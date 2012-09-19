Чем заменят «полосатиков»

Московское правительство хочет полностью обновить подвижной состав метрополитена до 2020 года. Для этого нужно собрать 2 тыс. новых вагонов. В тендере за выгодный заказ будут бороться многие мировые фирмы. Готова перспективная модель и у Мытищинского вагоностроительного завода. Он трудится для нашей подземки с первых дней её создания.

В своё время, в 1931 году, завод впервые получил заказ для метрополитена. Опытный образец, во многом «срисованный» с американских моделей, получился похожим на трамвай, с жёсткими неудобными сиденьями и деревянными поручнями. Правительственная комиссия потребовала переделок – так появились вагоны с мягкими диванами-сиденьями, дерматиновой обивкой потолка, красивыми плафонами.

Каждый вагон метро должен откатать свой срок – 31 год. Из них три года, или 480 км пробега, – по заводской гарантии. Привычные синие вагоны серии 717 – их ещё ласково называют «полосатики» – рано или поздно выработают ресурс. К тому же у них нет кондиционеров, не слишком надёжна система безопасности, страхующая пассажиров от зажимания дверьми.

Другое дело 20 современных вагонов, что в этом году забегали на Арбатско-Покровской линии. В 2013-м ещё 30 требуется Бутовской линии. Она будет вскоре продлеваться. Наше метро довольно интенсивно разрастается, и подвижного состава ему нужно всё больше.

Сегодняшние требования – больше к удобству и безопасности. Мировой опыт, конечно, тоже используется. Впрочем, не только опыт, но и комплектующие. «На нашем вагоне, который выпускается для Москвы, серии 740.4 устанавливаются финские прессованно-сдвижные двери. Система кондиционирования – испанская, – рассказывает Сергей Кошкин, главный конструктор проекта. – Зато кузов вагона, рамы, тележки, колёсные пары, редукторы – это всё наше. Детали внутренней облицовки салона – тоже российского производства».

Но привычным вагонам-«полосатикам» придёт на смену не эта модель, а более продвинутая – 60-й серии. С этого года такие вагоны уже выезжают на маршруты из депо Новогиреево. В них есть система кондиционирования. Используется асинхронный привод, который позволяет часть энергии при торможении возвращать в сеть. Установлено большее количество датчиков безопасности. Они не дадут зажать пассажира при посадке-высадке.

Когда Путин открывал новую станцию «Новокосино», вагоны 60-й серии всем показывали и хвалили. В этом году Москва заказала заводу 312 таких изделий.

«На сегодняшний день мы заказами обеспечены, – говорит Александр Дульнев, начальник технологического отдела завода. –Объёмы для нас большие, мы справляемся вместе с Тверским заводом. Они делают промежуточные вагоны, а мы головные. Здесь уже соединяем их в состав и налаживаем. На Метровагонмаше – так называется сейчас наш завод – работают около 4354 человека.

Костяк – высококвалифицированные специалисты. Каждый пятый работник имеет высшее профессиональное образование. Мы их бережём, поощряем, притом не только в денежном выражении. Построили микрорайон Шараповка в 2000 году, многие заводчане там получили квартиры. В этом году сдали ещё дом. У нас три детских сада, места в которых есть всегда, два детских лагеря, один в Крыму, один под Загорском».

Метровагонмаш – градообразующее предприятие для Мытищ. «И мы – основные налогоплательщики в городскую казну, – добавляет Юлия Шушерова пресс-секретарь завода. – Глава района Виктор Азаров – бывший заводчанин. Он часто приезжает. Работой предприятия доволен. Говорит – зарабатывайте больше. Чем больше заработаете, тем мне будет лучше работать».

Вагоны метро, выпущенные Метровагонмашем, перевозят более 16 млн. пассажиров ежедневно – причём не только в московском метро, но и в будапештском, пражском, софийском. И почти во всех метрополитенах СНГ. Перед предстоящим тендером столичного правительства завод чувствует себя уверенно, несмотря на сильных соперников – «Бомбардье», «Альстом», «Сименс», питерский Вагонмаш, Уралвагонзавод. Китайские, корейские и даже украинские производители тоже будут участвовать в конкурсе.