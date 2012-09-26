Пятиэтажек меньше - проблем больше

Программа по сносу пятиэтажек в Москве продолжается. Однако с каждым годом, вместо того чтобы улучшать жизнь людей, – она создаёт всё больше проблем. Причины: недостаточное количество вводимого жилья и отсутствие желания выполнять свои обязательства у правительства.

Напомним, что программа по сносу пятиэтажек в Москве стартовала 17 лет назад. Тогда планировалось снести около 1700 домов. На сегодняшний день, по информации Департамента жилищной политики и жилищного фонда, эта программа выполнена почти на 78% и осталось ликвидировать около 330 пятиэтажек. Ранее её хотели завершить уже в 2010 году, но сроки неоднократно сдвигались из-за «неблагоприятного экономического климата», как говорили чиновники. Сейчас же весь объём работ должен быть выполнен к 2015 году. Общая площадь сносимого жилья составляет около 1,25 млн. кв. метров. При этом заместитель руководителя Департамента жилищной политики (ДЖП) Валентина Логунова заявляла, что необходимо ввести порядка 1,5 млн. кв. м жилплощади, чтобы всех расселить. Но смогут ли выполнить обязательства в срок?

Почему не строим?

Сейчас от момента признания дома аварийным до его сноса может пройти сколько угодно времени. Получается, что люди не могут сделать ремонт и живут в полном неведении, когда и куда их переселят, как им дальше строить жизнь, в какую школу пойдут их дети и т.д. Причём здесь точно так же могут переносить сроки. Нередки случаи, когда семьи ждут уже 10 лет, когда их дом снесут.

«При Лужкове этот вопрос решался быстро. Сначала строился дом, в который никого не вписывали. Потом людей оперативно туда заселяли. Хотя при нём же такая неплохо работающая практика была остановлена», – рассказывает Константин Таратыркин, генеральный директор «АК-ИТР». Связано это было с тем, что некоторые люди скупали квартиры в аварийном доме и прописывали туда большое количество жильцов. В итоге такие объекты стало невыгодно сносить с точки зрения бизнеса. Прибыль от такой деятельности упала, как минимум, в два раза.

Но, для того чтобы и впредь действовать по старинке, надо было только строго контролировать этот процесс. По мнению Константина Апрелева, вице-президента Российской гильдии риелторов,нужно было вести учёт жильцов после того, как дом признан аварийным. А на тех, кто регистрируется после, – не должны распространяться социальные нормы с предоставлением жилья.

Кроме этого строительный бизнес остановился по простой причине – негде строить. Плюс ко всему вся чиновничья Россия стала заметно меньше вкладывать в столичную недвижимость.

Кроме этого, по мнению К. Таратыркина, у нас пропало такое понятие как «строительская дисциплина». Людей за невыполнение обязательств, в том числе и по срокам, перестали наказывать.

Тем более что процесс с переселением и сносом вялотекущий. Его точно не успеют завершить к 2014 году. Причин много. Не меньше и проблем. А главная беда здесь в том, что людям не предоставляют того жилья, которое им положено по закону.

«Перед конкретной проблемой людей будут ставить такими небольшими группами, чтобы они не бунтовали и не участвовали в митингах. Будут делать всё, чтобы не создавать критической массы. В Москве, если страдает группа людей менее 20 тысяч, – вообще никаких выступлений быть не может. Если всё-таки поставили перед проблемой 20 тысяч, то среди них лишь 50 начнут возмущаться и будут что-либо организовывать. Такой вот у нас народ», – говорит К. Таратыркин.

А вот для того чтобы ускорить расселение жильцов, чья квартира приватизирована, Апрелев предлагает давать возможность выбирать жильё на открытом рынке, а не только из того, что есть у ДЖП. Ведь у нас порядка 85% всего жилого фонда приватизировано.

Причём некорректно предоставлять людям жильё по социальному найму за пределами МКАД, чем порой занимается департамент. Давать жильё в Новой Москве тоже нехорошо, так как разница в цене квадратного метра по сравнению со старой городской территорией – примерно в два раза.

Тем более людям, которые многие годы живут на одном месте, тяжело переезжать в районы на другом конце столицы, а то и за МКАД. Это молодые могут принять безболезненно, а вот пожилым начинать новую жизнь будет уже в тягость.

Схемы чиновников

Павел Кушаков, председатель общественного комитета «Московские переселенцы», рассказал о типичных проблемах, связанных с расселением жителей сносимых домов. «Допустим, вам вместо комнаты в коммуналке положена двухкомнатная квартира. Вы приходите в департамент и пишете заявление о её получении. И этого уже достаточно, чтобы чиновники больше ничего и никогда вам не предлагали», – рассказывает он. Происходит это потому, что есть «замечательная» статья о том, что требования граждан, не основанные на нормах и статьях закона, удовлетворению не подлежат.

Или другая типичная ситуация. Живут в квартире пять человек на 44 кв. метрах. Они стоят в очереди на предоставление жилья. У ДЖП не оказывается необходимой жилплощади, которая семье положена по нормам. Они в итоге предлагают равнозначное жильё и говорят, что подберут ту квартиру, что полагается по закону, когда она появится. Что происходит на деле? Они дают квартиру с 52 кв. м и называют это частичным улучшением. Такое улучшение признаётся специальной комиссией как отсутствие оснований для получения нового жилья. Так как теперь у семьи больше 10 кв. м на человека.

При желании в ДЖП ещё и могут потерять документы очередников, которые стоят с 1987 года и до сих пор не получили квартиру. Они находят любые основания, которые часто притянуты за уши, чтобы не давать жильё.

Также распространено и частичное отселение дома, когда половина согласна, а другая нет. В Москве жилплощадь пустовать не может. Она быстро заселяется нелегалами. При этом по закону собственником такого жилья становится Департамент жилищной политики. Такая ситуация произошла на ул. Главмосстроя, д. 3.

Безусловно, есть люди, которые смогли получить то, что им полагалось по праву. Для этого каждому из них пришлось исписать по три коробки бумаг в разные инстанции, объездить всех чиновников в городе и подкрепить всё это необходимой документацией, которая не позволила бы Департаменту жилищной политики выселить их по суду в неподходящее жильё.

«Я считаю, что со стороны чиновников – это всё чётко и хорошо спланировано. Предоставлять частичное улучшение жилищных условий де-юре и вычёркивать людей из очереди. При этом говорят, что нет коррупции», – рассказывает П. Кушаков.

По их статистике, даже с учётом серьёзного расширения Москвы количество очередников меньше, чем во время Олимпиады 1980 года. Это при том, что тогда была грандиозная стройка, и людей расселяли, а сейчас количество вводимого жилья падает. Хотя по логике эти вещи обратно пропорциональны.

«По официальной статистике, правительством Москвы курируется порядка 330 домов. По моей информации, на самом деле – это около 2000 объектов. Среди них не только хрущёвки, но и девятиэтажные и двенадцатиэтажные дома», – говорит общественный деятель. Экономическая составляющая очень простая – снести и построить на их месте дома с большим количеством жилой площади и соответственно её продать. А на людей – наплевать. Чиновникам при российском капитализме главное – не закон исполнять, а денег заработать.

И как же Сергей Собянин ещё не разогнал такое суперведомство, у которого все полномочия в одних руках, под названием Департамент жилищной политики? Нужно ведь не только малый бизнес запугивать.