С 1 сентября 2012 г. недвижимость в Подмосковье, которая была зарегистрирована во время дачной амнистии 2006 г., подвергнется инвентаризации. Таким образом, с владельцев дачных участков будут взимать налог на имущество физических лиц, который они до этого не платили.

Министерство имущественных отношений Московской области собирается оценить рыночную стоимость порядка 250 тыс. объектов всего за полгода. Для этих мер из казны органов местного самоуправления потратят около 25 млн. руб., а также 100 млн. рублей даст правительство области. Власти мотивируют это решение тем, что владельцы незарегистрированных участков не участвуют в налоговом обороте, что создаёт слишком большую дыру в бюджете.

Напомним, что в 2006 г. когда вступил в силу федеральный закон о «дачной амнистии», владельцам позволили оформлять права собственности на загородную недвижимость в упрощённой форме. Без необходимости оформлять кадастровый план, проводить реальные измерения на земле, инвентаризировать дом и т.д.

«Несмотря на кажущееся удобство и дешевизну процедуры (госпошлина составляет 200 руб.), упрощённая схема будет «миной замедленного действия», так неизбежными становятся «межевые войны». Споры между соседними участками из-за границ, наложения границ на планах, планы разных лет», – говорит Юрий Шалыганов, председатель Московского областного регионального отделения «Союза садоводов России». Результатом стали многочисленные суды, где чаще выигрывает тот, кто раньше поставил собственность на кадастровый учёт. Причём решение суда, по словам Ю. Шалыганова, трудно исполнить и ещё сложнее закрепить. С учётом того, что в результате дачной амнистии по упрощённой схеме зарегистрировано не более 10% участков, можно утверждать, что упрощённая схема регистрации провалилась.

На данный момент есть много земельных участков, хозяева которых не спешат их приватизировать, кадастрировать, получать свидетельство о собственности и платить налоги. Видимо, нет у садоводов денег, времени или знаний на эту процедуру. «Союз садоводов России» неоднократно предлагал сделать кадастрирование и инвентаризацию всех земель, не только приватизированных по «дачной амнистии», за счёт государства. Причём оформить это как госуслугу, бесплатную для пользователей. «В результате, выиграют все: садоводы защищены, их участки описаны и границы закреплены. А государство наведёт порядок в этой сфере и получит существенный денежный приток в свой бюджет», – говорит Ю. Шалыганов.

Однако Михаил Москвин-Тарханов, председатель комиссии Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству, считает, что власти слишком торопятся. В первую очередь нужно наводить порядок с уплатой налогов юридическими лицами, говорит он. Причём идти по нисходящей: сначала заняться крупным бизнесом, потом средним и затем уже малым. И только после этого – граждане. Необходимо дождаться, когда мы начнём интенсивно развиваться на общем подъёме. А вот раздражать людей, когда у них не всё гладко и хорошо, – преждевременно. К сожалению, у нас обратная ситуация: когда есть трудности – ищем деньги.

Причём можно опасаться и повышения налога. «Ведь главное – создать систему администрирования (инвентаризация), а уже потом возможна переоценка коэффициентов, – говорит М. Москвин-Тарханов. – А ведь у нас не радужная политическая картина. Любые стесняющие действия со стороны власти лишь усилят напряжение в обществе».

Много говорится и об объединении земельного налога и налога на имущество физических лиц. Планируется, что такие сборы, размер которых будет высчитываться исходя из рыночных цен, будут запущены в 12 регионах России в качестве эксперимента в 2013 году.

«Пока нет точных цифр и методики расчёта объединённого налога, поэтому непонятно, будет ли его увеличение», – говорит Ю. Шалыганов. Впрочем, в Московской области кадастровая стоимость земли была повышена в 2011 г. (с перерасчётом задним числом на 2010 г.) в 2–8 раз! В связи с этим выросла ставка земельного налога, это вызвало серьёзное недовольство садоводов. Вместо благодарности и компенсации за улучшение земель, они получили многократное увеличение ставки налога.

В нашей стране много средств уходит за границу – не только платежи по кредитам, но и недвижимость за рубежом, отчисления в иностранные банки и т.д. Как раз развитие внутреннего рынка недвижимости могло бы остановить этот поток. А такой налог скорее окажет сдерживающее действие. Люди не будут покупать участки земли где-нибудь в Смоленской области, пока они недорогие, потому что боятся, что их задушат налогами. Поэтому повышение сборов приведёт к тому, что люди не станут приобретать недвижимость, а будут инвестировать в другие отрасли, которые часто связаны с иностранной валютой.

Сегодня же от налога освобождены только маленькие (до 50 кв. м) домики садоводов. Остальные владельцы недвижимости платят 0,1–0,3% от её инвентаризационной стоимости, в зависимости от цены и региона. Чаще всего это 1–5 тыс. рублей в год. Только у хозяев больших особняков налог может превысить и 10 тысяч.