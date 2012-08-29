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Заплати за наказание

Эвакуаторы в Москве могут стать платными

№ 33(325) от 30.08.2012 [«Аргументы Недели », Сергей ГРУНЮШКИН ]

Заплати за наказание

Департамент транспорта Москвы внёс проект постановления, который установит плату за эвакуацию автомобиля, припаркованного в неположенном месте. По неофициальной информации, стоимость услуги будет составлять 5 тыс. рублей. Первый день пребывания на штрафстоянке будет бесплатным. За каждый следующий день нарушителям придётся платить по 1 тыс. рублей.

Напомним, что с 2005 г. решением бывшего градоначальника Юрия Лужкова обязательная плата за эвакуацию была отменена. Все расходы по транспортировке взял на себя город. Автовладельцев наказывали только штрафом за неправильную парковку и стоимостью услуги штрафстоянки. Пока что, до подписания мэром Москвы Сергеем Собяниным этого решения, транспортировка для нарушителя бесплатна, а стоимость хранения автомобиля на стоянке – 40 руб. в час на 2‑й и 3-й дни, а в следующие сутки – уже по 80 руб. в час. Помимо этого придётся заплатить сам штраф за неправильную парковку – в столице он составляет 3 тыс. рублей.

По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Лискутова, в ближайшее время пройдёт конкурс по выбору компаний, которые будут заниматься перевозкой автомобилей. При этом он отметил, что город не собирается тратить деньги на увеличение автопарка эвакуаторов. Правда, интересно вот что – большинство фирм уже заранее отказываются участвовать в тендере, ссылаясь на неконкурентоспособность с Городской службой перемещения транспортных средств (ГСПТС). Последние как раз занимаются перевозкой нарушителей на штрафстоянку. Причём власти компенсируют каждый выезд в размере 6,6 тыс. рублей – сообщил источник в службе.

А как у них?

Евгений, житель Бостона, США:

– В городе парковок полно, так что такая проблема малореальна. Но всё случается. Например, если бросишь машину у метро, где через каждые 10 метров стоит табличка «припаркованные машины будут увозиться туда-то и туда-то, телефон такой-то». Делается это для того, чтобы хитрые ребята не «экономили» 3 доллара и не останавливались вдоль обочин или на супермаркетовой стоянке вместо специальной городской парковки. Или если объявят «снегопад» и потребуют не парковаться на улицах, чтобы не мешать снегоуборочной технике. Если всё же машину у тебя увезли – звонишь по телефону на табличке, от которой угнали твоего коня, или прямо в полицию и едешь на стоянку эвакуаторной фирмы (их несколько, в пределах 5 миль). Платишь им за постой, получаешь ключи и конверт от полиции с тремя опциями: либо заплати, отослав этот же конверт (марки оплачены) с чеком, либо заплати через Интернет, либо откажись платить и оспаривай эвакуацию в суде. Занимает полчаса. Эвакуатор, разумеется, никто оплатить не предлагает. Это надо быть сумасшедшим, чтобы такое потребовать в городе адвокатов. Они ж драться будут, чтобы получить такое лёгкое и сладкое дело – оторвать у глупых властей жирный кусок не напрягаясь. Поэтому дураков во власти тут не держат.

Спасение утопающих – дело рук…

Михаил Аншаков, председатель правления ОЗПП «Общественный контроль», выразил мнение, что правительство не вправе устанавливать такую ответственность. «Плату целесообразно взимать только за хранение», – говорит он.

По его словам, вполне вероятно, что такой негуманный закон будет принят. С другой стороны, есть все шансы его обжаловать, если люди в частном порядке будут обращаться в суд. Жители начнут выигрывать, т.к. ясно и слепому, что права граждан нарушены. «Если власти будут оформлять эту эвакуацию как услугу – то законом о защите прав потребителей навязывать услугу запрещено. Если это административная санкция – это привлечение гражданина дважды за одно правонарушение», – говорит М. Аншаков. Оба варианта – незаконны.

Всё это от небольшого ума и большого желания угодить каким-то коммерческим структурам.

Адвокат Владимир Жеребенков рассказал редакции, что первые люди, которые пострадают, уже вправе обращаться в Конституционный суд за разъяснениями. Но опять же такое разбирательство будет длиться год-полтора. Поэтому те службы, которые будут заниматься эвакуацией, всё же успеют пожировать.

«Пусть государство сначала создаст парковочные места, а потом предъявляет претензии. Это абсолютно карательная политика. Во всех цивилизованных странах есть условия. А наши власти специально провоцируют граждан на нарушение для пополнения бюджета. Это иждивенство», – говорит защитник.

Наши чиновники найдут любую мотивировку принять это постановление – машины теряют бензин, нужно платить зарплаты и т.д. У нас масса законов, которые не соответствуют логике и здравому смыслу. К примеру, мы боремся с коррупцией и в то же время убираем понятых при производстве следственных действий.

К слову о конкурсе на выбор компании, которая будет заниматься эвакуацией. В. Жеребенков рассказывает: «Тендер проходят только «свои» – это спокойно математически высчитывается заранее. Я сам сталкивался с этими жестокими реалиями и знаю, как это делается. Кто это организует – тот и будет заказывать музыку. Тех, кто не нужен, кто дешевле, качественнее и честнее выполнит работу, – их не пропустят. Придраться могут ко всему: маленький автопарк, недостаток опыта у специалистов и так далее». Так что этот проект – коррупция в чистом виде. Тем более достаточным количеством эвакуаторов обладает только ГСПТС.

Аргументы автомобилиста

Дмитрий, москвич:

– Это самый настоящий беспредел, наплевательство на закон. Лужков уже пытался заставить автомобилистов платить за эвакуацию. Но суд его тогда одёрнул – нельзя оплачивать собственное наказание. То ли у Собянина безграмотные юристы, то ли им плевать на суды, и они уверены, что смогут продавить уже однажды отменённое решение. Это даже не двойное, а тройное наказание. Единственное место, где можно выкупить свою машину, находится у чёрта на куличках, куда невозможно добраться общественным транспортом.

Без вины виноватые

Вячеслав Лысаков, председатель координационного совета МОО автомобилистов «Свобода выбора», называет это финансовым террором. «Эвакуация в любом районе Москвы в пределах МКАД стоит 2 тысячи рублей. А цена 5 тысяч – завышенная и ничем не обоснованная – направлена на запугивание автомобилистов».

В. Лысаков сказал, что у него закрадываются сомнения в отсутствии коррупционной составляющей. Частные фирмы вполне рентабельны при более низкой стоимости перевозки. Почему же мы теперь будем обязаны платить больше? А главный вопрос в этой истории – за что наказывать? За то, что в предыдущие 20 лет все зарезервированные пространства в городе использовали под застройку и торговлю?

Печально, что под удар попадут и жители других регионов. Приедет пенсионер из глубинки в Москву и припаркуется не там. Попадёт на 3–4 тыс. штрафа и ещё 5 тыс. за эвакуацию и потом ещё, если не успеет вовремя забрать, по тысяче за каждый следующий день. Если его сразу инфаркт не хватит – то придётся две пенсии отдать, чтобы забрать свой автомобиль, который стоит как этот штраф и «услуга».

Не пора ли Собянину задуматься о своей репутации и всё-таки не подписывать этот проект? История с тротуарной плиткой вместо свежего асфальта и выделенными полосами, которые якобы собираются закрашивать обратно за 52 млн. рублей, – явно не добавят ему рейтинга. Зачем усугублять положение?

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