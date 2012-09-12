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Хлопоты о месте вечного покоя

№ 35(327) от 13.09.2012 [«Аргументы Недели », Сергей ВОЛКОВ ]

Хлопоты о месте вечного покоя

Едва ли не второй по значимости вопрос в Москве после квартирного – «могильный». Люди вынуждены идти на любые траты и условия, граничащие с произволом, чтобы похоронить своих близких на одном из столичных кладбищ. Однако у этой проблемы всё же есть неразорительные решения.

Вопрос острее квартирного

За последний год «Аргументы недели» не раз писали о похоронной отрасли в Москве. Наиболее острая проблема, которая существует уже много лет, – дефицит мест под единичные захоронения, не говоря уже о родственных могилах. Рано или поздно эта проблема касается каждой московской семьи. Сегодня приобрести место на кладбище – вопрос куда сложнее квартирного, особенно если речь идёт о месте на одном из так называемых закрытых кладбищ столицы. В таком случае ценник, который выставляют те, кто «может быстро решить проблему», доходит до нескольких сотен тысяч рублей.

В границах Москвы до присоединения к ней новых территорий находилось 63 кладбища. Из них открыты для захоронений только два: Перепечинское и Домодедовское. На остальных возможны только родственные захоронения, причём хоронить в землю разрешается только один раз в 20 лет – таковы существующие требования СанПиНа.

«Учитывая, что в городе каждый год умирает по 110 – 120 тысяч человек, эта проблема в мегаполисе действительно стоит очень остро, – комментирует Екатерина Лохова, исполнительный директор страховой компании «Достоинство». – Половину умерших хоронят в родственные могилы. Остальное – это так называемые первичные захоронения. Из-за нехватки мест и их дороговизны люди зачастую (примерно в трети случаев) выбирают кладбища в других регионах – в основном в Московской области.

Мы знаем об этом не понаслышке. Наша страховая компания работает преимущественно в мегаполисе. Поэтому практически каждый, кто обращается к нам с вопросом приобретения полисов ритуального страхования для получения впоследствии оплаты ритуальных услуг и закрепления своего волеизъявления в отношении их оказания, – так вот каждый спрашивает, можно ли в рамках ритуального страхования решить вопрос выделения или приобретения места для захоронения на московских кладбищах.

Что мы можем ответить? Сейчас конъюнктура такова, что для новых захоронений можно рассматривать вариант кремации. Потому что в Москве достаточно много мест в колумбариях. Также мы предлагаем подумать о выборе кладбища в Подмосковье. Они гораздо ближе и дешевле. Например, Богородское кладбище сельского поселения в Ногинском районе или Ракитки, которое находится на территории, ранее входившей в Ленинский район. Вот так – с нашей помощью – можно найти оптимальное решение».

Новые участки

На новых территориях, присоединённых к Москве с 1 июля 2012 г. и относившихся раньше к Московской области, на сегодняшний день имеются 62 кладбища. На некоторых из них есть свободные участки для захоронений. Но их не так много, поэтому проблему с дефицитом мест вряд ли решит то обстоятельство, что номинально в Москве стало больше открытых кладбищ.

В последний год столичное правительство наконец всёрьез занялось «могильным» вопросом. Претерпели кардинальные изменения принципы выделения территорий под строительство кладбищенских комплексов. Многое делается для завершения строительства тех кладбищ, что уже были заложены. Надо отдать должное мэру Москвы Сергею Собянину. При его поддержке сегодня шаг за шагом решается вопрос захоронений.

Так, до конца 2012 года начнёт полноценно работать новое кладбище, расположенное в промзоне Алабушево. Это знаменитый долгострой недалеко от Зеленограда: строительство кладбища велось здесь несколько лет – и вот только сейчас ритуальный комплекс полностью готов. Его территория составляет 35 гектаров. Из них 17 отведены под традиционные захоронения в землю. Места должно хватить минимум на 5 лет, даже с учётом того, что на этом участке будут предоставляться места жителям Москвы. В комплекс входят зал прощания, колумбарий. Так что в ближайшее время недалеко от Москвы появится новое современное кладбище, которое, к слову, расположено всего в 30 километрах от МКАД.

Но выделения всё новых площадей недостаточно для решения проблемы. Необходимо изменить правила захоронений в родственные могилы на «закрытых» кладбищах столицы. Как уже упоминалось, сейчас существуют определённые ограничения: для новых похорон в землю: должно пройти не менее 20 лет с предыдущего захоронения. Этот стандарт одинаков для всех кладбищ. Он не учитывает особенности почв и расположений мест упокоения, а также возможности применения современных технологий.

Для каждого московского погоста следовало бы определить свой, отдельный «кладбищенский период» – (период разложения и минерализации захороненного тела умершего). Конечно, для некоторых кладбищ период в 20 лет будет сохранён, но для других его вполне можно сократить. Для многих московских семей, имеющих родственные могилы, это решило бы в скорбный час проблему – где хоронить.

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