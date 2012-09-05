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Покой от строек и не снится

№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », Сергей ГРУНЮШКИН ]

Покой от строек и не снится
www.rmnt.ru

В столице ежегодно возрастает средний уровень шума. Уже сегодня его показатели превышают допустимые нормы более чем на 20дБ. Однако наибольший раздражитель для горожан – ночной грохот от строительных объектов. Коих в столице огромное количество. Жалобы числом не уступают.

С 2002 г. в Москве действует Закон «О тишине». Он запрещает нарушать спокойствие граждан с 23:00 до 7:00. Впрочем, как говорил Салтыков-Щедрин, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Ю. Лужков, бывший градоначальник, в том же году разрешил вести круглосуточное строительство. Правда, с определёнными условиями: глушить автомобили, которые находятся на стройплощадке, исключить громкоговорящую связь, не проводить сварочные работы без защитных экранов, не вбивать сваи, не допускать освещение прожекторами фасадов зданий, которые рядом со стройкой. А также не допускать работ, которые превышают специально установленные уровни шума и вибрации. Компаниям нужно было только получить соответствующее разрешение и исполнять закон. В противном случае жители могут пожаловаться властям, а недобропорядочных строителей наказывают существенным денежным штрафом.

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Как советуют адвокаты, москвичам нужно писать сразу в несколько организаций. Обратиться в районную управу, отделение полиции, Роспотребнадзор, мэрию и в ГПУ «Мосэкомониторинг». Работники последнего бесплатно смогут выделить специалистов, которые должны измерить уровень шума. Если он превысит в вашем жилом помещении норму в 45 дБ – это весомый аргумент, чтобы наказать строительную компанию.

Но не всё так гладко в «датском королевстве». Жителям домов у «Юго-Западной» приходится мириться с тем, что рядом с ними идёт строительство Сокольнической линии метро до станции «Тропарево». Оно продолжается и в ночное время, шум не даёт уснуть. Жалобы на горячую линию Объединения административно-технических инспекций не принесли результата. В организации сказали, что «разрешение органов исполнительной власти на выполнение ночных работ не требуется». К слову, строительство на этом объекте закончат в 2014 году.

В 2011 г. горожане более года жаловались на стройку под окнами, которую вели по адресу ул. Народного ополчения, 11. «Ни Управа «Хорошево-Мневники», ни префектура СЗАО не принимали никаких мер, чтобы оградить нас и наших детей и стариков от недосыпа и головной боли», – жаловалась Светлана, жительница района. Полиция уже устала от звонков и вяло реагировала на обращения. А со стороны строительной компании было полное безразличие к проблемам горожан.

Антон Беляков, депутат Госдумы РФ, рассказывает, что граждане, которые страдают от этого шума, мгновенно обратиться в правоохранительные органы и решить проблему не могут. «Возникает более сложная юридическая конструкция. Нужно уже создавать комиссию по заявлению. Она, в свою очередь, будет фиксировать нарушения, составлять акты и только после этого можно обратиться с жалобой», – говорит он. Система настолько усложнена, что юридически шуметь нельзя, а фактически выходит – можно.

По словам депутата, это очередная история про коррупцию с получением разрешений на ночное строительство. В Москве почти 200 организаций, которые контролируют, проверяют выполнение норм на стройплощадках. От всех нужно получить разрешение, чтобы приступить к работе. А потом на деле выясняется – некуда москвичу обратиться.

Шуметь дозволено

Можно принять жёсткие законы, но вряд ли они будут работать. «Непонятно, кто их будет проверять. Те же, кто и сейчас? Они и сегодня выдают разрешения, зная, что это будет беспокоить горожан. Если создать ещё одну организацию – она ничем не будет отличаться от старых», – рассказывает А. Беляков. К сожалению, это системная проблема.

А ведь штрафы вполне приличные для строительных компаний – 40–80 тыс. рублей. Но здесь тоже существует несколько ступеней. К ответственности можно привлечь юрлицо. Можно должностное лицо – тогда штраф составит максимум 8 тыс. рублей. Можно физическое лицо: «Вот-де, мы не досмотрели, – плотник пошёл кувалдой стучать». Такого сотрудника накажут в худшем для него случае на 2 тыс. рублей. «Я не думаю, что их всех штрафуют по максимуму. Они находят различные лазейки, чтобы снять с себя ответственность», – говорит А. Беляков.

Причём нужно понять, какое юридическое лицо должно отвечать. Может, виновата подрядная организация, которая занимается созданием лестницы в доме, а может, грузовая компания, которая привозит на стройку материал.

При этом ситуация, когда столичная полиция хочет возбудить уголовное дело против москвички, которая пригрозила взорвать асфальтоукладчик, который мешает спать ей и ребёнку, – выглядит просто безумно. Вроде строим всё для жителей города, но при этом плюём на их спокойствие и на здравый смысл в целом. С таким же успехом можно завести дело на певицу Земфиру за строчки – «хочешь, я убью соседей, что мешают спать».

Аргументы общественника

Владимир Лактюшин, руководитель московского областного представительства общественной организации «Мой двор»:

– Мы, как общественная организация, всех своих соратников призываем придать проблеме гласность, чтобы это стало достоянием общественности. Так, чтобы это услышали и могли заинтересоваться. Зачастую, когда люди обращаются в полицию или в органы местного самоуправления по этой проблеме, – никакой реакции не следует. Пока они не обратятся к каким-либо общественным организациям и не выведут это на протестный уровень. Если соберутся 100 жителей и устроят собрание и это, к примеру, покажут по федеральному телеканалу в новостях, то тут уже и полиция начинает шевелиться, акты начинают составлять, и проблему пытаются решить в кратчайшие сроки. Потому что вышестоящие власти начинают наблюдать за этой картиной, проверять своих подчинённых, справляются ли они. По моему личному мнению, только подобные действия исправляют ситуацию.

В других случаях редко когда строители реагировали на обращение горожан. Один в поле не воин.

Если проблема выходит на серьёзный уровень – она может решиться даже в течение нескольких дней. А если это обращение группы жильцов, которым мешает стройка, – воз порой и ныне там.

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