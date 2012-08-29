Сироты рождают сирот

В феврале Павел Астахов объявил о намерении упразднить детские дома и интернаты. Для всех брошенных малышей он решил найти приёмных родителей. Теперь, скорее всего, в перспективе у нас не тысячи счастливых семей, а новая волна «вторичного сиротства», в частности, из-за того, что многие воспитанники оставлены на попечение властей мигрантами, а усыновляют таких детей москвичи неохотно.

Детские дома исчезнут?

Власти Москвы пообещали, что в 2013 году численность приезжих сократится. Но пока их около миллиона. Официальная статистика занижает цифры втрое. В следующем году количество разрешений на работу для мигрантов чиновники планируют урезать с 200 до 100 тысяч. Но специалисты полагают, что это не решит проблему, а лишь усугубит её! Обороты теневого рынка возрастут, так как никто не намерен отказываться от дешёвой рабочей силы.

По мнению лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, единственный выход – сделать услуги приезжих невыгодными для работодателей. Если повысить заработную плату и создать приемлемые условия труда – это привлечёт наших граждан. Но бизнесменам гораздо легче использовать людей-невидимок.

Жители стран СНГ прибывают к нам со своими семьями. Заводят в Москве детей, которых потом не имеют возможности содержать. Женщины на съёмных квартирах нередко подвергаются изнасилованию. Многие из них не имеют средств на аборт и, чтобы не умереть от голода, рожают и оставляют своих чад на попечение столичных властей.

Кем прирастаем

Из-за этого в прошлом году рождаемость в Москве превысила смертность. Последний раз такие показатели были зафиксированы в 1988 году. Однако поводов для радости мало. Брошенные переселенцами новорождённые переводятся сначала в дома малютки, а затем и в детские дома, которые вскоре власти намерены закрыть. Такое решение 28 февраля 2012 го­да озвучил уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов.

Цель реформирования – в течение 5–8 лет не просто закрыть эти социальные учреждения, а сделать их ненужными, раздав всех воспитанников в приёмные семьи. Данные о количестве сирот в России разнятся. По статистике их чуть более 700 тысяч, но, по неофициальным данным, в стране их около 2 миллионов. «В первую очередь разрыв показателей происходит из-за «социального сиротства» – когда при живых родителях ребёнок не живёт дома», – считает депутат МГД Михаил Москвин-Тарханов. «Многие слоняются по улицам, но есть и те, кого мамы или папы сами сдают в интернат на время. Иногда это «на время» превращается в «навсегда».

На заработки в столицу приезжают жители не только стран СНГ, но и российских городов и частенько отдают своих отпрысков, чтобы те не мешали им лучше устроиться», – рассказывает сотрудница московского интерната. Собеседница недоумевает, как можно уничтожать детдома, если сегодня мест в них не хватает.

«Учреждения не закроются до тех пор, пока воспитанники не будут пристроены. Они исчезнут, только когда станут не нужны», – уверяет депутат МГД Инна Святенко. Однако такая перспектива пугает экспертов. По их мнению, чиновниками движет не желание помочь обездоленным, а желание сэкономить на зарплате сотрудников детских домов. Так что от сирот хотят просто избавиться, наспех разбросав по неподготовленным семьям. «А ведь такую сложную проблему невозможно решить одним махом. Это сложный процесс», – отмечает депутат МГД Михаил Москвин-Тарханов.

Назад в прошлое

По мнению специалистов, реформирование, а точнее – уничтожение детдомов и интернатов, приведёт лишь к «вторичному сиротству». Так как детям будет просто некуда идти кроме улицы.

В городе назад в казённые стены возвращаются около 20% воспитанников. «Каждый пятый ребёнок, взятый в семью, вновь оказывается у нас. Как правило, это происходит в подростковом возрасте, когда многие становятся неуправляемыми, а взрослым не хватает терпения», – рассказывает сотрудник московского интерната.

Проделки, на которые родители обычно закрывают глаза, если дело касается родного чада, усыновлённому простить не могут. Сдаются, поиграв с ним как с куклой, отдают обратно. Это наносит ребёнку сильнейшую травму. Он чувствует себя ненужным.

К сожалению, нередко приёмные родители используют сироту как источник получения дохода и избавляются от него, получив желаемую материальную выгоду. Учитывая заявление властей, что в ближайшем будущем государство будет активнее помогать семействам с неродными детьми, подобные случаи участятся.

Отпрыски мигрантов оказываются в совсем незавидном положении, усыновляют их с меньшей охотой. Согласно опросам, национальная принадлежность малыша может стать серьёзной преградой для многих пар. Взрослые чаще возвращают их, ссылаясь на то, что не смогли найти общий язык. Они полагают, что причина в этнической принадлежности приёмыша, что не совсем справедливо.

По разным данным, брошенные приезжими малыши составляют от трети до половины воспитанников столичных детдомов и интернатов. Взять за них ответственность некоторые чиновники призывают представителей национальных диаспор, проживающих на территории Москвы. Но специалисты утверждают, что, вместо того чтобы перекладывать проблемы на других, государству нужно озаботиться качественной подготовкой приёмных родителей.

Сегодня школы для будущих мам и пап существуют на базе социальных учреждений, при службах психологической помощи и при Департаменте семейной и молодёжной политики Москвы. Курс состоит из 10–15 групповых тренингов, на которых обсуждаются возможные трудности при общении с ребёнком. Но, по мнению сотрудника московского интерната, такие занятия всё равно не дают полного видения ситуации и не играют большой роли.

Лишь бы не вешался

Сейчас остро стоит и проблема отсутствия дальнейшей социализации воспитанников, начинающих взрослую жизнь. По неутешительным данным, только 15–20% из них ведут нормальное существование. Под «нормальным» подразумевается то, что они не становятся алкоголиками, наркоманами, проститутками, не попадают за решётку, не режут вены. «К сожалению, часто дети, у которых матери или отцы выросли не дома, идут по проторённой дорожке и тоже попадают в интернат. Сироты рожают сирот», – вздыхает Ольга Перминова, председатель общественной организации помощи детям и подросткам.

По заявлению властей, именно опыт жизни в семье и призван решить проблему социальной адаптации, приготовления к самостоятельной жизни. Но эксперты настаивают, что пока в нашей стране нет квалифицированной подготовки приёмных родителей, а значит, реформа приведёт лишь к «вторичному сиротству», которое, наоборот, сыграет с ребёнком и обществом злую шутку, оставив обозлённого человека один на один с миром, и только помешает ему выстроить дальнейшую взрослую жизнь.