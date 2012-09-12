Разрешите выбрать мэра

Москва, которой нынешний мэр – Сергей Собянин – достался безальтернативно, сможет снова выбирать себе городского главу. Велика, однако, вероятность того, что этим делом снова займётся Собянин, так как оппозиционным кандидатам пробиться сквозь препоны законодательства будет по-прежнему нелегко.

Мосгордума, состоящая почти целиком из единороссов, вероятно, и не подумала бы обсуждать прямые выборы столичного мэра, но к этому её обязал федеральный закон о выборах глав субъектов РФ. Он требует от регионов самим определить некоторые детали. Например, кандидату на пост главы региона надо заручиться поддержкой и подписями депутатов муниципальных образований. Каким количеством подписей – решать на местах. Мосгордума, чтобы угодить Сергею Семёновичу, решила уменьшить число возможных конкурентов. Для этого она подняла планку как можно выше: 10% от всех муниципальных депутатов должны были, по задумке единороссов, поддержать кандидата от политической партии, чтобы он мог баллотироваться на пост мэра.

Однако нынешний городской глава политическую ситуацию чувствует тонко. Он предложил опустить порог прохождения с 10 до 6%. Снижены и расходы избирательного фонда – с 300 до 200 млн. рублей.

Игра в монополию

Кроме кандидатов от партий допускаются и кандидаты-самовыдвиженцы. Но – скорее на бумаге. Чтобы попасть в бюллетени, им необходимо будет собрать подписи 1% столичных избирателей.

«На таких условиях на выборы пройдут только те, кого допустят, – уверен Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». –Депутатам-муниципалам скажут: за этого распишись, а за этого не надо. Независимых людей среди них не так уж и много. К тому же один депутат не может поддержать более одного кандидата. Значит, этот ресурс будет очень быстро исчерпан. По-настоящему сильный кандидат, способный составить конкуренцию Собянину, скорее всего, необходимых подписей не наберёт.

В отличие от других субъектов Федерации, в Москве у оппозиционных политиков есть шансы получить необходимую поддержку, считает Александр Закандырин, председатель общественного движения «Наша столица». «Муниципальных депутатов, по моим прикидкам, около 2600, – говорит он. – Из них активных оппозиционных – максимум человек 70. Ещё 300 – это люди, которые могли бы подписаться за своего единомышленника без согласования с городской администрацией, но не являются активистами партий. Если появится фигура, которую все они поддержат, тогда будет реальный конкурент кандидатуре Собянина.

Ну а для видимости политической борьбы городская администрация пропустит через муниципальный фильтр кандидатов от КПРФ и «Справедливой России». Возможно, будет претендент от какой-то из новых партий, если она ярко себя зарекомендует. При этом в Мосгордуму «Единая Россия» с помощью Собянина сможет протащить достаточное для её большинства количество депутатов. Но всё же такой монополии, как сейчас, не получится. Ну и конечно, Собянин будет переизбран на второй срок мэром. Правда, появились данные, что Сергея Семёновича назначат председателем правительства. Но тогда будет совсем другая политическая реальность».

В принципе существуют установленные сроки выборов в Мосгордуму и выборов мэра – 2014 и 2015 годы соответственно. Однако какой станет политическая ситуация в Москве к этому времени? Маловероятно, что жизнь в городе существенно улучшится, и тогда 2015 год окажется для нашего мэра совсем не триумфальным. Поэтому не исключено, что выборы депутатов Мосгордумы и мэра объединят – в 2014 году. Есть и третий вариант, самый радикальный: провести и те и другие выборы досрочно, в следующем октябре. Мобилизовать весь, ещё не истраченный до конца, кредит доверия и административный ресурс. Бросить все силы на проведение избирательной кампании, в ходе которой Собянин как локомотив протащит в городскую думу как можно большее число единороссов. Не секрет, что популярность этой партии в Московском регионе крайне невелика...

Не в авторитете

«Протестные настроения в основном сосредоточены в столице. Результаты нашей главной партии на последних выборах здесь были не очень убедительны, – отмечает Виктор Сиднев, вице-мэр Троицка. – Авторитет «Единой России» на сегодняшний день как никогда низок. Поэтому многие люди, будучи членами этой партии, собираются на выборы не под её флагом. Яркий пример – это исполняющий обязанности мэра Химок, который говорит, что пойдёт как независимый кандидат».

Партии власти можно надеяться на то, что у оппозиции не появится единый сильный кандидат. Пока его действительно нет, однако застой в политической жизни, во всяком случае в Москве, закончился, и ситуация может измениться буквально в любой день. «Борьба за честные и справедливые выборы началась. Общественность разбужена, и я думаю, определённый поворот будет, – убеждён Николай Безбородов, генерал-майор авиации, депутат Госдумы четырёх созывов. – Вот только я не вижу пока серьёзных конкурентов. «Справедливая Россия» – это скорее лишь переходный этап к настоящей оппозиционной партии. КПРФ, возможно, упустила исторический момент, и я не уверен, хватит ли ей сил сегодня поправить дело. Им надо было с начала 90-х бороться за молодёжь. Без молодёжи нет будущего ни у одной партии, а у КПРФ – тем более».

Есть мнение, что поднявшаяся протестная волна, как минимум, расширит полномочия муниципальных депутатов в Москве. Сейчас на территории города существует две модели местного самоуправления. Одна – всероссийская, в соответствии с федеральным законом. Другая – московская, в соответствии со столичным законодательством.

То есть первый шаг в сторону усиления местного самоуправления в Москве уже сделан. Есть надежда, что выборы в депутаты самого первого уровня перестанут быть рутиной, что в муниципальные образования станут приходить ответственные, конструктивные, независимые люди. В таком случае не на этих, так на следующих выборах мэра никакие фильтры не станут помехой для любого из кандидатов.