Хлорки нет

Во время посещения Северной станции водоподготовки мэр Москвы С. Собянин сообщил, что до октября 2012 г. все подобные сооружения планируют перевести на новый реагент. Так, на смену жидкому хлору, что обеззараживал воду с 1929 г., придёт гипохлорит натрия.

Сейчас всю воду Москвы очищают 4 станции: Рублёвская, Северная, Восточная и Западная.Одна из них (Рублёвская) перешла на дезинфекцию гипохлоритом натрия ещё в 2009 году. Теперь очередь за остальными. На пресс-конференции, посвящённой водопроводным сооружениям Москвы и присоединённых территорий, генеральный директор МГУП «Мосводоканал» Станислав Храменков сказал, что остальные станции будут переведены на новый реагент с 1 сентября.

В отличие от жидкого хлора, который относится к высокотоксичным веществам, гипохлорит натрия малотоксичен и невзрывоопасен. А по бактерицидным качествам не уступает хлору. Основная опасность старого очистителя связана с его хранением. При разгерметизации баллона жидкий хлор быстро переходит в газообразное состояние. В этом случае зона поражения будет исчисляться несколькими километрами. А при утечке всего хранившегося в столице вещества (это около 1,3 т) заражению подверглась бы почти вся территория Москвы и области.

Отсутствие отравлений питьевой водой на территории столицы подтверждает надёжность и качество работы Мосводоканала. Однако система водоснабжения города требует постоянного контроля и усовершенствования способов очистки. «Система водоснабжения рассчитывалась в конце 70-х – начале 80-х годов, когда режим и точки водопотребления были совсем другие. Очень много воды тогда потребляла промышленность. Сегодня этой промышленности практически не осталось», – рассказывает Игорь Нечаев, заместитель генерального директора ЗАО «НИИ ВОДГЕО», ведущий эксперт Российского водного общества. С тех пор обновление необходимо не только способам очистки, но и трубопроводу. Большая часть сетей Мосводоканала выполнена из стальных труб, тех самых, что были зарыты ещё во времена первых проектов водоснабжения. Под ежедневным воздействием реагентов они коррозируют. Сейчас их постепенно меняют на чугунные или пластиковые. Но заменить 11 тыс. км московского трубопровода – работа дорогая и длительная.

Переход на новую систему очистки для предприятия, которое снабжает 12 млн. жителей более 6,5 млн. м3 воды в сутки, сравнимо с небольшой технической революцией. Весь процесс приёма, хранения и дозирования гипохлорита будет автоматизирован. Кроме того, новый очиститель позволит снизить зону техногенной опасности вокруг места своего хранения с 1 км до 50 метров. Так уменьшается угроза заражения опасными химикатами для всё ближе подступающих к станциям водоподготовки жилых кварталов.

Для потребителя вода теперь должна стать приятнее на вкус и полостью лишиться запаха хлора. Её не обязательно будет фильтровать или подвергать термической обработке перед употреблением. Главное, как обещали руководители Мосводоканала, нововведение не коснётся кошельков москвичей. Хотя использование гипохлорита дороже хлорного метода. Стоимость 1 м3 «новой» воды на 10 копеек больше. Но затраты, связанные с переходом на гипохлорит, уже заложены в существующих тарифах на воду, проект будет осуществляться за счёт имеющихся у Мосводоканала средств.

Водопровод недавно присоединённых территорий уже перешёл в ведомство московского предприятия. В планах Мосводоканала на 2012–2013 гг. внесены мероприятия по ремонту коммуникаций новых московских пространств. Новые стандарты очистки захватят и эти территории.