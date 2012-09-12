Что докладывают в мясо

Согласно данным столичного Департамента торговли, за прошлый год москвичи съели 1,33 млн. тонн мяса и мясопродуктов, что составляет примерно 82 кг на человека. Показатели внушительные. Однако при таких объёмах продаж на качество продовольствия акцентируется всё меньше внимания.

В потребительской корзине современного жителя столицы можно найти и отечественные, и импортные товары. Так, примерно половина мясной продукции, реализуемой в городе, – российского производства. Другая половина поступает к нам из Бразилии, Канады, Германии, Австралии и других государств.

Не секрет, что на этапе выращивания скота, а также в процессе промышленной обработки мяса производители широко используют антибиотики. Часто они попадают в организм с кормом, а также путём инъекций, если животное вдруг заболело. Кроме того, эти препараты используются как стимуляторы роста, и вес коровы или поросёнка может увеличиться до 30%.

В процессе обработки на предприятиях в мясо могут ещё добавлять антисептики, содержащие антибиотики. Тогда срок хранения конечного продукта серьёзно возрастает. Это выгодно. Жаль только, что в погоне за сверхприбылями мало кто задумывается о здоровье людей, которые вместе с мясом вынуждены глотать не нужные организму (а чаще вредные) вещества.

ВТО – удар по яйцам… и по молоку

В конце августаРоспотребнадзор опубликовал любопытное сообщение. В нём сказано, что безопасным и допустимым уровнем антибиотиков в продуктах питания признаны 100 микрограммов на килограмм. В частности, это касается группы тетрациклинов. Согласно новым исследованиям, такое количество лекарственного средства якобы не приводит к увеличению риска развития заболеваний, связанных с остаточным количеством тетрациклинов в продуктах питания, в том числе среди наиболее чувствительных групп населения.

Однако последние 28 лет у нас действовали более жёсткие нормы. Допустимое количество антибиотиков в мясе и молоке было в 10 раз ниже. Сегодня же в связи со вступлением в ВТО произошёл срочный и, по сути, революционный пересмотр норм, существовавших ещё с 1984 года.

«Скорее всего, цель нововведения – либерализация торговли, – считает Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, биохимик. – В новых условиях мы взяли на себя определённые обязательства. У зарубежной продукции нормы по содержанию антибиотиков более мягкие, и наш товар должен им соответствовать. Очевидно, что после рекомендации Роспотребнадзора вскоре будут внесены соответствующие изменения и в технические регламенты на продукты питания».

Сегодня проблема затрагивает не только мясную продукцию. Аналогичная ситуация сложилась с молоком и яйцами. Большая часть молока, которая продаётся сегодня в сетевой рознице, – длительного хранения (3–6 месяцев). Антибиотики убивают бактерии, которые позволяют молоку скисать, а заодно – и всё полезное в продукте. Курам в комбикорм такие вещества тоже могут добавляться.

«В продуктах питания можно встретить абсолютно разные вещества, например пенициллиновой и тетрациклиновой групп, – говорит Павел Шапкин. –Пока пересмотр идёт по самому дешёвому и распространённому из них – тетрациклину. Население об этом практически ничего не знает. В перечень обязательной информации пока не включены данные о наличии вышеупомянутых веществ. Думаю, что всем потребителям необходимо знать эту информацию и делать выводы».

Убить паразитов

Было бы наивным предположить, что можно полностью убрать антибиотики из продуктов питания. Они, безусловно, нужны. «Однако кушанья с большим количеством антибиотиков и так называемая natural food («натуральная еда») – это, по сути, две крайности, – говорит Дамир Маджитов, директор компании, занимающейся ингредиентами для продуктов питания. – В первом случае мясо при всей своей натуральности может содержать много паразитов, которые способны навредить. Для борьбы с ними используются антибиотики, только их содержание должно быть умеренным».

Но пока нам предлагают не умеренный вариант, а скорее чрезмерный. Эта доза может привести к серьёзным последствиям – ослаблению иммунитета, аллергии и дисбактериозу. Антибиотики убивают в желудке нужные бактерии, что приводит к пищевым аллергиям, а они, в свою очередь, влекут за собой болезни кожи, внутренних органов и даже астму.

«Да, антибиотики часто вызывают аллергию, – рассказывает Нина Дгебуадзе, врач аллерголог-иммунолог с сорокалетним стажем. – Причём для лекарственной аллергии должен пройти период накопления препарата в организме и повышения чувствительности к нему. В то же время есть люди, которые получают их в больших количествах и очень длительными периодами, но не имеют аллергических реакций. Всё индивидуально». Самые аллергенные из антибиотиков находятся в пенициллиновой группе. То же касается анальгина и аспирина.

Как отмечает аллерголог-иммунолог, с каждым годом уровень заболеваемости аллергией в Москве только растёт. На приём приходят даже те люди, которые раньше с подобными проблемами не сталкивались. Вывод – виной всему – некачественное питание и плохая экология.

Надо сказать, что применению антибиотиков в продуктах питания существуют альтернативы. Как отмечают специалисты, есть и другие способы борьбы с паразитами: ультрафиолетовая обработка, применение углекислого газа и масса других вариантов. Правда, эти методы дороже. Скорее всего, поэтому производители не могут или не хотят их использовать.