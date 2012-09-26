//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Пятиэтажек меньше - проблем больше

№ 37(329) от 27.09.2012 [«Аргументы Недели », Сергей ГРУНЮШКИН ]

Пятиэтажек меньше - проблем больше
Фото ИТАР-ТАСС

Программа по сносу пятиэтажек в Москве продолжается. Однако с каждым годом, вместо того чтобы улучшать жизнь людей, – она создаёт всё больше проблем. Причины: недостаточное количество вводимого жилья и отсутствие желания выполнять свои обязательства у правительства.

Напомним, что программа по сносу пятиэтажек в Москве стартовала 17 лет назад. Тогда планировалось снести около 1700 домов. На сегодняшний день, по информации Департамента жилищной политики и жилищного фонда, эта программа выполнена почти на 78% и осталось ликвидировать около 330 пятиэтажек. Ранее её хотели завершить уже в 2010 году, но сроки неоднократно сдвигались из-за «неблагоприятного экономического климата», как говорили чиновники. Сейчас же весь объём работ должен быть выполнен к 2015 году. Общая площадь сносимого жилья составляет около 1,25 млн. кв. метров. При этом заместитель руководителя Департамента жилищной политики (ДЖП) Валентина Логунова заявляла, что необходимо ввести порядка 1,5 млн. кв. м жилплощади, чтобы всех расселить. Но смогут ли выполнить обязательства в срок?

Почему не строим?

Сейчас от момента признания дома аварийным до его сноса может пройти сколько угодно времени. Получается, что люди не могут сделать ремонт и живут в полном неведении, когда и куда их переселят, как им дальше строить жизнь, в какую школу пойдут их дети и т.д. Причём здесь точно так же могут переносить сроки. Нередки случаи, когда семьи ждут уже 10 лет, когда их дом снесут.

«При Лужкове этот вопрос решался быстро. Сначала строился дом, в который никого не вписывали. Потом людей оперативно туда заселяли. Хотя при нём же такая неплохо работающая практика была остановлена», – рассказывает Константин Таратыркин, генеральный директор «АК-ИТР». Связано это было с тем, что некоторые люди скупали квартиры в аварийном доме и прописывали туда большое количество жильцов. В итоге такие объекты стало невыгодно сносить с точки зрения бизнеса. Прибыль от такой деятельности упала, как минимум, в два раза.

Но, для того чтобы и впредь действовать по старинке, надо было только строго контролировать этот процесс. По мнению Константина Апрелева, вице-президента Российской гильдии риелторов,нужно было вести учёт жильцов после того, как дом признан аварийным. А на тех, кто регистрируется после, – не должны распространяться социальные нормы с предоставлением жилья.

Кроме этого строительный бизнес остановился по простой причине – негде строить. Плюс ко всему вся чиновничья Россия стала заметно меньше вкладывать в столичную недвижимость.

Кроме этого, по мнению К. Таратыркина, у нас пропало такое понятие как «строительская дисциплина». Людей за невыполнение обязательств, в том числе и по срокам, перестали наказывать.

Тем более что процесс с переселением и сносом вялотекущий. Его точно не успеют завершить к 2014 году. Причин много. Не меньше и проблем. А главная беда здесь в том, что людям не предоставляют того жилья, которое им положено по закону.

«Перед конкретной проблемой людей будут ставить такими небольшими группами, чтобы они не бунтовали и не участвовали в митингах. Будут делать всё, чтобы не создавать критической массы. В Москве, если страдает группа людей менее 20 тысяч, – вообще никаких выступлений быть не может. Если всё-таки поставили перед проблемой 20 тысяч, то среди них лишь 50 начнут возмущаться и будут что-либо организовывать. Такой вот у нас народ», – говорит К. Таратыркин.

А вот для того чтобы ускорить расселение жильцов, чья квартира приватизирована, Апрелев предлагает давать возможность выбирать жильё на открытом рынке, а не только из того, что есть у ДЖП. Ведь у нас порядка 85% всего жилого фонда приватизировано.

Причём некорректно предоставлять людям жильё по социальному найму за пределами МКАД, чем порой занимается департамент. Давать жильё в Новой Москве тоже нехорошо, так как разница в цене квадратного метра по сравнению со старой городской территорией – примерно в два раза.

Тем более людям, которые многие годы живут на одном месте, тяжело переезжать в районы на другом конце столицы, а то и за МКАД. Это молодые могут принять безболезненно, а вот пожилым начинать новую жизнь будет уже в тягость.

Схемы чиновников

Павел Кушаков, председатель общественного комитета «Московские переселенцы», рассказал о типичных проблемах, связанных с расселением жителей сносимых домов. «Допустим, вам вместо комнаты в коммуналке положена двухкомнатная квартира. Вы приходите в департамент и пишете заявление о её получении. И этого уже достаточно, чтобы чиновники больше ничего и никогда вам не предлагали», – рассказывает он. Происходит это потому, что есть «замечательная» статья о том, что требования граждан, не основанные на нормах и статьях закона, удовлетворению не подлежат.

Или другая типичная ситуация. Живут в квартире пять человек на 44 кв. метрах. Они стоят в очереди на предоставление жилья. У ДЖП не оказывается необходимой жилплощади, которая семье положена по нормам. Они в итоге предлагают равнозначное жильё и говорят, что подберут ту квартиру, что полагается по закону, когда она появится. Что происходит на деле? Они дают квартиру с 52 кв. м и называют это частичным улучшением. Такое улучшение признаётся специальной комиссией как отсутствие оснований для получения нового жилья. Так как теперь у семьи больше 10 кв. м на человека.

При желании в ДЖП ещё и могут потерять документы очередников, которые стоят с 1987 года и до сих пор не получили квартиру. Они находят любые основания, которые часто притянуты за уши, чтобы не давать жильё.

Также распространено и частичное отселение дома, когда половина согласна, а другая нет. В Москве жилплощадь пустовать не может. Она быстро заселяется нелегалами. При этом по закону собственником такого жилья становится Департамент жилищной политики. Такая ситуация произошла на ул. Главмосстроя, д. 3.

Безусловно, есть люди, которые смогли получить то, что им полагалось по праву. Для этого каждому из них пришлось исписать по три коробки бумаг в разные инстанции, объездить всех чиновников в городе и подкрепить всё это необходимой документацией, которая не позволила бы Департаменту жилищной политики выселить их по суду в неподходящее жильё.

«Я считаю, что со стороны чиновников – это всё чётко и хорошо спланировано. Предоставлять частичное улучшение жилищных условий де-юре и вычёркивать людей из очереди. При этом говорят, что нет коррупции», – рассказывает П. Кушаков.

По их статистике, даже с учётом серьёзного расширения Москвы количество очередников меньше, чем во время Олимпиады 1980 года. Это при том, что тогда была грандиозная стройка, и людей расселяли, а сейчас количество вводимого жилья падает. Хотя по логике эти вещи обратно пропорциональны.

«По официальной статистике, правительством Москвы курируется порядка 330 домов. По моей информации, на самом деле – это около 2000 объектов. Среди них не только хрущёвки, но и девятиэтажные и двенадцатиэтажные дома», – говорит общественный деятель. Экономическая составляющая очень простая – снести и построить на их месте дома с большим количеством жилой площади и соответственно её продать. А на людей – наплевать. Чиновникам при российском капитализме главное – не закон исполнять, а денег заработать.

И как же Сергей Собянин ещё не разогнал такое суперведомство, у которого все полномочия в одних руках, под названием Департамент жилищной политики? Нужно ведь не только малый бизнес запугивать.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

Возвращение непризнанных ДНР и ЛНР под киевскую юрисдикцию взорвет политическую систему Украины изнутри. С соответствующим прогнозом выступил Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ Владимира Путина.

//Политика

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

В понедельник, 16 сентября, стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате. Информацию политик предоставил во время разговора с журналистами.

//В мире

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Возвращение в состав украинского государства будет иметь опасные последствия для республик Донбасса. Такое мнение высказал Артем Ольхин, заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР.

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//В мире

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны дало старт учениям «Центр-2019». Военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

//В мире

Беззащитные страны Прибалтики

Беззащитные страны Прибалтики

Российско-белорусские учения «Щит Союза - 2019», проходят на Мулинском полигоне Нижегородской области 13-19 сентября, сообщили в Минобороны РФ. На учениях планируется отработать задачи разного спектра.

//Шоу-бизнес

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк принести в больницу к актрисе ее маленькую дочку.

//Происшествия

Пермского экс-чиновника обвинили в убийстве четырёх собак

Пермского экс-чиновника обвинили в убийстве четырёх собак

Бывшего заместителя министра Пермского края Виктор Усенко обвинили в убийстве четырёх собак. По словам хозяина, он обнаружил своих питомцев мёртвыми. В Минприроды сообщили, что не оставят ситуацию без внимания.

//Новости партнеров

//Общество

Поклонская двояко отнеслась к предложению назвать Крым "Тавридой"

Поклонская двояко отнеслась к предложению назвать Крым "Тавридой"

Наталья Поклонская неоднозначно отреагировала на инициативу переименовать Республику Крым, дополнительно добавив историческое название «Таврида». Депутат Госдумы читает, что Крым нужно оставить Крымом.

//Происшествия

В Кемерово кот заперся в квартире и не давал хозяевам войти

В Кемерово кот заперся в квартире и не давал хозяевам войти

В Кемерово хозяевам пришлось вызывать спасателей и взламывать дверь, потому что их "темпераментный" кот заперся в квартире. Отмечается, что инцидент произошёл в одной из квартиры на Сосновском бульваре.

//Новости СМИ2

//Спорт

«Ростов» вырывает волевую победу над «Ахматом» 2:1

«Ростов» вырывает волевую победу над «Ахматом» 2:1

Сегодня, 16 сентября, состоялся последний матч девятого тура, «Ростов» на своем поле «Ростов-Арена» принял «Ахмат» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Арбитр поединка Николай Волошин.

//В мире

Захарова посчитала «фантастикой» разговоры о слежке россиян за ФБР

Захарова посчитала «фантастикой» разговоры о слежке россиян за ФБР

Мария Захарова назвала «фантастическими» заявления о том, что российские дипломаты могли использовать свои американские «дачи» для слежки за сотрудниками ФБР.

//Общество

Названы желаемые для путешествий страны среди российских туристов

Названы желаемые для путешествий страны среди российских туристов

Эксперты аналитического центра НАФИ составили рейтинг стран, в которых российские туристы хотят побывать больше всего. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование.

//Армия

Путин предложил властям Саудовской Аравии купить у России С-300 или С-400

Путин предложил властям Саудовской Аравии купить у России С-300 или С-400

Российский президент Владимир Путин предложил властям Саудовской Аравии после атаки дронов на нефтедобывающие объекты закупить у России ЗРК С-300 или С-400 для защиты государства.

//Здоровье

Тринадцать возможных симптомов появления раковой опухоли обозначили онкологи

Тринадцать возможных симптомов появления раковой опухоли обозначили онкологи

Онкологи перечислили тринадцать симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественного новообразования. Об этом идет речь материале, который выложили в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Ольга Прокофьева попросила не трогать семью Заворотнюк

Ольга Прокофьева попросила не трогать семью Заворотнюк

Российская актриса Ольга Прокофьева и коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" прокомментировала сообщение о тяжёлом заболевании знаменитости. Прокофьева посоветовала оставить семью Заворотнюк в покое.

//Новости партнеров

//В мире

На Украине расстреляли экс-ополченца ДНР

На Украине расстреляли экс-ополченца ДНР

В понедельник, 16 сентября, в доме на улице Воинов-освободителей в украинском Мариуполе неизвестный расстреляли бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики Романа Джумаева.

//В мире

Приходько отказалась от политики в пользу музыки

Приходько отказалась от политики в пользу музыки

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2009 году выступала на Евровидении от России, решила закончить свою политическую карьеру и вернуться к музыке.

//Шоу-бизнес

Боярский не верит, что у Заворотнюк онкология

Боярский не верит, что у Заворотнюк онкология

Известный музыкант и актёр Михаил Боярский отреагировал на сообщение о заболевании Анастасии Заворотнюк. По его словам, он впервые услышал об онкологии знаменитости.

//Шоу-бизнес

Шепелев обратился к семье Заворотнюк

Шепелев обратился к семье Заворотнюк

Телеведущий Дмитрий Шепелев дал совет родным Анастасии Заворотнюк. Недавно в СМИ появилась информация о том, что у актрисы та же болезнь, от которой умерла жена Шепелева певица Жанна Фриске.

//Здоровье

Шесть правил защиты от рака перечислили эксперты в области здравоохранения

Шесть правил защиты от рака перечислили эксперты в области здравоохранения

Специалисты в сфере медицины назвали шесть правил, которым необходимо следовать, чтобы избежать образования злокачественной опухоли. Данная информация содержится в публикации, выложенной в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Джеки Чан по-русски извинился перед своими фанатами

Джеки Чан по-русски извинился перед своими фанатами

Всемирно известный актер Джеки Чан в понедельник извинился перед российскими поклонниками, что не сможет посетить Москву. Актёр не смог приехать из-за неожиданных изменений в рабочем графике.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры