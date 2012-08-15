Московский метрополитен начинает очередную атаку на «зайцев». Помимо того что в течение пяти лет все станции оборудуют новыми турникетами, уже сейчас планируется поставить «пирамидки» на старые. Эта металлическая конструкция – примерно 50 см в высоту – устанавливается сверху и не даёт опереться безбилетнику, который решил перепрыгнуть систему контроля.

Ранее, в 2011 году, такие «пирамидки» в целях эксперимента установили на станции «Царицыно». Результатом остались довольны – «зайцев» стало меньше, а дохода больше. Теперь «прыгунам» придётся попрощаться с возможностью проходить в подземку более чем в 100 вестибюлях метро, где планируется поставить это незамысловатое устройство. В основном это будут станции рядом с вокзалами и в спальных районах города.

Эту вечную проблему руководство подземки пытается решить уже давно. Но число безбилетников только растёт. По данным метрополитена, в этом году их популяция увеличилась в 16 раз по сравнению с прошлым. Только в начале 2012 г. было задержано около 530 тыс. человек.

Однако ни увеличение штрафов со 100 рублей до тысячи, ни полиция с дружинниками, ни новые турникеты не могут одолеть страсть к «халяве» у непорядочных граждан.

На самом деле проблема метрополитена комплексная, и не только «зайцы» во всём виноваты. В московской подземке должны произойти серьёзные изменения. Сомнительно, что в очередной раз нужно придумывать новые турникеты или «пирамидки» ставить. Дмитрий Гаев (предыдущий начальник метро) был большим изобретателем, и патентов у него соответствующих много. Постоянно внедряли свои новации. Однако это никак не было связано с улучшением качества услуг для граждан. Это было эдаким творческим процессом ради семейного бизнеса.

Ну а раз проблема комплексная, то и решать её нужно в комплексе, а не отдельными мерами. Прежде всего нужно создать комфортные условия поездки для конкретного гражданина за разумные деньги. Должен быть стандарт качества, которого сейчас нет. Порой это нормальный вид транспорта, а в часы пик – натуральный скотоприёмник.

Любой автомобилист пересядет на общественный транспорт, если точно будет знать, за какое время доберётся до нужного места, и будет уверен, что проезд не менее комфортен, чем на личном транспорте. Но, к примеру, неблагополучно с вентиляцией даже в новых вагонах, где установлены кондиционеры. Слишком много отказов. Поэтому единственная привлекательность подземки – отсутствие пробок.

В минувшие выходные на Серпуховско-Тимирязевской линии метро шёл «плановый ремонт» путей, о котором ничего не сообщили гражданам. В итоге все, кто ехал в центр из Бибирево и Алтуфьево, были вынуждены выходить чуть ли не на каждой станции, потому что поезда отправлялись в депо.

О каких сервисе, работе с клиентами и желании сделать транспорт лучше идёт речь?

Нужно ли бороться с «зайцами»? Метро – большая структура, у которой есть серьёзные расходы на то же строительство новых станций. Бюджетные средства должны появляться не только за счёт правительства Москвы. Если потратят на борьбу с безбилетниками 250 млн. и заработают миллиард – в этом есть смысл. А если всего 300 – вряд ли в этом будет большой толк. К слову, даже если сделают всё, чтобы люди не смогли перепрыгнуть турникет, то безбилетники из «прыгунов» просто превратятся в «прилипал» и начнут проходить механизм контроля «паровозиком».

Если брать международный опыт, то во многих странах процесс контроля носит условный характер и нет никаких китайских стен. В некоторых государствах турникетов вообще нет. Граждан приучают, что за все услуги необходимо платить. Если кто-нибудь не купил билет – есть большая вероятность, что его поймают, а санкции будут совершенно несопоставимы со стоимостью проезда.

К сожалению, в нашей стране много несознательных граждан, и заградительные меры нужны – просто их не надо доводить до абсурда. Если 7–8 млн. рублей (стоимость переоборудования турникетами нового типа) позволят увеличить прибыль – это хорошо. Главное, чтобы не самые расторопные пожилые граждане при этом вообще понимали, как им пройти в метро. Например, в Нью-Йорке почти везде стоят роторные ростовые турникеты (у нас такие же стоят перед входом в БСА «Лужники» во время футбольных матчей). Там путь преграждают ряды горизонтальных планок, установленных на вертикальной оси. Их невозможно обойти, перепрыгнуть и даже «зайцам-прилипалам» они не оставляют шансов. Правда, такие турникеты имеют большие габариты и сужают проход в два раза. Тем более что его починка в экстренной ситуации, в час пик, – дело не из лёгких.

Необходима концепция развития Московского метрополитена. А не фетиш в виде строительства новых станций веток. Нужно понимать, что руководство подземки считает своей целью. Сделать комфортный вид транспорта или заработать 50 рублей? Желание заработать подтверждает и сгорание поездок, если ты не успел использовать их за определённый срок. Негуманно устанавливать сроки реализации билета.

Председатель независимого профсоюза работников метро, машинист с 33-летним стажем Светлана Разина, сообщила: «Информация, будто бы у метрополитена повысились доходы из-за того, что «зайцев» стали ловить, – это чушь». По её словам, безбилетника даже не задерживают. А если чудом удалось поймать, то нарушителя чаще всего отправляют на выход или в кассу за билетом. Так что дружинники и полиция – это скорее психологическое оружие против тех, кто раздумывает: постоять в очереди 20 минут или попытаться проскочить? Замок, в конце концов, тоже от честных людей придуман, чтобы не искушать.

Справка «АН»

Ежедневно в будни метрополитен пропускает до 9 млн. человек. Это один из самых рекордных показателей в мире. На подземку приходится 56% от всех пассажирских перевозок. Почти 80% пассажиров пользуются разовыми билетами.

По статистике департамента транспорта, все меры по пресечению безбилетного проезда позволили увеличить сборы метрополитена на 7%.

Контролёры вызывают полицию только в том случае, если кто-то незаконно воспользовался социальной картой. Этого человека забирают в отделение. Составляют акт. Карту изымают и передают в собес, откуда забрать её может только владелец. Но только после того как заплатит штраф. За первое нарушение – 2500 рублей; за второе – 5 тыс. рублей; после третьего – карту отбирают.

С. Разина считает, что одна из причин появления «зайцев» – высокая стоимость проезда. «Всю финансовую сторону проанализировать невозможно. Табу. Я не видела ни одной финансовой бумаги. Они вообще не доступны», – говорит она. Цену билета на метро согласовывают с Департаментом транспорта Москвы. По словам С. Разиной, неизвестно, по каким критериям они это делают. Следовательно, прогнозировать, насколько увеличится стоимость проезда, невозможно. Мало того что на оборудование новыми типами турникетов с дверными створками высотой 1,5 метра потратят около 700 млн. рублей, так ещё и компенсировать это будут наверняка ценами за билет. Как показывает практика – они только растут. «Все решения принимаются кулуарно и оглашают только тогда, когда они официально приняты», – говорит председатель профсоюза.

Ценовая политика Московского метрополитена не радует. Сейчас стоимость одного прохода – 28 рублей, что не сильно отличается от средней стоимости билета на 60 поездок – 20,75 рублей. В 2008 г. – 19 рублей за одну поездку, и за 60 граждане платили 580 рублей, а это 9,6 рубля в среднем, что в два раза меньше!

По мнению некоторых экспертов, проблему «зайцев» и очередей решит единая транспортная карта, которую хотят выпустить в 2013-м. Она позволит по одному и тому же билету ездить и под землёй, и на наземном транспорте. Однако и здесь есть свои трудности. Неизвестно, смогут ли эту карту запустить в срок. Проблема в том, что транспортники не могут договориться и придумать механизм отчисления денег в метрополитен и Мосгортранс.