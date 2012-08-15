Кот Бегемот и трамвай в подвале

Михаил Булгаков часто писал о том, что выходит за рамки нормальной жизни: например, о разговаривающем коте или о женщине, парящей в воздухе благодаря чудесным свойствам волшебного крема. Необычные явления происходят вокруг имени писателя и в реальной жизни. В центре города, конечно, столы сами собой пока не летают, однако удивительных ситуаций – хоть отбавляй. Чего стоит хотя бы то, что в одном и том же доме, на Большой Садовой, параллельно существуют сразу два музея, посвящённых Михаилу Афанасьевичу.

Дом в квартире

Путаница с количеством музеев известного писателя продолжается вот уже восемь лет, с тех пор как в мае 2004 года открылся «Булгаковский дом». Этот музей-театр, пользующийся сегодня популярностью, является не государственным заведением, а частным, некоммерческим партнёрством. Параллельно с ним, в одном и том же доме продолжает существовать официальный музей имени Булгакова – в той самой «нехорошей квартире» №50. Несмотря на «мрачную» славу этого места, посещаемость здесь в разы меньше.

Именно из-за низкой посещаемости Департамент культуры Москвы приостановил действие контракта с прежним руководством государственного музея имени Булгакова – и объявил конкурс на лучшую программу по развитию. На сегодняшний день соревнуются четыре команды –в том числе и руководство нового музея.

В успех этой заявки трудно не поверить. С самого открытия частный вариант меньше всего походил на классический литературный музей. Что-что, а атмосферу мистики здесь создавать умеют. Так, за обычным книжным шкафом, который, кажется, и сдвинуть-то сложно, может скрываться проход в «Потайную комнату» – освещённую слабым синим светом, со стеклянными полами и посмертной маской писателя в глубине. А за пианино – комната доктора Полякова из знаменитых «Записок юного врача», обставленная реквизитом со съёмок «Морфия» Алексея Балабанова.

Такой подход поразительным образом преображает пространство вокруг себя. Сначала на стенах длинной арки, ведущей в знаменитый двор, появились работы художников, связанные с творчеством писателя. Затем – в самом дворе асфальт был заменён брусчаткой. А у входа в музей появилась скульптурная композиция, посвящённая роману «Мастер и Маргарита». Наконец, в доме писателя год назад открылся настоящий театр и зал для лекций, где свободно могут собираться поклонники творчества Михаила Афанасьевича, обсуждая как его произведения, так и увиденные только что спектакли.

Булгаков помогает...

Музею-театру сопутствует удача с самого открытия. «Иногда кажется, что Булгаков каким-то образом нам всегда помогает», – говорит исполнительный директор музея-театра Наталья Склярова. Чего стоит появление кота Бегемота. Наталья рассказывает, что в своё время они объявили конкурс на «должность» прославленного кота. К ним приходили десятки писем с фотографиями крупных чёрных красавцев, причём не только из Москвы. Однако все они чем-то не подходили. Поиски закончились в один момент – когда однажды к ним в музей-театр пришла молодая семья. Они принесли с собой здоровенного пушистого и своенравного кота, которого очень просили приютить: у только родившегося ребёнка оказалась аллергия на шерсть. А шерсти у этого кота – на зависть всем…

Долго руководству думать не пришлось – кот первым делом залез в футляр от пишущей машинки, и это решило исход всего дела. Новосёл в свою очередь быстро отвык от прежнего имени Степан и стал отзываться на Бегемота. Кстати, Бегемот является не только любимцем посетителей, но и сотрудником,получающим зарплату. За щедрость дом-театр попал благодаря этому в список 12 музеев мира (среди которых есть, например, и Вестминстерское аббатство), где официально трудоустроены коты.

Другой интересный случай. Руководитель музея-театра Николай Голубев давно хотел, чтобы у них в помещении появился хотя бы небольшой фрагмент какого-нибудь старого, ранних советских времён, трамвая. Но достать его было неоткуда. И вот при расчистке здешнего подвала для театрального зала строители обнаружили рельсы. А потом и настоящую, хорошо сохранившуюся, головную часть трамвая!

Наталья Склярова рассказывает, что рабочие вначале так ей и сказали: «нашли голову». «Я подумала, вспомнив «Мастера и Маргариту»: неужели они обнаружили в подвале настоящую голову?! Но потом, слава богу, выяснилось, что это «голова» трамвая». И как объяснить столь странную для подвала находку – никто не знает до сих пор.

Театр – настоящая гордость Николая Голубева. Он создавался более семи лет – возникали проблемы то с деньгами, то с документами. К тому же ради него пришлось укреплять фундамент всего дома. Но это стоило того. В зале, вмещающем до 150 зрителей, пустых мест почти никогда не бывает. Он вышел столь непохожим на привычные театры.

В нём, например, нет художественного руководителя. Какой именно спектакль оставить, а какой – нет, решают коллегиально. Кстати, мнения зрителей тоже принимают в расчёт. И вот ещё что самое главное – театр им. М.А. Булгакова предоставляет сцену начинающим студенческим труппам, а это сегодня в Москве большая редкость.

Любопытно: все экскурсоводы обязательно проходят актёрские курсы. И они пишут не тезаурус экскурсии, а её сценарий. У посетителей большой любовью пользуются театрализованные экскурсии – как по самому дому, так и по булгаковским местам Москвы. «Обычно литературный музей – место «одного посещения», – говорит Николай Голубев. – Пошли в музей Чехова, посмотрели, и всё, второй раз туда не пойдёте, вы всё там уже видели. Молодёжь в такие музеи вообще редко ходит, потому что они скучные. Там показывают старые вещи и считают, что этого достаточно. Я всем музейщикам говорю: «Что вы так волнуетесь за Гоголя, за Чехова. Они уже умерли. Но они оставили нам в дар своё творчество – на это и надо ориентироваться».

Классики современнее нас

Вход сюда всегда был и остаётся бесплатным. «Мы так решили, потому что понимаем: молодой человек между пачкой сигарет и походом в музей, сколько бы ни стоил входной билет – 50 рублей или 10, – всё равно выберет пачку сигарет. Так зачем же мы будем искушать молодую душу?» – считают в музее. Тем не менее «Дом» никаких дотаций не получал и долгое время существовал на взносы и держался на их энтузиазме. Так, например, Николай Голубев в обычной жизни работает антикризисным менеджером...

В «нехорошей квартире», где расположен государственный музей писателя, энтузиасты предлагают сделать нечто вроде электронной библиотеки имени Булгакова. Там можно будет скачать не только произведения самого Михаила Афанасьевича, но и те тексты, что он сам читал во время написания своих произведений. А это – огромный вклад в филологию и, в частности, в булгаковедение. Причём первые шаги в этом направлении уже сделаны: есть договорённость с Библиотекой Максима Машкова о предоставлении необходимых материалов.

«В нашем обществе есть проблема: мы во многом отстали. Пользуемся боингами вместо наших самолётов... И так во всём, – замечает Николай Голубев. – Но классики-то остались на мировом уровне. А мы – нет. И поэтому нам с ними очень трудно работать. Собственная классика ставит нам очень высокую планку. И, для того чтобы её достичь, необходимо быть современными».

Неплохо было бы скоординировать между собой три известных музея, посвящённых М.А. Булгакову, – два из них находятся в Москве (собственно, «Булгаковский дом» и Государственный музей имени Булгакова), а третий – в Киеве. Вместе можно сделать многое. Скажем, создать уже наконец полное академическое собрание сочинений великого писателя, которого почему-то нет до сих пор.