зуева, не за горами, в зоне часовой доступности от столицы окажутся смежные с Московской областью регионы, что приведёт к увеличению амплитуды миграций и росту населения.

В Подмосковье экономика только набирает обороты. Таким образом, агломерация вокруг нашего города уже складывается, вопрос только в том, на каких принципах будет основано её существование. «Количество населения в Московской области будет увеличиваться вне зависимости от разного рода административных телодвижений, – продолжаетСергей Зуев. – Этот процесс можно ускорить или затормозить, например, за счёт строительства жилья того или иного класса».

Однако есть реальность, с которой не поспоришь. Желаемого баланса между строительством, промышленностью, высокими технологиями и сельским хозяйством в Большой Москве может не получиться, считают некоторые эксперты. Слишком велики противоречия как между властными элитами, так и между интересами конкретных инвестиционных компаний и частных предприятий.

Конкуренция или сотрудничество?

«Наибольшая опасность грозит сельскому хозяйству, – считает Павел Грудинин, депутат Московской областной Думы (до 2012 года). – Из-за налогов и цен на основные ресурсы заниматься земледелием в Подмосковье невыгодно. Многие сельхозпредприятия Подмосковья и Москвы оказались на грани закрытия и распроданы, после того как землю из сельхозназначения перевели в земли рекреационного характера. Типичный путь сельскохозяйственного предприятия с момента приобретения частным инвестором до полного закрытия занимает несколько лет, – рассказывает депутат. – Новый владелец постепенно сворачивает производство и сокращает штат. Люди вынуждены искать работу в городе, а освободившаяся земля отдаётся под застройку».По словам эксперта, через это прошли практически все предприятия в Москве и области.

«Реализовывать стратегию всеобщей агломерации предстоит в условиях постоянной конкуренции между регионами, – считает Александр Закондырин, депутат муниципального городского собрания (2004–2008 гг.). –Монолита отношений между московской и областной элитой пока нет. Никто из руководителей не хочет быть хозяином бедного региона. Вряд ли Подмосковье смирится с потерей территории и впредь, всё же будет настаивать на компенсациях или добиваться других преференций».

Ежегодные потери областного бюджета после изменения границ между Москвой и областью власти Подмосковья оценили в 25 млрд. рублей. Однако соглашение было подписано на сумму порядка 9 миллиардов. Позже прошло сообщение о компенсации в 14 миллиардов. В итоге ничто не мешает правительству Подмосковья продолжать считать столицу своим должником.

Кто рулит?

Ещё одна политическая проблема, которая может предопределить облик Большой Москвы, – распределение ответственности за принятие решений. Если Москва и окружающие территории станут развиваться как единая агломерация, это потребует перераспределения властных полномочий по вертикали. В стратегии говорится и об этом. В частности, в одном из тезисов предлагается расширить сферу ответственности органов местного самоуправления, а также привлекать граждан к обсуждению и принятию тех или иных градостроительных решений. Осторожные шаги в этом направлении власти Москвы уже сделали. В частности, с августа столичные муниципалитеты могут принимать решения относительно размещения в районах объектов капитального строительства.

Местные депутаты вправе рассмотреть проект и вынести по нему положительное либо отрицательное решение. Однако сторонники демократических преобразований считают этот процесс декоративным, поскольку пока деятельность самоуправления, поддерживается не за счёт налогов, а в виде субсидий городского бюджета. Если бы депутатам были переданы полномочия как собственные полномочия органов местного самоуправления, а также была предусмотрена соответствующая налоговая база для осуществления этих функций, а главы муниципальных образований были избраны впрямую населением и занимались хозяйственными функциями, то мы бы говорили о полноценной реформе местного самоуправления в Москве.