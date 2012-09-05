Сами вы не местные…

С 1 января 2013 г. в Москве кардинально меняется порядок предоставления доплат неработающим пенсионерам. Тех, кто обратится за надбавкой после Нового года, ждёт не слишком приятное новшество: размер выплаты (и её наличие в принципе) будет зависеть от «стажа проживания» в столице. Эксперты признают шаг разумным с экономической точки зрения, но предсказывают нешуточное возмущение граждан, которых в очередной раз пытаются поделить на «чёрненьких» и «беленьких».

Солидные доплаты неработающим пенсионерам, введённые в столице ещё в начале 90-х (и моментально получившие имя «лужковские»), всегда были предметом для зависти жителей других регионов. И завидовать есть чему. По нынешним нормам пенсия у москвича не может быть ниже так называемого московского социального стандарта, который составляет примерно 11 тыс. рублей. Надбавки, призванные дотягивать «довольствие» неработающего пенсионера до такого уровня, могли составлять до 50% общего размера пенсии. Слухи о том, что выплаты уменьшатся или исчезнут, появлялись в городе регулярно (очередной всплеск, к примеру, случился в момент отставки Лужкова). Тем не менее столичные власти всякий раз уверенно опровергали подобные сведения, заявляя, что на социальные гарантии никто покушаться не намерен.

Настроение столичных чиновников, судя по всему, поменялось после того, как территория города выросла почти в два раза. Новые земли одарили столичной пропиской 50 тыс. пенсионеров, из которых минимум четверть – неработающие. Власть имущие клятвенно пообещали им московские доплаты и уже оформили их практически всем, кому они полагаются. Но столица явно не готова приплачивать тем, кто переселится в Новомосковский округ из соседних регионов, а таких, очевидно, будет немало. Кроме того, город явно заинтересован в том, чтобы новый столичный округ заселяли не выходцы из Калужской области, прельстившиеся столичной «социалкой», а коренные москвичи, переезжающие со старой территории мегаполиса. Наконец, сейчас только ленивый не говорит о приближающемся кризисе и необходимости экономить деньги – и в столичном Минфине, похоже, об этом серьёзно задумались.

Таким образом, с 1 января 2013 г. «роскошествам» придёт конец. У тех, кто получает прибавку в настоящее время (а также обратится за ней до 31 декабря 2012 года), деньги никто не отнимет, и их пенсии останутся на прежнем уровне. Однако новоиспечённым претендентам на доплаты придётся сложнее. Право на прибавку до уровня социального стандарта получат только граждане, постоянно проживающие в Москве в течение последних 10 лет. Остальные смогут претендовать на доплаты лишь в случае, если их пенсия не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера. Сейчас он составляет немногим более 6 тыс. рублей. Отметим, что все прочие льготы вроде бесплатного проезда и скидок по социальной карте москвича останутся неизменными.

«По моему мнению, главное, что делает правительство Москвы, – убирает стимулы для нежелательной миграции населения, – говорит Оксана Синявская, заместитель директора Независимого института социальной политики. – Отрыв Москвы от других регионов по уровню жизни и социальных гарантий достиг критического предела (а высокий уровень социального обеспечения стал одной из главных приманок для приезжих, которых столица уже не в состоянии ни принять, ни прокормить. – Прим. авт.) И то, что ограничения вводятся именно по этому направлению, на мой взгляд, разумно и оправданно. Кроме того, подобные меры, даже в более жёстком варианте, применяют очень многие европейские государства и некоторые американские штаты. Например, в Швеции, Дании, Нидерландах похожий «ценз оседлости» применяется при назначении пенсий по старости. Так что столичные власти ведут себя довольно мягко».

Тем не менее уверенности в том, что переход на новые правила пройдёт абсолютно гладко, у экспертов нет. Слишком уж много нюансов таят в себе эти принципы. «Строго говоря, никакие законы правительство Москвы не нарушает, – рассуждает депутат Госдумы Евгений Фёдоров. – Деньги, которые идут на эти доплаты, принадлежат столичному бюджету, и городские власти могут распоряжаться ими по своему усмотрению. Однако такие правила порождают явное неравенство. Поэтому, на мой взгляд, неизбежно возникнет социальное напряжение: обязательно найдутся граждане, которые сочтут такой порядок нарушением своих прав. Не исключаю, что в какой-то момент этот вопрос будет рассматриваться Конституционным судом на предмет соответствия букве Основного закона. И я, честно говоря, не уверен в том, что судьи не найдут нестыковок…»