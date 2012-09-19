Море денег утопят в реке

На Москве-реке могут появиться вертолётные площадки, катки и десятки километров нижних набережных. Новые зоны отдыха – часть программы развития отелей на воде. Правда, появится всё это, когда инвесторы подсчитают, сколько они готовы потратить, а чиновники – сколько тут можно заработать.

В отличие от парижской Сены или лондонской Темзы Москва-река плохо приспособлена для отдыха горожан и туристов. Столица проигрывает и городам России: например, Санкт-Петербургу или Нижнему Новгороду. «И Яуза, и река Москва у нас в этом плане «мёртвые», – считает заместитель председателя комиссии Мосгордумы по экономической политике, науке и промышленности Иван Новицкий.

Бизнес предложил построить на воде до 200 отелей и нижние набережные. Отели разместятся на дебаркадерах. А набережные – это искусственное продолжение берегов с помощью строительства на понтонах, где можно создать катки, прогулочные зоны, сделать озеленение. Примерные сроки выполнения этих планов – до 2018 года, а сумма может превысить 200 млн. долларов.

«Все наши суда новые, в них установлена полностью замкнутая и автономная система утилизации отходов, – говорит президент Национальной ассоциации судовладельцев Андрей Новгородский. – То есть не подразумевается ни забора воды, ни её сброса». Про забор воды собеседник рассказывает неслучайно. Когда-то экс-мэр столицы Юрий Лужков называл плавучие пристани экотеррористами. Сегодняшние предприниматели утверждают, что бояться сбросов не стоит.

Есть мнение, что нарушать правила сегодня себе дороже. Цена одного судна – 12–15 млн. долларов. Вложив такие деньги, мало кто захочет прогореть из-за экологических нарушений или заниматься чем-то криминальным. Однако экологи скептически относятся к этим задумкам.

«Дебаркадер, увы, не космический корабль. Значит, на нём будет канализация. И куда же будут стекать отходы? Разумеется, в реку, – объясняет доктор географических наук, профессор, директор НИИ и проектно-изыскательского института экологии города Анна Курбатова. – Риски утечки или аварии есть всегда».

Говорят, что авторы проекта готовы даже очищать воду от мусора. Но Иван Новицкий сомневается в этом. «Что, они сачком бутылки будут вылавливать? У города есть специальные суда. Хорошо если на деле хозяева плавучих апартаментов будут хотя бы убирать мусор вокруг своих причалов. На большее вряд ли стоит надеяться». Тем не менее город может обустраивать набережные и выставлять их на аукцион. «Но сначала их надо обеспечить всеми коммуникациями. Построить паркинги, причалы. Если всё сделать продуманно, то прибыль обеспечена», – говорит Иван Новицкий.

Но не станут ли эти аукционы очередным разворовыванием городских средств? Тендеры, как правило, выигрывают приближённые к власти структуры. Они могут вообще не строить, а перепродать права и таким образом получить неплохую прибыль. Ведь речь идёт о центре города.

Москва-река течёт не только в центре, и было бы логично использовать затоны и окраины. В спальных районах серьёзные проблемы с паркингами. Поэтому в затонах можно построить плавучие стоянки. Или склады.

До 2016 г. запланировано ввести в эксплуатацию около 30 дебаркадеров. Многие превратятся в дорогие отели и рестораны. О стоянках речи не идёт. Говорят, что гостиницы эти будут трёхзвёздочными. Такие апартаменты пригодятся к чемпионату 2018 года по футболу.

Любые планы нужно воплощать постепенно и разумно. «Если берега превратить в стоянки для дебаркадеров, то нарушится гидродинамика, образуется много застоев, – отмечает Анна Курбатова. – Почему, кстати, определена цифра – 200 объектов, а не 250 или 150? Кто это придумал?»

Говорят, что на все согласования и доработки проекта потребуется ещё, как минимум, год. Так что планы могут кардинально измениться. Чиновники обещают сделать реку комфортной для всех.