Праздник дороже денег

Близится День города, и в очередной раз звучит вопрос: стоит ли его праздновать? Может, отмечать его хотя бы не каждый год? И скромнее, экономнее. Городские власти не проводят на эту тему общественных обсуждений. А может, зря?..

День города – этот праздник принято отмечать в первые выходные сентября. По традиции начинается он с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата – в субботу 1 сентября. В этот же день на Красной площади проведут церемонию открытия праздника под названием «Город любви. Эпоха в танце», в которой будут задействованы свыше 2 тыс. артистов.

Среди других площадок – Поклонная гора, на ней устроят музыкальный медиафестиваль. А на проспекте Сахарова будет карнавальное шествие. По Тверской пройдут маршем военные оркестры. На следующий день, в воскресенье, они отправятся играть в 12 столичных парков. Концерты организуют на Пушкинской, Театральной площадях, а также и на Бульварном кольце. Вечером будут дискотеки, светомузыка и фейерверк. Так планирует провести День города мэрия.

«Будет организовано свыше трёх тысяч мероприятий, в них примут участие не менее трёх миллионов человек», – отрапортовал глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Не все согласны именно с такой программой. Например, Наталья Самовер, представляющая общественное движение «Архнадзор»,считает, что «праздник не должен состоять из мероприятий, где люди пассивны. Нужно давать возможность москвичам как можно больше проявлять активность и узнавать что-то новое. А не только пить пиво на площади и смотреть, как на эстраде пляшет какой-нибудь артист.

Пусть праздник воспитывает патриотизм, напоминает о том, что мы живём в одном городе, а не только в своей квартире, своём доме и в своём квартале». Тепло и без пафоса проходят обычно дни рождения небольших городов, дни районов, дни сёл и посёлков. «У нас в совхозе им. Ленина каждый год отмечается такой праздник, люди его ждут, – рассказывает директор совхоза Павел Грудинин. – Однажды вы отвели ребёнка в танцевальный кружок. Где и когда он покажет то, чему научился и чего достиг? Когда это смогут увидеть бабушки, дедушки, родственники, друзья? В этот праздник всё и происходит. А ещё концерт, гулянья, ярмарки – и фейерверк. На Руси издавна отмечали престольные праздники. Не может человек всю жизнь только работать».

В Москве этот праздник ещё с лужковских времён принято отмечать с размахом. Поэтому на это веселье всегда несчитано шли бюджетные средства. Сегодня на новой дате тоже не собираются экономить. «Хотелось бы знать, насколько эти траты соответствуют реальным расходам, – спрашивает Александр Золотов, генеральный директор РОСНИИТ. –Я уверен, здесь присутствует огромная коррупционная составляющая. Абсолютно непонятны гонорары артистов, непонятно, как выбираются фирмы, организующие мероприятия... И вообще: москвичей спросили, нужны ли им эти концерты и помпезные шествия за счёт казны? Может, отмечать поскромнее? Надо бы провести общегородской референдум. Правда, это тоже немалых денег стоит».

С другой стороны, считают некоторые, у нас есть депутаты, чтобы решать. Но и без этого москвичи, скорее всего, проголосуют за то, чтобы праздник остался.«Каждый человек отмечает свой день рождения. Тратит на это деньги. За позитив, за настроение, – говорит Михаил Сидоров, доктор экономических наук, профессор. –День рождения города – это общая радость. Рубли – это рубли. А настроение людей дороже денег. К тому же это веселье можно сделать окупаемым прямо сейчас, просто финансовые менеджеры в московском правительстве плохо работают».

Бюджетная смета будущего мероприятия будет небольшой, всего лишь несколько миллионов рублей, предполагает Евгений Фёдоров, депутат ГД: «Главные расходы несёт бизнес: спонсоры, рекламщики. Потому что это привлечение людей, и затраченные средства окупаются. К тому же не хлебом единым жив человек. Ему надо и общаться, и веселиться. Мы всё-таки люди, а не животные. А повышение настроения – это и улучшение работы. Поэтому я за эту традицию».

Вопрос в том, есть ли что праздновать Москве. Пробки, непрекращающиеся стройки, снос исторических зданий, замена асфальта на плитку и обратно... «День города давно превратился в политизированное мероприятие для вороватых чиновников, – утверждает Кирилл Гончаров («Молодое Яблоко»). –А Москва между тем находится в угнетающем состоянии. Необходимо скорее решать социальные проблемы граждан. И праздновать тогда, когда будет результат».

Кое-какие проблемы День города решает самим фактом своего существования. Городские службы вспоминают о своих обязанностях именно к годовщинам. «Вымывают, вычищают, озеленяют, убирают, наводят порядок, – напоминает адвокат Владимир Жеребенков. –Вот она, польза».

Даже сотрудники полиции ничего против этого дня не имеют, хотя массовые мероприятия по всей Москве добавят им нагрузки. «В этот день у москвичей и гостей столицы настроение праздничное, с ними обычно особых проблем не бывает, – рассказывает Михаил Пашкин, председатель независимого профсоюза работников полиции Москвы и Московской области. –Проблемы сейчас в других местах: возле Хамовнического суда, около храма Христа Спасителя. Даже в такой обстановке без радостных гуляний нельзя. Народу нужно хлеба и зрелищ. Правда, с ними у нас неважно – в футбол проиграли, Олимпиаду кое-как вытянули. С хлебом в городе тоже проблемы, если говорить о его качестве. И вы хотите, чтобы отобрали годовщину?» Зрелища москвичам оставят. Соберут звёзд, призовут военные оркестры, поставят временные эстрады. И, как обычно, разгонят тучи – на время…