Архиважный тандем

На этот раз в архитектуре. Главный генератор идей в этой области теперь молодой, урбанистически настроенный Сергей Кузнецов. А Комитет по архитектуре и градостроительству принял Андрей Антипов. Однако, скорее всего, не их настроения, а вкус мэра по сложившейся традиции будет определять градостроительную политику столицы.

Было разъяснено, что Кузнецов будет заниматься больше творческими вопросами, а Антипов – техническими. До сих пор обе должности более или менее успешно совмещал Александр Кузьмин. Он умел маневрировать между интересами чиновников, коммерсантов, а иногда даже вспоминал о горожанах. Зато он не имел сил, а может быть, и желания противостоять вкусам бывшего градоначальника и допустил распространение по всей столице «лужковского ампира», увенчанного непременными башенками. При нём процветала точечная застройка, дорожная сеть задохнулась в пробках, уничтожались исторические здания, росли небоскрёбы...

Кто за ним стоит?

В проектировании одного из них – башни «Федерация» – принимал участие молодой архитектор Сергей Кузнецов. «Я не знаю, кто стоит за ним, какой кукловод дёргает за верёвочки, – признаётся Наталья Самовер, представляющая общественное движение «Архнадзор». – Но я бы сказала так: за ним стоит очень важный процесс смены поколений в московской архитектуре. Я надеюсь, в ближайшее время мы будем наблюдать постепенный уход со сцены лужковского стиля. Кузнецов – человек совершенно внешний для архитектурного истеблишмента Москвы. Его несомненным достоинством является отсутствие тяжёлого наследия Юрия Михайловича, каких-то дружеских коррупционных связей, которые бы были вынесены им из того времени.

Это позволяет верить, что в столице появится качественная современная архитектура. Меня смущает лишь то, что когда Кузнецов сам работал над проектами, со своим партнёром Сергеем Чобаном, они не видели ничего морально зазорного в том, чтобы вписывать новые здания на место уничтожаемого наследия. Остаётся только надеяться, что Кузнецов, как городской чиновник, будет двигаться в русле градостроительной политики Собянина. А она, во всяком случае по словам мэра, направлена на сохранение исторического наследия».

Говорят, при выборе кандидатуры на пост главного архитектора была установлена жёсткая возрастная планка – не старше 50 лет, а лучше 47. Сергею Кузнецову всего 36, но он уже автор десятков проектов в Москве и Петербурге, Казани и Краснодаре, Астане и Берлине. Показательно, что его с партнёром архитектурное бюро, победив на конкурсе, стало генеральным проектировщиком инновационного парка «Сколково».

«Он выпускник Московского архитектурного института, поэтому я его знаю, – рассказывает Александр Кудрявцев, академик архитектуры. – Уже в молодых летах Кузнецов организовал своё архитектурное бюро. В области проектирования он обладает немалым опытом. Но вот опыта чиновничьей, бюрократической работы, думаю, у него пока нет. Однако это можно рассматривать не столько как недостаток, сколько как достоинство. Я считаю, главный архитектор города – это прежде всего член политической команды. Он должен разделять позиции руководства Москвы. Не «ложиться» под него, не слепо выполнять указания... Но понимать, что мэр – именно тот человек, который принимает решения от имени городского сообщества. Главный архитектор обязан ставить его в известность о сложностях, проблемах, сроках, последствиях тех или иных волевых решений. Здесь всё зависит от профессиональной этики и от гражданской позиции».

Но сможет ли, если надо, отстоять свою позицию человек, не обладающий пока собственным политическим весом в структуре московской власти? В этом сомневается Валерий Рашкин, депутат Госдумы от КПРФ: «На мой взгляд, для Москвы можно было бы подобрать кого-то поименитее – всё-таки это столица. Сергей Кузнецов – очень молодой и не очень известный, тёмная лошадка. Так что вполне возможно, всё развивается по утверждённому властями сценарию – начальником назначен «удобный» и всегда, скажем мягко, готовый на компромисс человек, который при этом не успел ничем себя запятнать. Ведь теперь, когда Москва увеличилась в размерах в 2,5 раза, новые территории надо будет осваивать, застраивать. Желающих, сами понимаете, будет много, а ещё больше будет желающих навариться на этом чиновников. Напомню, что в рейтинге простоты и прозрачности процедуры получения разрешения на строительство Россия занимает 178-е место из 183 возможных».

Кто главнее

Типично собянинским назначением считает смену главного архитектора Москвы Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко»: «Всё как обычно: решения никем не обсуждаются, назначают каких-то статистов. Везде поставлены какие-то серые мыши, про которых никто ничего не знает. Да и не сможет изменить Кузнецов ничего. Градостроительную политику определяют совсем другие люди – в мэрии, во всяких комиссиях. Главный архитектор только предложения какие-то вносит».

На самом деле и Собянин чётко ограничил полномочия главного архитектора города «творческими вопросами». «До сих пор главный архитектор был завален административно-хозяйственной работой, и при такой перегруженности ему было не до творчества», – заметил мэр. Эта часть, административно-хозяйственная, поручена опытному чиновнику Андрею Антипову, возглавившему Комитет по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура). Он некоторое время уже проработал там зампредом, до этого несколько лет был начальником Управления государственного земельного кадастра Московского региона.

Кто на самом деле главный в связке Кузнецов – Антипов, говорит тот факт, что по штатному расписанию главный архитектор – первый заместитель главы Москомархитектуры. В столичном правительстве заявляют, что, несмотря на это, должности Кузнецова и Антипова равновеликие, однако мало кто, зная правила чиновничьих игр, в это поверит.

«Разделение этих должностей – правильное, – уверен Алексей Клеменко, историк архитектуры, член президиума экспертного совета при главном архитекторе г. Москвы. – Нельзя сосредоточивать всю власть в одних руках. От этого, кроме вреда, никакой пользы. Управление такой огромной агломерацией, как Москва, под силу только человеку с мозгами инженера и математика, с образованием урбаниста. А в штате этого главного урбаниста должны быть главный архитектор, главный художник, главный социолог и т.д. Андрей Антипов – большой чиновник, который в своё время вытащил «Мосгоргеотрест». А Кузнецов, как его первый зам, пусть занимается при нём архитектурой».

Сам Сергей Кузнецов уже предупредил, что с его приходом не следует ждать немедленных перемен. Заметные изменения в облике города произойдут не раньше, чем через 10 лет, а серьёзные – вообще через 20. Скорее всего, это будет развитие Москвы в духе мировых архитектурных тенденций. Раскланявшись перед российской архитектурной школой, Кузнецов сказал о необходимости привлекать иностранные проекты – в частности, для здоровой конкуренции.

Конкретные планы нового главного архитектора связаны с освоением бывших промышленных зон, особенно расположенных вдоль Москвы-реки. «Интересный проект может быть с заводом ЗИЛ, Трёхгорной мануфактурой. Есть площадки очень видные, которые находятся не в том состоянии, которое Москва заслуживает. Есть объекты, которые можно развивать, и город благодаря им будет только лучше», – сказал Сергей Кузнецов.

Но столица живёт не только масштабными проектами. В большом городе ежедневно возникают вопросы, требующие вмешательства главного архитектора. У «Архнадзора», например, уже есть необходимость срочно с ним встретиться. Требуется пересмотр проекта застройки на Арбате, 21. Из-за подземного строительства пошли трещинами расположенные рядом дом Окуджавы и дом Мельникова, памятник архитектуры. Под угрозой могут оказаться окрестные жилые дома. Непросто придётся новому главному архитектору Москвы. Наверное, это хорошо – что он молод и полон сил.