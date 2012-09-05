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Спецнац-подразделение

№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Спецнац-подразделение
www.islamnews.ru

В Московском уголовном розыске создано спецподразделение по борьбе с незаконной миграцией. Подобные же группы начинают работать в окружных УВД. К чему приведёт нововведение: к порядку или к всплеску коррупции по отношению к приезжим.

Для борьбы с нелегальной миграцией и связанными с ней преступлениями МВД планирует выделить из своих рядов 71 человека. Новые подразделения, как сообщили в ГУВД Москвы, будут сформированы «за счёт перераспределения существующей штатной численности»... «То есть люди, которые и так занимались преступлениями, связанными с мигрантами, теперь будут входить в соответствующее отдельное подразделение, – уточняет депутат МГД Инна Святенко. – Никаких новых полномочий типа вторжения на частную территорию вне законных процедур это подразделение не получит. Надеюсь, злоупотреблений не будет, и эта служба наведёт в Москве порядок в отношении миграции, а приезжие будут заниматься тем, чем должны по рабочей квоте».

Прежде всего новый отдел должен пресекать организацию нелегальной миграции. В прошлом году в стране за незаконное оформление приезжих на работу к ответственности привлекли 22,7 тыс. человек. К тому же были высланы из страны 40 тыс. иностранцев. По сравнению с истинными масштабами нелегальной миграции – это капля в море. Только в Москве, по самым скромным подсчётам столичного правительства, живут около 400 тыс. иностранных мигрантов,притом в лучшем случае половина из них имеют разрешение на работу. Но и эти цифры явно занижены в несколько раз.

Корысти ради

«Проблема назрела достаточно серьёзная, – считает адвокат Владимир Жеребенков. – Практически несколько миллионов нелегальных мигрантов живёт в Москве и Подмосковье. Какая-то часть из них совершает преступления, и не только корыстные, но и насильственные. Насколько я знаю, примерно 60% криминала в Москве на совести мигрантов. Нужны особые отряды, чтобы оперативно взаимодействовать с подразделениями внутренних дел, с прокуратурами тех стран, откуда приехали беспокойные гости. Главное, чтобы новая служба действительно занималась работой, а не перекладыванием бумажек и раздачей методических указаний».

Официальные данные свидетельствуют, что более половины преступлений в столице совершается не москвичами. Отдельной строкой нелегальных мигрантов тут не выделяют. «Однако независимая статистика не подтверждает этих воплей об огромной преступности среди иностранных рабочих, – утверждает правозащитник Людмила Алексеева. –Конечно, есть в городе и области преступные группировки, исторически сложившиеся именно по этническому признаку. Но они сформированы не из простых рабочих, о которых мы сейчас ведём речь. Одно дело закоренелые преступники, какой бы они ни были национальности. И совсем другое – законопослушные люди, что едут к нам зарабатывать на жизнь честным нелёгким трудом. Последние как раз и находятся в тяжелейшем, в бесправном положении.

Боюсь, что эти новоиспечённые соглядатаи займутся как раз не преступными группировками вне зависимости от их национальности, а именно мигрантами. Так родится ещё одна властная группа, которая, возможно, будет обирать этих несчастных людей под угрозой уголовной ответственности, высылки и так далее».

Аргументы ФМС

Московское управление ФМС со своей стороны тоже вышло с интересным предложением: создать единую базу данных с информацией о состоянии здоровья мигрантов, на основании которой будет приниматься решение о разрешении на работу. Медучреждения, выдающие справки, должны будут отправлять сведения на интернет-ресурс ФМС. Таким образом, легко будет определить, где подлинная справка, а где липовая, здоров человек или болен. Больным СПИДом, туберкулёзом, сифилисом и другими опасными инфекционными заболеваниями предложат сначала вылечиться – за пределами нашей страны.

Ответят опера

Опасаются правозащитники и того, что для пущей эффективности новое подразделение потребует себе каких-то новых полномочий по «воздействию» на мигрантов, права на жёсткие оперативные действия по отношению к ним.

«Без оперативной работы, безус­ловно, ничего сделать нельзя. При создании такого специального подразделения должно предполагаться, скажем, внедрение. Будут опера и на стройках работать. Вскроют много безобразий, в том числе и со стороны наших граждан, которые эксплуатируют дешёвую рабочую силу, – говорит Франц Клинцевич, депутат Госдумы. –Европа это уже проходила.

Я был свидетелем, как в Париже создавалось такое спецподразделение. В начале 90-х годов Литва заняла первое место в мире по экспорту цветных металлов. И конечно, всех держала организованная преступность. Тогда в Париже были вынуждены создать отдел, где французы специально изучали литовский язык...

Сегодня на постсоветском пространстве, особенно в азиатских республиках, жизнь не очень. Люди едут, взяв билет в одну сторону, надеются где-то устроиться. Не всегда получается, да и в любом случае платят немного. Вот и пытаются мигранты заработать лёгкие деньги – кражами, грабежами... Наркотиками торгуют – а порой и производят их – на съёмных квартирах, где ютятся человек по 10–12.

Поэтому создание новых отделов я считаю абсолютно оправданным. Ещё раньше надо было это делать. Важно, чтобы потом не получилось компанейщины и коррупции, незаконного давления на людей, которые работают легально».

До сих пор вопросы миграции находились целиком в ведении ФМС, не подчиняющейся министру внутренних дел Колокольцеву. «Появление нового подразделения в МВД создаст конкуренцию между двумя ведомствами. И это очень хорошо, – уверен Михаил Пашкин, председатель независимого профсоюза работников полиции Москвы и Московской области. –Ведь ФМС может, по сути, только проверить регистрацию. Другое дело оперативные подразделения, которые имеют возможность внедрять агентуру, выяснять, кто кому платит, за что, каким чиновникам, в ФМС в том числе – а кроме того, в ЖЭКах, в строительных компаниях... У МВД гораздо больше возможностей».

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