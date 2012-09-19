Незваные гости

Недавно москвичей взбудоражило о известие о новых полномочиях Мосжилинспекции. В городе появились слухи, что Положение о Государственной жилищной инспекции г. Москвы будет расширено. И в нём, в частности, появится пункт, который якобы разрешит инспекторам без ведома хозяев посещать «подозрительные» квартиры. В самой организации объясняют, что дополнения действительно появятся, но суть их совсем иная.

Мой дом – моя крепость

Как рассказывают в Мосжилинспекции, основанием для того, чтобы инспекторы нагрянули с проверкой, чаще всего становятся обращения жителей соседних квартир. Как правило, подозрения рождаются из-за большого количества строительного мусора, который выносится из квартиры, сбоев в работе вентиляционной системы, других признаков. Так что возможный визит инспектора в «нехорошие» квартиры для горожан уже давно не новость. Правда, как показывает реакция на поднятую в СМИ «волну», впускать проверяющих в дом всегда, когда им это нужно, жители столицы всё равно не готовы. Как уверяют в Мосжилинспекции – и не придётся.

Как подчеркнул в разговоре с «АН» представитель Мосжилинспекции Алексей Сенченко, новые пункты в Положении о Мосжилинспекции действительно появятся. Но о том, чтобы заходить к людям в дома без их ведома, речи не идёт. Процедура осмотра квартиры, в которой предположительно нарушены правила перепланировки, останется прежней. Осмотр будет проходить только с ведома и согласия собственника или нанимателя. Если хозяин откажется впустить инспектора, Мосжилинспекция будет обращаться в суд и осмотрит квартиру уже на основании судебного разрешения. И суть изменений как раз в том, что получать такие разрешения в суде инспекторам будет гораздо проще, чем прежде.

«В Положении отныне будет прописана наша обязанность реагировать на полученные сигналы о незаконной перепланировке, – объясняет представитель ведомства Алексей Сенченко. – Мы и так это делали, но в документах данный факт зафиксирован не был. И поэтому, когда мы через суд пытались добиться права пройти в квартиры к несговорчивым хозяевам, нам часто отказывали – как раз из-за отсутствия той самой формальной строчки. Теперь эта нестыковка устранена. Кроме того, второй новый пункт, который появится в нашем Положении, позволит нам в судебном порядке потребовать вернуть помещение в первозданный вид».

Живите по закону!

Столь же строгим, как раньше, останется и механизм привлечения к ответственности тех, кто всё-таки затеял в доме «перестройку», не подумав, что их «дизайнерские решения» могут изменить жизнь всего дома. «Стандартное» наказание за несанкционированную перепланировку – штраф, требование провести необходимые согласования (если перепланировка ведётся в дозволенных рамках, но хозяин квартиры поленился оформить документы) или возврат жилого помещения в прежний вид (если изменения не входят в перечень разрешённых). Те, кто не выполнил требования инспекторов, рискуют остаться без жилья: по решению суда, жилплощадь, принадлежащая злостным нарушителям, может быть продана с торгов. Правда, по словам Алексея Сенченко, до аукциона дело обычно не доходит. Из 5–6 тысяч случаев незаконной перепланировки, обнаруженных за год, сотрудничать отказываются максимум в десяти – и то только на первых порах.

Отметим, что вести себя в рамках правил сегодня гораздо проще, чем прежде. В декабре прошлого года нормы согласования перепланировки были существенно упрощены. В частности, сегодня для этого не требуется разрешения Роспотребнадзора и МЧС – достаточно одобрения Мосжилинспекции. Правда, если жилой дом является объектом культурного наследия, Мосжилинспекция будет согласовывать своё решение с профильным департаментом. Впрочем, эксперты относятся к нововведениям скептически.

«Внешне прошлогодняя реформа – дело хорошее, но не особо полезное, – считает Вячеслав Гуменюк, сопредседатель движения «Жилищная солидарность». – Все вопросы, связанные с домом, в том числе вопросы перепланировки, должны решать собственники. Сейчас вопросы по поводу «можно» и «нельзя» решает посторонний человек, а интересы собственников учитываются формально. Кроме того, нельзя исключать и коррупционный фактор. Руководителем может быть идеальный человек, но инспекторов-то – сотни…»