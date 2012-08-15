Усадьбу «Архангельское» режут по живому

Над музеем-усадьбой «Архангельское», за которую активисты и сотрудники музейного комплекса сражаются уже второй десяток лет, снова нависли тучи. Чиновники от культуры в очередной раз пытаются урезать охранную зону музея-усадьбы. Впрочем, «урезать» – мягко сказано. Речь идёт о новом проекте охранной зоны музея, который подразумевает сокращение этой территории в 10 (!) раз – с 657 до 67 гектаров.

Всё сначала

Клубок проблем вокруг «Архангельского» начал закручиваться ещё в «лихие 90-е». В неразберихе тех времён земли, относившееся к охранной зоне музея-усадьбы (в общей сложности – более 1 тыс. га),по совершенно непонятным критериям начали раздавать всем кому не попадя.Часть перешла в Лесной фонд, какие-то участки стали территорией поселений. Солидный кусок под шумок «прихватизировало» Министерство обороны, которому принадлежал военный санаторий на территории усадьбы. В итоге в исторической местности, где и дерево-то без разрешения срубить было нельзя, как грибы начали расти особняки, многоквартирные дома, санатории, появилась даже канализационная станция.

Оказавшись в такой «осаде», сотрудники музея начали бороться за свою территорию. В 2001 году показалось, что первая победа одержана. Правительство Московской области утвердило проект охранных зон усадьбы «Архангельское», который полностью устроил сотрудников музея.Он закрепил 67 га земли непосредственно за музеем, 657 га – за всей территорией памятника истории и культуры, которым является «Архангельское». Наконец, ещё 800 га были признаны охранной зоной, где можно вести только ограниченное строительство.

По принятому проекту вся застройка вокруг «Архангельского» формально оказалась незаконной. Активисты и сотрудники музея прекрасно понимали, что всё уже выстроенное, естественно, не снести. И поэтому, взяв на вооружение проект, сосредоточились на борьбе с теми, кто по-прежнему покушался на лакомые кусочки.

Таких, увы, оказалось немало. Наплевав на проект постановления, чиновники продолжили незаконно сдавать и продавать земли «Архангельского». С каждым таким застройщиком и арендатором защитники «Архангельского» затевают судебную тяжбу. И не сказать, что безуспешно: из прошедших 20 судов удалось выиграть 15. Сегодня идут ещё 25 процессов. И большинство из них – по поводу земли, которая лишится охранного статуса в результате упомянутого сокращения территории памятника в 10 раз.

Кому это надо?

Проект охранных зон, подразумевающий десятикратное сокращение «заповедной» территории, чиновники пытаются протащить ещё с 2006 года. Он публиковался в специализированном журнале «Зодчий», неоднократно обсуждался на научных конференциях – но, по словам Евгения Соседова, председателя совета московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников, истории и культуры (ВООПИиК), одобрения никогда не получал. И немудрено. Застройщикам предполагалось отдать 90% нынешней территории памятника: согласно проекту, от «Архангельского» «отрезали» рощи пейзажного парка, которые окружают театр Гонзаго, Лохин остров, историческую часть усадьбы, на которой располагались фарфоровый и хрустальный заводы, каскад прудов, а также часть музейной территории, принадлежащей военному санаторию.

Тем не менее выводы учёных на конференциях носят только рекомендательный характер. Окончательное решение по закону принадлежит экспертам, аттестованным Министерством культуры РФ. Если «вердикт» экспертов будет положительным, можно считать, что проекту дана «путёвка в жизнь». Заключение, которое они дают, – ключевой документ, без которого проект не согласуют в Министерстве культуры. Совсем недавно, к ужасу защитников «Архангельского», чиновничий план такое заключение получил (хотя защитники и утверждают, что незаконно, так как не было согласованного задания на его разработку). На этом основании чиновники и пошли сейчас в атаку.

«Они явно надеялись протащить проект без шума. Мы вообще узнали о нём случайно. Просто у нас есть контакты в Министерстве культуры, и неравнодушные люди забили тревогу: надо что-то делать!» – рассказала Екатерина Титова, член совета областного отделения ВООПИиК.

По словам Титовой, почти все земли, которые чиновники сейчас пытаются вывести из-под охраны, уже кому-то проданы, и, если Министерство культуры одобрит сокращение, у чиновников гора с плеч свалится: ведь деньги за продажу территорий они, разумеется, отдавать не собираются. Ждут этого одобрения и застройщики – они заплатили, а строить не могут. По словам Титовой, застройщики даже объединились ради общего дела: почти все фирмы в суде представляет один и тот же адвокат.

Дополнительный аргумент

Отдельная головная боль защитников «Архангельского» – переговоры с Минобороны по поводу военного санатория, который, как мы уже упоминали, находится на территории усадьбы. МО сейчас строит там Дом приёмов. В данный момент стройка незаконна, так как приходится на зону, где запрещено всякое строительство. Как начать незаконную стройку в самом сердце «Архангельского»? Да очень просто. Раньше на этом месте стояла спортивная база – некапитальная и даже без фундамента. «По закону её надо было снести. Вместо этого была начата её «реконструкция». Теперь на месте турбазы строится нечто в десять раз большее с двумя подземными этажами. Из-за этого самого «монстра» Минобороны кровно заинтересовано в сокращении охранной зоны: если оно произойдёт, постройка будет выведена с охранной территории.

Чиновники и культура

В Министерстве культуры пока молчат по поводу того, будет ли согласован скандальный проект. «Ни мы, ни, насколько я знаю, Министерство культуры Российской Федерации данный вариант не согласовывали, – сказал недавно журналистам Антон Губанков, министр культуры Московской области. – Сейчас его ведомство готовит собственную экспертную оценку проекта. Её результаты мы направим в федеральное ведомство для принятия окончательного решения».

По словам Дмитрия Лисицина, члена совета областного отделения ВООПИиК,члены общественного совета Минкультуры уже написали письмо с просьбой вынести проект на рассмотрение федеральным методическим советом при Минкульте. «Этот совет даёт легитимную профессиональную оценку экспертных решений», – объясняет Лисицин.

Со стороны ВООПИиК, Академии архитектуры, дирекции музея и членов Общественного совета при Минкультуры России последовала просьба к областному и федеральному Минкульту не согласовывать проект. «Они имеют полное право не согласиться с полученной экспертизой, – утверждают активисты. – Тем более когда так много оснований. Мы открыто заявили, что для Министерства культуры эта ситуация – вызов, тест на наличие политической воли». Интересно, пройдёт ли этот тест наша власть?

Таким образом, сейчас все ждут, что теперь скажет главный министр культуры РФ. В случае согласования проекта члены ВООПИиК готовы бороться до последнего. «Будем шуметь, митинговать и жаловаться самым высокопоставленным лицам!» – утверждают они. Кстати, серия одиночных пикетов у здания Минкульта в Москве на прошлой неделе уже прошла. Пока в ответ – тишина. Что же будет дальше?