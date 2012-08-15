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Малый бизнес выкурят из подземки

№ 31(323) от 16.08.2012 [«Аргументы Недели », Леонид АКИМОВ ]

Малый бизнес выкурят из подземки
Фото ИТАР-ТАСС

Ларьки и киоски вновь под угрозой сноса. Источник в мэрии сообщил редакции «АН», что власти города планируют навести порядок в торговой сфере, на этот раз в подземных переходах. Как это часто бывает – вместе с незаконными точками под угрозой уничтожения и легальные.

В поисках золотой середины

Напомним, что в 2010 г., когда проходила масштабная кампания по сносу ларьков, планировалось, что вся подземная торговля в ЦАО будет ликвидирована к маю 2011 года. После этого должны были выйти новые правила размещения мелкорозничной торговли и проведены повторные аукционы за места. В то время, по мнению экспертов, это выглядело переделом рынка. Что же сейчас?

Мэр Москвы Сергей Собянин 13 июля на оперативном совещании правительства раскритиковал директора ГУП «Гормост» Юрия Иванкова за плохое состояние подземных переходов. Градоначальник пригрозил, что если в течение месяца не будет наведён порядок, то уволит Ю. Иванкова по статье.

В итоге за прошедший месяц был произведён ремонт в 402 переходах. Как сказал пресс-секретарь «Гормоста» Владимир Окко, все работы должны закончить к 15 августа. Но поможет ли простое облагораживание поддерживать чистоту и порядок? Очевидно, что причина бардака скорее в бездействии сотрудников МВД, безнаказанности попрошаек и нелегальных точек торговли. Одну из проблем власти города пытаются решить не первый год, но каждый раз встречают сопротивление в виде здравого смысла.

В некоторых местах, где большой трафик людей и узкие проходы, логично не только ликвидировать палатки, но и навести там порядок – убрать бомжей. Но есть места, где целесообразна и торговля, и киоски быстрого питания. Это будет полезно не только для бизнеса, но и для граждан. Такие ниши есть, их нужно грамотно определить и переместить торговлю именно туда.

«На той же Сухаревской все углы в переходе заняты палатками – в итоге граждане не мешали друг другу, и бомжи там не сидели», – рассказывает Роман Жигульский, председатель координационного совета некоммерческого партнёрства «Содействие предпринимателям-арендаторам». – Но кому-то показалось этого мало, и по бокам пристроили ещё киоски – получилось уже тесно. Соответственно бомжей никто не собирался оттуда убирать. И в этом переходе уже потенциально возможны пробки.

По словам Р. Жигульского, во всём нужен рациональный подход, чего у нас не хватает ни хозяйствующим субъектам, ни правительству. Везде перегибы. Бизнес пытается всё засорить своими точками, а власти пытаются уничтожить всех. Мы никак не можем найти золотую середину.

Полиция в доле?

Меры по сносу ларьков, даже в благих целях, спровоцируют рост нелегальной торговли, которая вырастет как грибы после дождя на освободившихся местах.

«Незаконных точек продаж действительно много, есть вероятность того, что контролирует их полиция. Каждая из них выплачивает определённую сумму денег тем чудо-правоохранителям, которые ходят и собирают дань с нищих и лоточников. Посмотрите – они спокойно там сидят, и их никто не терроризирует», – говорит Роман. Изменения, которые планирует Собянин, коснутся легальных точек. А вот выгонять нелегалов опять поручат сотрудникам МВД.

Михаил Аншаков, председатель ОЗПП «Общественный контроль», сказал, что жителям города удобно, когда есть большое количество торговых точек. Есть разнообразие, выбор. В своём обслуживании они ничем не отличаются от других. «Зачистка метрополитена и переходов приведёт к дискредитации малого бизнеса в Москве. Если вашу собственность бесконечно кошмарят и пытаются снести – вы лучше продадите свои палатки и купите место чиновника в Кремле», – говорит он.

Правительство проводит целенаправленную политику по уничтожению малого бизнеса в Москве. Чиновникам выгодно работать с крупными фирмами. Допустим, снесли рынок в целях борьбы с антисанитарией. Но с ней можно бороться и другими способами. А эту землю, прикормленное место, куда жители привыкли ходить, отдают под застройку крупного торгового центра. С подземкой ситуация точно такая же – они конкуренты крупным компаниям.

Вот только нет никакой реальной необходимости в сносе палаток. Все льготы и преференции достанутся крупному бизнесу, а потребителю никакой пользы не будет. Чем меньше предложений – тем выше цены.

Ближе к телу

Член московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов полагает, что запрет – это неправильный способ организации предпринимательского пространства и инвестиционного климата. Понятно, что организация мелкорозничной торговли в Москве формировалась хаотично. Понятно, что она рождает проблемы безопасности, чистоты, законности и защиты потребителей. Но правительство Москвы должно задуматься над мерами, которые помогут эту ситуацию отрегулировать. Ведь предложение и спрос должны встречаться там, где это удобно. К чему привели предыдущие сносы ларьков и новые правила их размещения? Потребители не могут удовлетворить свои запросы. Банально, но рядом с метро уже не найти места где можно сытно и быстро поесть за адекватную цену.

«Торговлю нужно либо локализовать, либо установить определённый набор требований, а также создать механизмы их соблюдения», – предложил Д. Несветов. Однако у нас происходит всё иначе. «Глупость доходит до того, что требования устанавливают Роспотребнадзор, всевозможные департаменты и инспекции Москвы, а контролировать их исполнение должны органы МВД. Как они это делают – мы знаем. Они и свои прямые функции не всегда выполняют»,– говорит председатель «Опоры России».

Не спасут торговлю и новые подземные переходы, где по плану должны быть специальные ниши для киосков. Так как «Гормост» наполовину частная компания – она сама будет определять, кто будет вести бизнес. Но как заведено у нас в России, торговую точку в лучших местах получают люди, приближённые к руководству.

Посодействует ли сокращение киосков и ларьков улучшению безопасности в переходах? Вряд ли. Сейчас тот же «Гормост» занялся монтированием своих видеокамер и собирается отобрать охранный бизнес у чоповцев. В результате, по мнению экспертов, это серьёзно повысит стоимость аренды места, что вновь указывает на кампанию по ампутации мелкорозничной торговли из Москвы.

Клановые игры

Однако Константин Таратыркин, генеральный директор ООО «АК-ИТР», считает, что такая политика никак не связана с бизнесом. «Власть прекрасно понимает, что сейчас нельзя раздражать общество. Один из взрывоопасных факторов – национальный вопрос, – говорит он. – Все эти меры: снос палаток, новые правила размещения, запреты – попытка исключить из торговой сферы мигрантов с Кавказа, которые занимаются здесь в основном малым и средним бизнесом. Более 80% розничной торговли принадлежит кавказцам. Оптовиков ещё больше – около 90%». Немудрено, что это наносит удар по крупной торговле, так как мигранты покупают только у своих.

До этого убрать их пытались при помощи аукционов на торговые площади, но власти вдруг поняли, что наша система настолько коррумпирована, что это пошло только во вред. Кланы смогли себя защитить, а местные бизнесмены оказались не у дел.

По словам К. Таратыркина, как только исчезнут все легальные точки продаж, тут же пропадут и незаконные – оптовики не будут работать с бизнесом, который приносит не более 10% дохода. А недостаток денег на откаты быстро погубит нелегалов.

Как сказал генеральный директор, «если снос будет незаконный – они даже сопротивляться не будут. Они привыкли к тому, что нужно всегда «занести».

Если смотреть на ситуации с этой точки зрения, то все меры по уничтожению малого бизнеса выглядят выгодными для власти. Потому что если она не остановит неконтролируемый поток мигрантов, то Москва взорвётся. Общество и так не любит Путина. И если такие действия будут иметь успех – это выбьет козырь из рук оппозиции.

Причём должен пройти длительный срок перед тем, как малый бизнес сможет вернуться на улицы и в подземные переходы Москвы. Должны будут выйти новые законы, которые установят нормальные рыночные отношения, а не засилье и монополию кланов.

Но как всегда в результате политических игр больше всего пострадают обычные граждане.

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