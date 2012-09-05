Найджел Кеннеди приедет с пятёркой

2 октября в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского состоится единственный концерт феноменального британского скрипача Найджела Кеннеди.

Скрипач выступит со своим квартетом, состоящим из польских музыкантов джазовой сцены, с программой «Бах + Фэтс Уоллер», в которой соединены барокко и джаз.

Имя Найджела стало всемирно известно в 1989 году, после выхода его пластинки «Времена года» Антонио Вивальди (Antonio Vivaldi The Four Seasons) в сопровождении Английского камерного оркестра (English Chamber Orchestra). Альбом провёл шесть месяцев на вершине «классического топа» Великобритании, был распродан в количестве двух миллионов дисков и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое продаваемое классическое произведение всех времён. Каждая последующая работа скрипача была всё более новаторской – будь то сборник импровизаций по мотивам композиций рок-гитариста Джимми Хендрикса, джазовый релиз или работа с польским клезмер-трио Kroke.

За 25 лет карьеры Найджел заслужил звание легендарного музыканта: его диски, которые не раз становились золотыми и платиновыми, он дважды играл для членов королевской семьи в Букингемском дворце и получил множество музыкальных наград – от «За вклад в развитие музыки» премии Brit Awards до Золотой розы на престижном джазовом фестивале в Монтрё (Швейцария).

Виртуоз Кеннеди, хоть и владеет старинной скрипкой Джузеппе Гварнери дель Джезу, созданной в 1736 году, а также впечатляющим состоянием, не создаёт вокруг себя звёздного ореола. Он носит причёску в стиле панк, предпочитает одежду с блошиного рынка известным лейблам, время от времени раскрашивает лицо в цвета своего любимого футбольного клуба Aston Villa (красно-синие полосы) и иногда прямо во время концерта запускает в зрительный зал футбольный мяч!

Несоблюдение академических правил никак не сказывается на работе Найджела – скрипач, играющий не более 40 публичных концертов в год, весьма требователен и к себе, и к партнёрам по концертной площадке. Так что нам остаётся дождаться концерта и убедиться в этом самим.