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Съел масло – запей бензином

№ 36(328) от 20.09.2012 [«Аргументы Недели », Екатерина АЛИКИНА ]

Съел масло – запей бензином

Имитация запаха и вкуса, улучшение внешнего вида товара – таковы принципы работы многих современных производителей продуктов питания. Причём достигаются аппетитные цвет, вкус и запах зачастую с помощью вредных, а порой и опасных пищевых добавок. Особенно эта проблема актуальна для такого крупного города, как Москва, с её колоссальными объёмами потребления.

Сгущёнка, конфеты, картошка фри, шоколад, лапша быстрого приготовления, чипсы, сухарики, крекеры и многое-другое – всё это очень любят наши дети. Однако именно эти продукты часто содержат в своем составе пальмовое масло. Оно якобы усиливает вкус. И даже привносит особую нотку. На самом деле масло «заставляет» есть чипсы, сухари или фастфуд всё чаще и чаще. Причём в зависимость от такой еды попадают не только дети, но и взрослые. Важно, что это масло недорого стоит и в составе продуктов продлевает их срок годности. Поэтому для производителей оно выгодно, а для кого-то может оказаться вредным для здоровья.

С привкусом беды

«Пальмовые масла бывают пальмоядровые (произведённые из косточек) и сделанные из мякоти плода масличной пальмы, – рассказывает Андрей Преснов, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. Опасными при определённых обстоятельствах могут оказаться именно пальмоядровые. Они используются для консервации.

Этот продукт вводится в молочные продукты для продления сроков хранения, делает их тугоплавкими. То есть температура, при которой масло плавится, гораздо выше температуры человеческого тела. Попадая в наш желудок, оно остаётся там пластичной липкой массой, это может повредить сосуды.

Интересно, что во многих странах мира вышеупомянутое вещество вообще не применяется в кулинарии. Его используют в металлургии для смазки оборудования. Самым лучшим растворителем этого продукта служит бензин, а отнюдь не органические вещества человеческого организма. Соответственно развитые страны давно отказались от этого масла в качестве пищевого продукта.

Не только Национальный союз защиты прав потребителей, но и российские врачи бьют тревогу. Именно им приходится сталкиваться с последствиями накопления в организмах людей вредных веществ. «По биологическим свойствам это масло относится к растительным. Однако по своим химическим характеристикам оно содержит большое количество насыщенных жиров, – говорит Лидия Ионова, директор диетологической клиники. –Поэтому его не стоит часто использовать в рационе. Иначе последствия будут те же, что бывают после регулярного потребления жирной еды: фастфуда, баранины, свинины, сала. У кого-то может даже возрасти риск развития атеросклероза и артериальной гипертонии».

По мнению врача-диетолога Николая Сыча, это растительное масло обладает и положительными свойствами. Но по сравнению с негативными – их всё же меньше. Например, витамин А присутствует в вышеупомянутом масле. А он, безу-словно, полезен детям для зрения и мышечного роста. Однако его использование в смесях может отрицательно влиять на процесс минерализации детских костей».

Кому добавки?

Серьёзные опасения вызывают, например, пищевые добавки с индексом Е. На данный момент существует целая классификация этих компонентов. «Добавки с маркировкой от E100 до Е182 – это красители, которые имитируют цвет продукта, – рассказывает Николай Сыч. – Е200 – Е299 повышают сроки хранения. Есть также стабилизаторы, загустители, эмульгаторы, которые создают однородную смесь и повышают вязкость продукта. Иными словами, эти хитрые уловки создают иллюзию качества. Они, конечно, не очень полезны для организма».

Эксперты отмечают, что особое внимание стоит обратить на содержание в продуктах цитрусового красителя E121. В России он запрещён, но может встретиться в импортных продуктах. Также в нашей стране запрещён консервант-формальдегид Е240. Известно, что он имеет канцерогенный эффект и может провоцировать рак. Добавки Е103, Е105, Е211, Е213, Е217, Е121 могут вызывать злокачественные опухоли, а Е230, Е231, Е232 – аллергию.

Особенно много различных добавок сегодня используется в производстве колбас и других мясопродуктов. Поэтому так часто можно заметить неестественный цвет мясных изделий. Они либо чересчур красные, либо слишком бледные. Это связано с использованием различных красителей. Не обходят стороной добавки и хлебобулочные изделия. Их вкус сегодня нередко улучшают специальными пеногасителями.

Ещё один яркий пример – применение красителя – «отбеливателя» Е171. Некоторые производители добавляют его в сгущённое молоко для того, чтобы оно выглядело белым-белым и аппетитным. Во всём мире компонент Е171 используется в производстве лаков, бумаги и пластмасс. А в России, Украине и ряде других стран он до сих пор попадает в продукты питания.

Лучше не толстеть!

Диетологи настоятельно рекомендуют внимательно читать на этикетках состав продуктов, а также обращать внимание на сроки годности товаров. В их составе должны быть только известные компоненты и минимальное количество веществ с индексом Е! Кроме того, подозрительно низкая цена продукта – это также повод задуматься. Возможно, низкая цена как раз и достигнута благодаря самым дешёвым добавкам. В заключение стоит отметить, что сегодня и в Москве, и в России в целом значительно выросло количество людей, страдающих от лишнего веса. По словам врача-диетолога Николая Сыча, этапроблема в большей или меньшей степени есть у 45% населения. В столице ситуация также усугубляется обилием работников умственного труда с малоподвижным образом жизни и большим количеством заведений фастфуда. И конечно, неизменный фактор – некачественное продовольствие с большим содержанием вредных веществ. Пока люди малограмотны в вопросах питания. Свою роль играют также низкие доходы людей. За качественный продукт в Москве часто приходится платить двойную и даже тройную цену. Но и это обстоятельство не гарантирует качество и чистоту продуктов.

Аргументы предпринимателя

Роман Жигульский:

– Насколько я знаю, пальмовое масло действительно вредное. Трансжиры, которые не перерабатываются организмом, сильно влияют на здоровье человека. Их использование достаточно распространено, так как по сравнению с другими растительными маслами и животными жирами они стоят дёшево.

Что касается добавок со знаком Е, то, я, например, стараюсь избегать покупки товаров с их содержанием. Правда выбрать что-то подходящее становится всё проблематичнее. Натуральных продуктов с небольшими сроками годности стало достаточно мало.

Видимо, всё это издержки цивилизации. Чем больше население, тем менее качественной становится пища, и от этого никуда не деться.

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