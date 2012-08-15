//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Андеграунд – прыжки по пирамидам

№ 31(323) от 16.08.2012 [«Аргументы Недели », Сергей ГРУНЮШКИН ]

Андеграунд – прыжки по пирамидам

Московский метрополитен начинает очередную атаку на «зайцев». Помимо того что в течение пяти лет все станции оборудуют новыми турникетами, уже сейчас планируется поставить «пирамидки» на старые. Эта металлическая конструкция – примерно 50 см в высоту – устанавливается сверху и не даёт опереться безбилетнику, который решил перепрыгнуть систему контроля.

Ранее, в 2011 году, такие «пирамидки» в целях эксперимента установили на станции «Царицыно». Результатом остались довольны – «зайцев» стало меньше, а дохода больше. Теперь «прыгунам» придётся попрощаться с возможностью проходить в подземку более чем в 100 вестибюлях метро, где планируется поставить это незамысловатое устройство. В основном это будут станции рядом с вокзалами и в спальных районах города.

Эту вечную проблему руководство подземки пытается решить уже давно. Но число безбилетников только растёт. По данным метрополитена, в этом году их популяция увеличилась в 16 раз по сравнению с прошлым. Только в начале 2012 г. было задержано около 530 тыс. человек.

Однако ни увеличение штрафов со 100 рублей до тысячи, ни полиция с дружинниками, ни новые турникеты не могут одолеть страсть к «халяве» у непорядочных граждан.

На самом деле проблема метрополитена комплексная, и не только «зайцы» во всём виноваты. В московской подземке должны произойти серьёзные изменения. Сомнительно, что в очередной раз нужно придумывать новые турникеты или «пирамидки» ставить. Дмитрий Гаев (предыдущий начальник метро) был большим изобретателем, и патентов у него соответствующих много. Постоянно внедряли свои новации. Однако это никак не было связано с улучшением качества услуг для граждан. Это было эдаким творческим процессом ради семейного бизнеса.

Ну а раз проблема комплексная, то и решать её нужно в комплексе, а не отдельными мерами. Прежде всего нужно создать комфортные условия поездки для конкретного гражданина за разумные деньги. Должен быть стандарт качества, которого сейчас нет. Порой это нормальный вид транспорта, а в часы пик – натуральный скотоприёмник.

Любой автомобилист пересядет на общественный транспорт, если точно будет знать, за какое время доберётся до нужного места, и будет уверен, что проезд не менее комфортен, чем на личном транспорте. Но, к примеру, неблагополучно с вентиляцией даже в новых вагонах, где установлены кондиционеры. Слишком много отказов. Поэтому единственная привлекательность подземки – отсутствие пробок.

В минувшие выходные на Серпуховско-Тимирязевской линии метро шёл «плановый ремонт» путей, о котором ничего не сообщили гражданам. В итоге все, кто ехал в центр из Бибирево и Алтуфьево, были вынуждены выходить чуть ли не на каждой станции, потому что поезда отправлялись в депо.

О каких сервисе, работе с клиентами и желании сделать транспорт лучше идёт речь?

Нужно ли бороться с «зайцами»? Метро – большая структура, у которой есть серьёзные расходы на то же строительство новых станций. Бюджетные средства должны появляться не только за счёт правительства Москвы. Если потратят на борьбу с безбилетниками 250 млн. и заработают миллиард – в этом есть смысл. А если всего 300 – вряд ли в этом будет большой толк. К слову, даже если сделают всё, чтобы люди не смогли перепрыгнуть турникет, то безбилетники из «прыгунов» просто превратятся в «прилипал» и начнут проходить механизм контроля «паровозиком».

Если брать международный опыт, то во многих странах процесс контроля носит условный характер и нет никаких китайских стен. В некоторых государствах турникетов вообще нет. Граждан приучают, что за все услуги необходимо платить. Если кто-нибудь не купил билет – есть большая вероятность, что его поймают, а санкции будут совершенно несопоставимы со стоимостью проезда.

К сожалению, в нашей стране много несознательных граждан, и заградительные меры нужны – просто их не надо доводить до абсурда. Если 7–8 млн. рублей (стоимость переоборудования турникетами нового типа) позволят увеличить прибыль – это хорошо. Главное, чтобы не самые расторопные пожилые граждане при этом вообще понимали, как им пройти в метро. Например, в Нью-Йорке почти везде стоят роторные ростовые турникеты (у нас такие же стоят перед входом в БСА «Лужники» во время футбольных матчей). Там путь преграждают ряды горизонтальных планок, установленных на вертикальной оси. Их невозможно обойти, перепрыгнуть и даже «зайцам-прилипалам» они не оставляют шансов. Правда, такие турникеты имеют большие габариты и сужают проход в два раза. Тем более что его починка в экстренной ситуации, в час пик, – дело не из лёгких.

Необходима концепция развития Московского метрополитена. А не фетиш в виде строительства новых станций веток. Нужно понимать, что руководство подземки считает своей целью. Сделать комфортный вид транспорта или заработать 50 рублей? Желание заработать подтверждает и сгорание поездок, если ты не успел использовать их за определённый срок. Негуманно устанавливать сроки реализации билета.

Председатель независимого профсоюза работников метро, машинист с 33-летним стажем Светлана Разина, сообщила: «Информация, будто бы у метрополитена повысились доходы из-за того, что «зайцев» стали ловить, – это чушь». По её словам, безбилетника даже не задерживают. А если чудом удалось поймать, то нарушителя чаще всего отправляют на выход или в кассу за билетом. Так что дружинники и полиция – это скорее психологическое оружие против тех, кто раздумывает: постоять в очереди 20 минут или попытаться проскочить? Замок, в конце концов, тоже от честных людей придуман, чтобы не искушать.

Справка «АН»

Ежедневно в будни метрополитен пропускает до 9 млн. человек. Это один из самых рекордных показателей в мире. На подземку приходится 56% от всех пассажирских перевозок. Почти 80% пассажиров пользуются разовыми билетами.

По статистике департамента транспорта, все меры по пресечению безбилетного проезда позволили увеличить сборы метрополитена на 7%.

Контролёры вызывают полицию только в том случае, если кто-то незаконно воспользовался социальной картой. Этого человека забирают в отделение. Составляют акт. Карту изымают и передают в собес, откуда забрать её может только владелец. Но только после того как заплатит штраф. За первое нарушение – 2500 рублей; за второе – 5 тыс. рублей; после третьего – карту отбирают.

С. Разина считает, что одна из причин появления «зайцев» – высокая стоимость проезда. «Всю финансовую сторону проанализировать невозможно. Табу. Я не видела ни одной финансовой бумаги. Они вообще не доступны», – говорит она. Цену билета на метро согласовывают с Департаментом транспорта Москвы. По словам С. Разиной, неизвестно, по каким критериям они это делают. Следовательно, прогнозировать, насколько увеличится стоимость проезда, невозможно. Мало того что на оборудование новыми типами турникетов с дверными створками высотой 1,5 метра потратят около 700 млн. рублей, так ещё и компенсировать это будут наверняка ценами за билет. Как показывает практика – они только растут. «Все решения принимаются кулуарно и оглашают только тогда, когда они официально приняты», – говорит председатель профсоюза.

Ценовая политика Московского метрополитена не радует. Сейчас стоимость одного прохода – 28 рублей, что не сильно отличается от средней стоимости билета на 60 поездок – 20,75 рублей. В 2008 г. – 19 рублей за одну поездку, и за 60 граждане платили 580 рублей, а это 9,6 рубля в среднем, что в два раза меньше!

По мнению некоторых экспертов, проблему «зайцев» и очередей решит единая транспортная карта, которую хотят выпустить в 2013-м. Она позволит по одному и тому же билету ездить и под землёй, и на наземном транспорте. Однако и здесь есть свои трудности. Неизвестно, смогут ли эту карту запустить в срок. Проблема в том, что транспортники не могут договориться и придумать механизм отчисления денег в метрополитен и Мосгортранс.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

В МИД России прокомментировали "японские" Курилы на карте Олимпиады-2020

В МИД России прокомментировали "японские" Курилы на карте Олимпиады-2020

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на опубликованную Токио карту предстоящей Олимпиады, где курильские острова являются частью Японии.

//В мире

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

Вооруженные силы Украины осуществили новую провокацию в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в поступившем в распоряжение интернет-СМИ экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

Экстренные службы Красноярского края сообщили, что недалеко от Ачинска возле склада с артиллерийскими снарядами вновь прогремел взрыв. Ударная волна травмировала пятерых человек.

//В мире

Видео уничтожения ракетой ВСУ позиции ополченцев Донбасса выложил депутат Рады

Видео уничтожения ракетой ВСУ позиции ополченцев Донбасса выложил депутат Рады

В сети опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение ВСУ позиции ополчения Донбасса. Ролик появился на YouTube-канале волонтера Юрия Мысягина, избранного в Верховную Раду по итогам июльских выборов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

7 августа президент Украины Владимир Зеленский после загадочной гибели 4-х украинских военнослужащих позвонил главе российского государства В.Путину с мирной инициативой. А уже 8 августа, киевские вооруженные формирования обстреляли школу прифронтового Золотого-5 в районе Первомайска…

//Непознанное

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

В декабре 2019 года Землю ждет столкновение с планетой Нибиру, что приведет к концу света. С таким предсказанием выступили астрономы, утверждается в заметке, выложенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

В Архангельской области рассказали, осталась ли после ЧП опасность для жителей региона

В Архангельской области рассказали, осталась ли после ЧП опасность для жителей региона

Эксперты из Роспотребнадзора оценили радиационный фон в Архангельской области после пожара на военном полигоне и оценили, насколько безопасной нынешняя обстановка является для жителей региона.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Происшествия

Власти рассказали, почему под Ачинском произошёл новый взрыв

Власти рассказали, почему под Ачинском произошёл новый взрыв

Власти Красноярского края рассказали, что стало причиной нового взрыва на военном складе под Ачинском. Согласно официальному сообщению, один из снарядов сдетонировал во время разминирования территории.

//Новости СМИ2

//В мире

Латвийского певца Интарса Бусулиса назвали «латышской рукой Кремля»

Латвийского певца Интарса Бусулиса назвали «латышской рукой Кремля»

Иногда не понимаешь, а что в голове людей, которые несут чушь. Критике подвергся латвийский певец Интарс Бусулис, который принимает участие в российской программе «Три аккорда».

//В мире

Авиакомпания объяснила почему российский лайнер пролетел через воздушное пространство Украины

Авиакомпания объяснила почему российский лайнер пролетел через воздушное пространство Украины

В российской авиакомпании S7 Airlines объяснили, почему самолет Boeing-738, следовавший рейсом Бари-Москва, нарушил все существующие запреты и совершил пролет через воздушное пространство Украины.

//Шоу-бизнес

Оскароносную песню Леди Гаги назвали плагиатом

Оскароносную песню Леди Гаги назвали плагиатом

Композитор Стив Ронсен заявил, что песня Shallow, за которую Леди Гага получила Оскар в номинации «Лучшая оригинальная песня», является плагиатом на одну из его композиций.

//В мире

Евродепутат Татьяна Жданок: Меня беспокоит физическое состояние литовского политика Альгирдаса Палецкиса

Евродепутат Татьяна Жданок: Меня беспокоит физическое состояние литовского политика Альгирдаса Палецкиса

Имя литовского политика Альгирдаса Палецкиса стало широко известно, когда в октябре 2018 года он был арестован и помещен в тюрьму. Ему предъявили обвинение в «шпионаже в пользу России». До сих пор политик находится в тюрьме. Это «дело» не стало бы таким известным, если бы евродепутат Татьяна Аркадьевна Жданок не боролась за его свободу.

//В мире

В кабмине Украины сообщили о панике в ДНР из-за стягивания сил ВСУ у Мариуполя

В кабмине Украины сообщили о панике в ДНР из-за стягивания сил ВСУ у Мариуполя

В ДНР началась паника из-за разворачивания группировки киевских военных в районе Мариуполя. Такое заявление сделал Юрий Грымчак, замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий».

//Здоровье

Будущим отцам запретили нервничать

Будущим отцам запретили нервничать

Учёные установили. Что стресс во время беременности может вызывать у ребенка поведенческие и эмоциональные отклонения. Казалось бы, всем известный факт. Вот только речь идёт не о матери, а об отце ребенка.

//Новости партнеров

//Политика

Зеленский в "95 квартале" назвал Эрдогана «усатым тараканом»

Зеленский в "95 квартале" назвал Эрдогана «усатым тараканом»

Реноме шоумена сыграло злую шутку с Владимиром Зеленским. Встреча с турецким лидером Реджепом Эрдоганом проходит на фоне репризы нынешнего президента Украины, который сравнил президента Турции с домашним насекомым.

//Политика

У Зеленского нашли источник «слива» информации об отставке главы администрации

У Зеленского нашли источник «слива» информации об отставке главы администрации

Снимок документа был передан одним из сотрудников офиса Зеленского. Такими словами замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал недавний скандал с увольнением администрации украинского лидера.

//В мире

Кейт Миддлтон впервые показала оголенные ноги

Кейт Миддлтон впервые показала оголенные ноги

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые с момента замужества показала оголенные ноги. 37-летняя герцогиня Кембриджская впервые за 11 лет появилась на публике в шортах.

//Политика

В Москве призвали западные СМИ не вмешиваться в дела России

В Москве призвали западные СМИ не вмешиваться в дела России

В Москве заявили, что будут следить за тем, чтобы западные СМИ не вмешивались во внутренние дела Российской Федерации. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, зарубежные госорганы влияют на то, как иностранные СМИ освещают события в стране.

//Общество

Юлия Тимошенко стала бабушкой... опять

Юлия Тимошенко стала бабушкой... опять

Лидер партии украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала бабушкой. Об этом сообщила секретарь парламентской фракции «Батькивщина» Татьяна Мелихова.

//Здоровье

Названы четыре способа нормализации артериального давления без приема лекарств

Названы четыре способа нормализации артериального давления без приема лекарств

Обозначены четыре способа нормализации артериального давления без приема медицинских препаратов. О данных методах рассказывается в посте, выложенном некоторое время назад в российской блогосфере.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
2

Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?
3

Эрдоган дал обещание не признавать Крым российским, крымские татары ответили
4

Предупреждающие о скором инфаркте миокарда сигналы организма назвали доктора
5

Американский беспилотник разбился под Багдадом

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры