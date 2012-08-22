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Медбратия рулит

№ 32(324) от 23.08.2012 [«Аргументы Недели », Дарья ФИЛИППОВА ]

Медбратия рулит
Фото РИА Новости

Была такая шутка про Никиту Хрущёва: что он успел совместить ванну с туалетом, но не успел пол с потолком! Минздрав сегодня решил сэкономить аналогичными методами. Отныне шофёры должны уметь ставить капельницы и делать обезболивающие уколы, а врачи – заправлять автомобиль бензином и ловко справляться с рулём на поворотах.

Врач-вредитель

Идея осложнить и без того нелёгкую профессию, расширив должностные обязанности фельдшеров, была озвучена ещё два года назад. Сегодня воплощение этого замысла набирает обороты в рамках реформирования скорой медицинской помощи, которое должно завершиться к 2020 году. Движение к европейскому уровню медобслуживания власти решили приблизить путём скрещивания специальностей.

«Каждый должен заниматься своим делом. Водители спецтранспорта и так обучены навыкам санитаров, они помогают с носилками, тяжёлой техникой. Но я не могу представить, чтобы шофёр делал пациенту внутривенную инъекцию», – недоумевает Аркадий Гвоздецкий, старший смены «скорой помощи». Но мнение рядовых специалистов никто не спрашивает. Осваивать «смежные профессии» студенты начнут уже в этом году. Подобная перспектива приводит в замешательство медицинских работников и пугает остальных горожан.

Проблема нехватки профессионалов для «скорой помощи» станет опасной. Сегодня укомплектованность бригад, по разным данным, составляет уже 60–75%, а новые условия работы могут отпугнуть молодых специалистов. Зачем фельдшеру в принудительном порядке учиться на водителя, причём «скорой помощи», где нужны не только права, но и дополнительные навыки экстремального вождения?! Кто по доброй воле решит взять на себя двойную ответственность, когда речь идёт о жизни и смерти.

Кому выгоден этот риск – пациентам? Вряд ли. Медработникам-профессионалам? Боже упаси. Но чиновники настаивают, что последние не останутся в минусе, ссылаясь на ранее озвученные заявления о повышении заработной платы.

По мнению депутата ГД Евгения Фёдорова, повышение жалования станет стимулом и «врачи будут довольны». Ещё бы, ведь государство заботливо даст им возможность зарабатывать больше, рискуя жизнями больных людей. Но это пустяк. Сегодня средняя зарплата столичного фельдшера составляет около 24 тыс. рублей в месяц. Санитар получает около 15, а водитель примерно 28 тысяч.Пожалуй, подобная щедрость вынудила чиновников придумать жуткий гибрид. А медики понимают, что, работая за двоих, они не будут получать 40 тысяч рублей. Такая сумма выходит, если сложить две зарплаты – санитара и шофёра. Если оклады и вырастут, то незначительно, и всё равно будут несоизмеримы с реальным объёмом работ в новой ипостаси.

Одной строкой

Штат «скорой» в Москве составляет около 12 тысяч сотрудников.


Каждые 4 минуты в столице умирает 1 человек.


Среднее время прибытия «скорой» к пациенту – 20 минут.


В вечернее время ежеминутно по телефону 03 звонят 4 москвича. Двоих их них забирают в больницу.


Телефонное хулиганство составляет около 2,5% от всех вызовов. А это четверо суток непрерывной работы всех бригад медиков.


Каждый день в столице работают более тысячи машин «скорой помощи».

«Скорая» на тот свет

«Главная цель этих реформ в сфере здравоохранения – сэкономить. А это разрушительная идеология», – уверен лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сокращение штата «скорой» в первую очередь позволит государству снизить расходы. 

В недалёком будущем, согласно нормативам, если пациент не находится в тяжёлом состоянии, выезжать к нему будут не бригада медиков из пяти человек, а лишь фельдшер и санитар за рулём. Возможна и совсем «облегчённая версия» из одного «мобильного» фельдшера. Он, заправив машину бензином и с сиреной проехав по встречке, должен будет трясущимися руками сделать больному укол. После этого, пожалуй, придётся потрошить чемоданчик в поисках успокоительного и для себя.

Для многих непонятно: как по телефону будут ставить диагноз и определять, в каком состоянии находится пациент. «Часто звонит человек без медицинского образования и говорит, что его маме или дяде плохо. На месте это «плохо» может оказаться чем угодно: и обширным инфарктом, и обмороком. А ведь задача «скорой» не просто привезти человека в больницу, но и помочь ему до и во время транспортировки», – рассказывает Владимир Шичянин, главный врач Красногорской станции скорой помощи. «Скорая» – это не такси. И если состояние человека определено его близкими неверно или пациенту стало хуже в пути, что делать в этом случае – останавливаться, чтобы «откачать» его, но можно ли тогда назвать подобную помощь скорой?

Безусловно, около четверти звонков по телефону 03 – это вызовы, не требующие быстрого прибытия врачей, а недуги, с которыми люди должны обращаться в районную поликлинику, или вообще «пустышки»: например, исчезающие с улиц пьяные, которым «скорую» вызывают прохожие. Но до приезда бригады определить, входит ли полученный вызов в эти 25%, практически невозможно. Такой риск вполне оправдан с экономической точки зрения.

Министерство здравоохранения и социального развития ещё в 2010 г., планируя реформирование, заявило о том, что это позволит государству ежегодно экономить около 4 млрд. рублей.Такие заявления заставили встрепенуться пользователей Интернета. Большинство людей стоят на стороне врачей, понимая, что когда-нибудь сомнительный чудо-шофёр может оборвать их жизнь. К сожалению, «великие реформаторы» не имеют полного представления об объекте, который они так страстно желают изменить. Заполнить карету «скорой» новейшей техникой и препаратами – это полдела, но если работать с этим материалом будет врач-водитель, «скорая помощь» вряд ли поможет спасти чью-то жизнь.

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