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Тропа войны в Серебряном Бору

№ 33(325) от 30.08.2012 [«Аргументы Недели », Анастасия ЮШКЕВИЧ ]

Тропа войны в Серебряном Бору

В Серебряном Бору, а точнее – в природно-историческом парке «Москворецкий», творятся странные вещи. Узенькие лесные тропы разворачивают грейдерами и заливают бетоном, вырубают взрослые жизнеспособные сосны, а вместо них в песок торопливо втыкают чахлые саженцы... Предпринятую этим летом атаку на бор московские власти упорно называют благоустройством.

Благоустроили напрочь

Столетия назад царь Алексей Михайлович был поражён красотой этого места, рассветным серебряным сиянием сосен. Чем не глянулся Серебряный Бор нынешним «царям» и «князькам», сказать трудно. Но попал он в программу по благоустройству зелёных зон в Москве, принятую в начале текущего года, – и понеслось...

Уходящим летом москвичи наблюдали, как узенькие лесные тропинки были расширены. Затем раскатаны грейдерами, залиты бетоном и посыпаны сверху крошкой. Ходить по ней весьма затруднительно: уже через пять минут после прогулки эту крошку приходится вытряхивать из ботинок. Посадки ландышей вдоль тропинок уничтожены. Да и вообще флора вокруг тропинок полностью убита. Естественное районирование по лесу нарушено. Заросли кустарника вырублены. Древесная кора сосен повреждена грузовиками, завозящими плитку. Чуть позже гастарбайтеры наспех замалевали содранную кору зелёной краской.

Впрочем, некоторые из годами протоптанных тропинок не забетонированы. Их засадили клёнами и липами 5–7-летнего возраста – слишком большого для того, чтобы деревья нормально прижились. Да и сажали их прямо в песок, для благовидности засыпая грунтом. Не прошло и месяца, как деревца умерли. Таких, погибших за пару-тройку недель, саженцев – сотни. За время прогулки по бору их удалось насчитать 380, потом мы сбились со счёта. Назвать это благоустройством зелёных зон не поворачивается язык.

Зачем понадобилось таким образом менять ландшафт этого уникального для Москвы природного комплекса? Местные жители обратили внимание на странную закономерность: уничтожены или засажены зеленью те тропинки, что ведут к недавно появившемуся здесь четырёхметровому забору. Кроме того, между забором и речкой были расположены песчаные косы – на протяжении многих лет родители с детьми отдыхали здесь, купались и дышали свежим воздухом. Никаких шумных компаний и громкой музыки не водилось в помине.

В этом году мамам и детишкам пришлось перебазироваться: их место отдыха также засадили саженцами-смертниками. Любознательным гражданам, видимо, незачем приближаться к забору. Но люди заметили: с огороженной территории вырубленные деревья вывозили буквально штабелями. На участке полностью истреблены сосны и посеяна газонная трава. Забор, судя по планкам, собираются нарастить до семи метров. Но активистам-защитникам бора преграды не страшны. Они выяснили, что за забором возводятся семь коттеджей. Уже с месяц назад об этом заговорила пресса, называя собственника будущих дач (даже не одной дачи!) – мэра Москвы Сергея Собянина. Интересно, что никаких опровержений из мэрии пока не поступало.

Стройку не остановить?

Депутат Муниципального собрания Пресненского района Елена Ткач придерживается этой же версии. В середине апреля 2012 года в Градостроительно-земельной комиссии были оформлены документы на начало ведения строительных работ на территории Москворецкого парка. Само собой разумеется, что остановить такую стройку не удастся. Правда, никто и не пытается. Но добиться того, чтобы не выкорчёвывали почём зря кустарник, не истребляли тропинки, не повреждали кору сосен, вполне реально.

По мнению Елены Ткач, варварские действия строителей спровоцированы тем, что наши власти при реализации своих решений не удосуживаются обращаться к экспертам. В результате программа по благоустройству представляет собой программу уничтожения зелёных зон города Москвы.

Жители-активисты поняли: если оставить всё как есть, в ближайшем будущем они не узнают этот лес. Экологическая ситуация в опасности –сообщила нам экс-заведующая отделом охраны окружающей среды НИиПИ Генплана Москвы эколог Галина Морозова.И это несмотря на заверения чиновников, будто строительные работы в Серебряном Бору никаких проблем не вызовут. Люди, любящие бор, им не поверили. Они решили не ждать, когда забетонируют и замуруют дачными заборами весь лес, и обратились в управу и префектуры районов, требуя остановить злосчастную программу по благоустройству зелёных зон в столице.

Слушания по этому делу состоялись 13 августа. Однако чиновники пошли на аппаратную хитрость. Стали увещевать жителей поодиночке. Для этого разнесли слушания по семи разным управам. Но активисты обсуждать единую проблему вразнобой отказались и добились переноса даты. «Сейчас парк находится в таком состоянии, что его ещё можно спасти, если быстро и своевременно убрать всё то, что этим летом было туда завезено, – сказала нам Галина Морозова.–Речь идёт в первую очередь о бетонных дорожках и бетонной крошке. После этого, по оценкам специалистов, если в течение двух лет доступ в парк будет открыт только для экспертов-экологов, он полностью восстановится».

Господа арендаторы

Увы, хотя Серебряный Бор и считается памятником природы, он не включён в перечень особо охраняемых природных территорий. Вот власти и постановили, что строительство дач будет осуществляться здесь на 80% территории, которая разделена между 120 арендаторами. Среди них – известные столичные бизнесмены. Мэр со своими дачами (если коттеджи за новым забором действительно строятся для него) попадёт в эту элитную компанию соседей. Правда, есть распоряжение Собянина о том, что «расширение дачной зоны в Серебряном Бору не допускается». Но на деле оно всё же происходит. Так исторический, культурный и природный памятник, достояние нашего города может превратиться в дачный посёлок, застроенный дворцами-новоделами...

Серебряный Бор – красивое место... Говорят, там до сих пор летают соколы – потомки тех, что участвовали в соколиной охоте московских царей. Жаль, серебряное рассветное сияние бора угасло из-за смога, но лес, зелёный оазис в городе, пока жив. Для многих москвичей это – глоток свежего воздуха... Надолго ли?

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