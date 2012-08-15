Вспоминая погибших

8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, Союз журналистов России совместно с Московской государственной консерваторией проводят в Большом зале Консерватории на ул. Б. Никитская, 13, благотворительный концерт Памяти погибших журналистов. Все средства будут перечислены семьям погибших журналистов.

В программе концерта примут участие: Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, дирижёр Анатолий Левин, солисты – Екатерина Державина и Алексей Володин; поэт и писатель Дмитрий Быков с исполнением отрывков из своих поэм «Тёплый вечер холодного дня» и «Двенадцатая баллада».

Билеты продаются: до 20 августа – в кассе (ул. Б. Ни­китская, дом 11/13, рядом с Рахманиновским залом); после 20 августа – в кассах БЗК (ул. Б. Никитская, дом 13, вход в кассы Большого зала со служебного входа БЗК).