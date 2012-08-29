В общаге комендант рулит

Власти намерены улучшить ситуацию с общежитиями для иногородних студентов. Из-за большого числа абитуриентов мест не хватает. В Министерстве образования о проблеме знают. В июле Дмитрий Ливанов заявил о принятии в скором будущем целевой программы. Теперь слово за Минфином.

Менять систему

Пока речь идёт о 20 миллиардах рублей.На эти деньги можно обновить жилой фонд общежитий, построенных в советские времена. А хватит ли этих средств на строительство новых зданий, неизвестно. Пока один среднестатистический вуз может разместить всего несколько сотен человек. Кому повезёт – решает конкурс.

Так, например, Российская экономическая академия им. Плеханова может устроить в своё общежитие только 200 первокурсников. Прежде всего это ребята, поступившие с лучшими результатами тестирования. Приоритет победителям олимпиад и льготным категориям: сироты, инвалиды… Остальные могут заселиться в арендуемое вузом общежитие. По словам сотрудника социального отдела Аллы Лабаджян, «это ещё 126 мест дополнительно. Занять их могут бюджетники, контрактники, но только на платной основе».

Есть вузы, которые вообще не расселяют поступивших. «Действительно, мы, по умолчанию, первокурсников не заселяем, – заявил нам заместитель по работе с учащимися РГГУ Максим Балашов. –Все – в очередь». Конечно, 20 миллиардов смогут помочь, но сначала нужно менять систему, где обучающихся на коммерческой основе принуждают в разы переплачивать за общежитие, считает Артём Хромов, председатель Российского студенческого союза.

«В законодательстве сказано, что студенты очной формы обучения должны быть обеспечены жильём. И нигде не говорится, что контрактников это не касается, – говорит эксперт. – Существует и норма оплаты – не более 5% от суммы стипендии. Между тем в общаги иногда стараются заселить «платных» и сразу увеличивают им сумму. Как аргумент – отсутствие стипендии».

Хитрые ловушки

«Цена для обучающихся в РГГУ на контрактной основе от второго курса и выше рассчитывается на базе хозяйственных затрат», – рассказал Максим Балашов.Абитуриент перед поступлением вправе знать всё: количество мест, их стоимость и состояние. Должен быть выбор. Часто в приёмной комиссии заверяют, что проблем с заселением не будет. А в сентябре – «извините, вам не хватило». Поступающий должен знать всё о жилом фонде вуза.«До приказа о зачислении данные о свободных комнатах – лишняя информация, – считает Максим Балашов. – Потому что неизвестно, сколько льготников пройдёт по конкурсу».

Сколько именно метров жилья нужно столичным вузам, сказать сложно. Механизм ЕГЭ упростил возможность поступления. Теперь желающих учиться в Москве становится всё больше. «У нас около трети студентов нуждаются в улучшении условий проживания, –рассказывает Алексей Казак, председатель Российского профсоюза студентов. – А 10% решают вопрос самостоятельно – что снимать и на каких условиях. Думаю, сегодня для нужд абитуриентов необходимо строить миллион квадратных метров жилья ежегодно. Причём это должны быть не новые хрущёвки, а современные проекты: где есть комната досуга, спортивная инфраструктура и так далее. Тогда наконец станут соблюдаться правила проживания. Они, кстати, чётко прописаны санитарными нормами. Однако некоторые вузы заявляют, что их выполнение слишком дорого обходится».

Кому выгодно.

«Нельзя забывать и о тех, кто использует эту чудовищную ситуацию с нехваткой мест себе во благо, – напоминает Артём Хромов. –Чаще всего спекулируют коменданты общежитий. Это может быть заселение очередника раньше срока или вовсе человека с улицы. Не стоит наивно полагать, что администрация вуза ничего не знает. Иногда комендантам даже спускается «план», сколько денег нужно собрать».

«Возможно, эти поборы идут и руководству вузов, – продолжает мысль Алексей Казак. – Мы обращались в органы с просьбой о проверке по некоторым жалобам, но получили одни отписки. Да и как докопаться до истины, когда звонки потерпевших чаще всего анонимные». Чтобы избежать обмана, на сайтах учебных заведений должна быть размещена информация, кто и как долго проживает в той или иной комнате. Как публикуются списки учащихся, их успеваемость. Так почему бы не показать так же ситуацию с жильём?