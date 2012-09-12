Оздоровительные бизнес-туры

По заявлению властей, с начала следующего года работодателей и трудовых мигрантов ждут перемены. Предпринимателям предложат финансировать лечение приезжих, а сведения о заболеваниях будут заноситься в единую медицинскую базу, которая позволит отслеживать подлинность справок. Однако все эти новшества коснутся исключительно легальных переселенцев, которые составляют лишь треть приезжающих на заработки в Москву.

Как лечить живой товар

На социальное обеспечение, в том числе оказание медицинской помощи мигрантам, власти столицы тратят около 4,5 млрд. рублей в год. Желая сократить расходы, чиновники обратились к работодателям с призывом начать покрывать эти расходы, отчисляя «добровольный взнос» в бюджет города с начала 2013 года. Озвучивая заявление, госслужащие ссылались на то, что предприниматели не выделяют денежные средства на социальное и обязательное медицинское страхование. Платить в Пенсионный фонд России их обязали совсем недавно – с начала текущего года.

Многие москвичи также считают, что лечение трудящихся иностранных граждан должно оплачиваться не налогоплательщиками, а бизнесменами, которые и так экономят на содержании своих работников. Но эксперты сомневаются, что предложение отчислять деньги на добровольной основе будет иметь успех. Даже если представить, что бизнес всё же сделает взносы и пополнит казну, ситуация в столице коренным образом не изменится.

Новые правила коснутся лишь легальных мигрантов, которые сегодня составляют 350 тыс. из миллиона приезжих, находящихся на территории Москвы. Если треть из них и проверится у врачей, остальные всё равно будут представлять из себя «ящик Пандоры». «Конечно, ведь многие из них даже не знают об имеющихся у них проблемах со здоровьем», – полагает депутат МГД Инна Святенко. Среди самых распространённых болезней, привозимых в нашу страну, – сифилис, СПИД, гепатит и туберкулёз. По количеству больных вышеперечисленными недугами РФ занимает пока 11-е место. Пока.

«Пока уровень СПИДа в СНГ ниже, чем в России. Граждане этих государств не привозят его с собой, а являются скорее переносчиками, часто заражаясь друг от друга уже в Москве», – рассказывает заместитель руководителя Федерального центра по борьбе со СПИДом Олег Юрьев. Сексуальные контакты, шприц с наркотиком, пускаемый по кругу, – благодатная среда для этого страшного заболевания. У многих приезжих отсутствует культура полового поведения, культура здоровья, многие не обращаются к врачам даже на родине. Подобный образ жизни и приводит к «социальным болезням».

Санитарные зоны

В следующем году начнёт функционировать и единая медицинская база. Согласно концепции, иностранцы с инфекционными и венерическими заболеваниями не смогут оформить разрешение на работу. Получать информацию власти планируют у столичных медицинских учреждений, обязав их вносить сведения о состоянии здоровья мигрантов в общий интернет-ресурс.

К созданию проекта чиновников подтолкнуло обилие поддельных врачебных справок. Только за прошлый год их было выявлено около 37 тысяч. База данных будет призвана бороться с этим бизнесом. В скором времени сотрудники ФМС смогут легко проверить подлинность документа с помощью компьютера.

«Учитывая, что количество людей, приезжающих на заработки легально, в следующем году будет урезано до 100 тысяч, новый ресурс всё равно охватит лишь малую часть работников», – считает заместитель председателя профсоюза трудящихся мигрантов Турсуной Алимардонова.Инициатива властей города – это капля в море. Она меркнет перед реальной численностью переселенцев. Начинать борьбу сегодня нужно с нелегальным потоком рабочих!

Турсуной Алимардонова предлагает сделать наличие медицинской страховки обязательным условием для получения разрешения на работу. «Сегодня этот страховой полис добровольный, а значит, его практически никто не делает». «Добровольная основа» для бизнесменов синонимична необязательности. А согласно опросам, именно болезни иностранцев являются одной из основных причин ксенофобии, которая набирает обороты последние несколько лет. Доля граждан, негативно относящихся к иным национальностям, составляет сегодня почти 60%.

Желая обезопасить себя, пользователи Интернета выносят предложение обязательно обследовать у врачей всех приезжающих, создав «санитарные зоны» прямо у вокзалов и аэропортов. Не помешают и специальные медицинские учреждения для выявления опасных недугов. Однако часть экспертов сочла такое разделение неприемлемым.

«Создание отдельных больниц для приезжих – это расизм», – заявил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Но другая часть специалистов настаивает, что лучше выявлять проблемы прямо на границе, «не отходя от кассы». Своё мнение они аргументируют тем, что, хотя, согласно законодательству, иностранных носителей ВИЧ-инфекции власти и обязаны депортировать, происходит это далеко не всегда, а значит, ежедневно граждане нашей страны подвергают своё здоровье риску.