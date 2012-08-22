Вездеходы в подарок

На днях власти города озвучили новость – в 2013 г. в Москве введут единый проездной документ. Планируется, что билет будет привязан ко времени, а не к числу поездок или их дальности и может быть использован на нескольких видах транспорта.

Единый билет на метро, автобус, троллейбус и трамвай – это то, чего давно ждали многие москвичи, вынужденные добираться до места работы с пересадками. Подобные предложения сегодня существуют во многих крупных городах Европы и пользуются среди местных жителей и тем более туристов огромным спросом. Они экономят и деньги, и время. Руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов обещает,чтопользоваться комбинированным билетом москвичам тоже будет выгодно. Однако тарифы пока обсуждаются.

Известно, что единый билет будет действовать от 90 минут до 48 часов. Проездной документ на минимальный срок должен позволить человеку добраться до центра города с любой окраины с возможностью использования 2–3 видов транспорта. Для туристов московские власти намереваются выпустить карты с ограниченным сроком действия, но без лимита числа поездок на автобусах, троллейбусах, трамваях, метро. Такие проездные будут действовать в течение 24 или 48 часов.

Мнение перевозчиков

Транспортные компании ещё не дали чёткой оценки возможному нововведению. Пока непонятно, при помощи каких финансовых схем эта задумка будет осуществляться. «Идея в целом хороша, – говорит Юрий Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза. –Во всём мире единые проездные билеты успешно используются. Но как в Москве это будет администрироваться? Возможно, билеты будут работать как «электронный кошелёк», и с них в каждом транспортном средстве может списываться определённая сумма. Возможно, город будет расплачиваться отдельно с каждым перевозчиком заобъём работы. Только уяснив, как эти вопросы будут решены, можно понять, «за» или «против» будут перевозчики. Если транспортная компания будет перевозить пассажира и получать за это, к примеру, лишь 10% тарифа, то положительно относиться к этому невозможно».

К слову, во многих странах государство расплачивается с перевозчиками за объём транспортных услуг.Единица работы может измеряться в машино-часах или кругорейсах.По подсчётам экспертов, при переходе на такую, более удобную схему работы нагрузка на бюджет не увеличивается.Однако пока в Москве расчёт идёт по количеству перевезённых пассажиров.

Карты москвича пока не поменяют

Солидный процент от всех пассажиров сегодня занимают пенсионеры, инвалиды, студенты и школьники. Так, примерно 45% граждан, использующих наземный транспорт, имеют право на льготный проезд. Власти города рассчитывают, что для них в скором времени будет внедрена универсальная электронная карта (УЭК) с «вшитым» в неё транспортным приложением. Проще говоря – электронным проездным билетом.

Напомним, что УЭК должна частично дублировать социальную карту москвича, и начало её внедрения планировалось ещё на март текущего года. Однако по сей день ни один житель столицы её не получил. Как сообщили нам в федеральной уполномоченной организации «Универсальная электронная карта», «по состоянию на сегодняшний день подписан план тестирования информационной системы УОС Москвы (ГУП Москвы «Московский социальный регистр»). Идёт подготовка к запуску тестирования».

Таким образом, не исключено, что УЭК и его транспортное приложение будут запущены в городе не раньше 2013 года. Технические тонкости того, как будет действовать карта, на сегодняшний день неизвестны.

А пока Департамент транспорта выступил с предложением разрешить льготникам ездить в маршрутках бесплатно и без всяких ограничений. На сегодняшний день в микроавтобусах для них выделяется только одно бесплатное место. Перевозчики и здесь не торопятся высказывать своё мнение касательно этой инициативы, так как объём компенсации их затрат на льготных пассажиров департаментом не озвучивается.

Побороться с «чёрным налом»

Как известно, у негосударственных перевозчиков водитель может совмещать свои прямые обязанности и функции кассира-контролёра. Он ведёт расчётно-кассовую ведомость и выдаёт пассажирам билеты, каждый из которых имеет свой уникальный номер. В этих условиях «чёрный нал» – прохождение денег мимо кассы – является действительно значимой проблемой для государства. По мнению Юрия Свешникова,в этом вопросе пассажиры сами должны проявлять ответственность и брать у водителя билет. «Чем чаще мы будем это делать, тем меньше будет шансов говорить о «чёрном нале», – поясняет исполнительный директор Московского транспортного союза. – Выезжая на линию, водитель записывает номер первого билета в рулоне, возвращаясь на линию, записывает номер последнего билета. За это количество реализованных билетов он и рассчитывается в конце смены. В последнее время у налоговых органов серьёзных претензий к транспортным компаниям нет».

Весной 2012 г. Дума приняла федеральный закон об обязательном страховании пассажиров. Возможно, он станет дополнительной составляющей контроля за прохождением денег. Документ вступает в силу с 1 января 2013 года.