//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Вместо земли – амнистия

№ 33(325) от 30.08.2012 [«Аргументы Недели », Леонид АКИМОВ ]

Вместо земли – амнистия
fin.gismeteo.ru

С 1 сентября 2012 г. недвижимость в Подмосковье, которая была зарегистрирована во время дачной амнистии 2006 г., подвергнется инвентаризации. Таким образом, с владельцев дачных участков будут взимать налог на имущество физических лиц, который они до этого не платили.

Министерство имущественных отношений Московской области собирается оценить рыночную стоимость порядка 250 тыс. объектов всего за полгода. Для этих мер из казны органов местного самоуправления потратят около 25 млн. руб., а также 100 млн. рублей даст правительство области. Власти мотивируют это решение тем, что владельцы незарегистрированных участков не участвуют в налоговом обороте, что создаёт слишком большую дыру в бюджете.

Напомним, что в 2006 г. когда вступил в силу федеральный закон о «дачной амнистии», владельцам позволили оформлять права собственности на загородную недвижимость в упрощённой форме. Без необходимости оформлять кадастровый план, проводить реальные измерения на земле, инвентаризировать дом и т.д.

«Несмотря на кажущееся удобство и дешевизну процедуры (госпошлина составляет 200 руб.), упрощённая схема будет «миной замедленного действия», так неизбежными становятся «межевые войны». Споры между соседними участками из-за границ, наложения границ на планах, планы разных лет», – говорит Юрий Шалыганов, председатель Московского областного регионального отделения «Союза садоводов России». Результатом стали многочисленные суды, где чаще выигрывает тот, кто раньше поставил собственность на кадастровый учёт. Причём решение суда, по словам Ю. Шалыганова, трудно исполнить и ещё сложнее закрепить. С учётом того, что в результате дачной амнистии по упрощённой схеме зарегистрировано не более 10% участков, можно утверждать, что упрощённая схема регистрации провалилась.

На данный момент есть много земельных участков, хозяева которых не спешат их приватизировать, кадастрировать, получать свидетельство о собственности и платить налоги. Видимо, нет у садоводов денег, времени или знаний на эту процедуру. «Союз садоводов России» неоднократно предлагал сделать кадастрирование и инвентаризацию всех земель, не только приватизированных по «дачной амнистии», за счёт государства. Причём оформить это как госуслугу, бесплатную для пользователей. «В результате, выиграют все: садоводы защищены, их участки описаны и границы закреплены. А государство наведёт порядок в этой сфере и получит существенный денежный приток в свой бюджет», – говорит Ю. Шалыганов.

Однако Михаил Москвин-Тарханов, председатель комиссии Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству, считает, что власти слишком торопятся. В первую очередь нужно наводить порядок с уплатой налогов юридическими лицами, говорит он. Причём идти по нисходящей: сначала заняться крупным бизнесом, потом средним и затем уже малым. И только после этого – граждане. Необходимо дождаться, когда мы начнём интенсивно развиваться на общем подъёме. А вот раздражать людей, когда у них не всё гладко и хорошо, – преждевременно. К сожалению, у нас обратная ситуация: когда есть трудности – ищем деньги.

Причём можно опасаться и повышения налога. «Ведь главное – создать систему администрирования (инвентаризация), а уже потом возможна переоценка коэффициентов, – говорит М. Москвин-Тарханов. – А ведь у нас не радужная политическая картина. Любые стесняющие действия со стороны власти лишь усилят напряжение в обществе».

Много говорится и об объединении земельного налога и налога на имущество физических лиц. Планируется, что такие сборы, размер которых будет высчитываться исходя из рыночных цен, будут запущены в 12 регионах России в качестве эксперимента в 2013 году.

«Пока нет точных цифр и методики расчёта объединённого налога, поэтому непонятно, будет ли его увеличение», – говорит Ю. Шалыганов. Впрочем, в Московской области кадастровая стоимость земли была повышена в 2011 г. (с перерасчётом задним числом на 2010 г.) в 2–8 раз! В связи с этим выросла ставка земельного налога, это вызвало серьёзное недовольство садоводов. Вместо благодарности и компенсации за улучшение земель, они получили многократное увеличение ставки налога.

В нашей стране много средств уходит за границу – не только платежи по кредитам, но и недвижимость за рубежом, отчисления в иностранные банки и т.д. Как раз развитие внутреннего рынка недвижимости могло бы остановить этот поток. А такой налог скорее окажет сдерживающее действие. Люди не будут покупать участки земли где-нибудь в Смоленской области, пока они недорогие, потому что боятся, что их задушат налогами. Поэтому повышение сборов приведёт к тому, что люди не станут приобретать недвижимость, а будут инвестировать в другие отрасли, которые часто связаны с иностранной валютой.

Сегодня же от налога освобождены только маленькие (до 50 кв. м) домики садоводов. Остальные владельцы недвижимости платят 0,1–0,3% от её инвентаризационной стоимости, в зависимости от цены и региона. Чаще всего это 1–5 тыс. рублей в год. Только у хозяев больших особняков налог может превысить и 10 тысяч.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, какие действия должен предпринять президент страны Владимир Зеленский, чтобы остановить военный конфликт на территории Донбасса.

//Политика

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане справедливо жалуются на качество оказания услуг первичного звена здравоохранения. Глава государства поручил кабмину разработать эффективное решение выявленных проблем.

//новости партнеров

//Политика

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Эксперт в области международной политики Игорь Деланоэ заявил, что в ходе предстоящего саммита «большой семёрки» президент Франции Эммануэль Макрон может выступить в качестве посредника между Европой и Россией.

//В мире

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собирается назначить на должность посла США в России первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео. Об этом стало известно местным источникам.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Авто

В Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей

В Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей

Предложение ЛДПР об освобождении россиян от штрафов ПДД является пиаром и не имеет шансов на принятие. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по транспорту, единоросс Александр Васильев.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Здоровье

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Медицинские специалисты из Великобритании рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о сахарном диабете. Об этом идет речь в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Культура

Скончалась звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада"

Скончалась звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада"

Во вторник, 20 августа, ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова. Отмечается, что актрисе было 79 лет. Уточнятся, что о дате и месте прощания сообщат позже.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб

В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб

Во вторник, 20 августа, в Дмитровском городском округе в поселении Позитив деревни Подосинки из-за сильного ветра произошло ЧП с воздушным шаром. На борту летательного аппарата находились семь человек.

//В мире

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой. Внучку американскому лидеру подарили сын Эрик и его супруга Лара, для которых этот ребенок стал вторым.

//Новости СМИ2

//Политика

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщения об увольнении грузинского журналиста Георгия Габунии, в прямом эфире оскорбившего президента Российской Федерации Владимира Путина.

//Общество

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

В Сети раскритиковали битву помидорами, которая прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 августа. Отмечается, что в мероприятии приняли участие около 1 тысячи человек, а "испорчено" было 20 тонн овощей.

//Политика

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена подавлять любые вылазки террористов в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Глава ведомства отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией.

//Говорят, что...

Женщины смогут работать рыбаками

Женщины смогут работать рыбаками

Не секрет, что вопреки стереотипам многие женщины увлекаются рыбалкой не меньше мужчин. Однако принятый в России ещё в 2000 г. «Перечень тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда» ограничивал им доступ ко многим рыбацким профессиям. Но скоро всё изменится.

//Говорят, что...

Зеленский мечтает осенью встретиться с Путиным

Зеленский мечтает осенью встретиться с Путиным

Президент Украины Володимир Зеленський пытается изо всех сил надуть свой авторитет. Сосредоточивший в своих руках законодательную и исполнительную власть Незалежной бывший комик нуждается в международном признании – ему позарез нужна встреча с Владимиром Путиным.

//Говорят, что...

Кроме Гренландии Трамп может купить много островов

Кроме Гренландии Трамп может купить много островов

История с предложением Дональда Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию наделала в мире много шума. После резкой реакции Копенгагена Белый дом поспешил заявить, что слова президента США были всего лишь шуткой. Однако всё не так просто.

//Новости партнеров

//Культура

Дарья Донцова примерила роль сценариста для "Союзмультфильма"

Дарья Донцова примерила роль сценариста для "Союзмультфильма"

Первую серию мультфильма, сценарий к которому написала Дарья Донцова, планируется выпустить в октябре, сообщила во вторник председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

//Говорят, что...

«Маршал Василевский» спасает Европу от газового кризиса

«Маршал Василевский» спасает Европу от газового кризиса

Из-за активного противодействия США строительству газопровода «Северный поток – 2» в ЕС может начаться газовый кризис. Дело в том, что Киев, глядя на поддержку Вашингтона, всячески затягивает продление договора между «Газпромом» и Украиной о транзите газа после 1 января 2020 года.

//Говорят, что...

Французы хотят заключить с Москвой сделку

Французы хотят заключить с Москвой сделку

Встреча 19 августа Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в летней резиденции французского президента заставила Лондон и Вашингтон нервничать. Единый западный фронт против России рушится – в Париже открыто обсуждают контуры возможной дипломатической сделки с Кремлём.

//Здоровье

Белок в моче – не всегда заболевание

Белок в моче – не всегда заболевание

Проводя общий лабораторный анализ мочи, белок проверяют обязательно, поскольку это очень важный диагностический показатель. Моча, образуемая в почках посредством фильтрации из крови, в норме может содержать белковые фракции лишь в очень малом количестве

//Здоровье

Арбуз может быть опасным

Арбуз может быть опасным

Лето – время, когда чаще всего происходят пищевые отравления, связанные с употреблением ранних арбузов и дынь. Причин тому несколько. Ранние фрукты часто содержат повышенное количество нитратов, способных вызвать серьёзное отравление. Также не всегда соблюдаются правила транспортировки и хранения.

//Здоровье

Нет боли – нет побед

Нет боли – нет побед

Со школьных уроков физкультуры мы знаем о молочной кислоте, которая раздражает рецепторы мышечных волокон. Она-де и является причиной адского состояния, когда на следующий день после добросовестной тренировки повернуться на бок в постели и то больно. На самом деле этот рассказ верен лишь наполовину.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Макрон уверен в "европейском будущем" России
2

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
3

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой
4

Предсказан ответ России на возможные поставки Израилем военных технологий Украине
5

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры