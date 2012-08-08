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В Мытищи на трамвае

№ 30(322) от 09.08.2012 [«Аргументы Недели », Леонид АКИМОВ ]

В Мытищи на трамвае
news.auto.ru

Задыхающийся в пробках мегаполис под управлением Собянина продолжает искать выход из транспортного коллапса. Мэр с командой делает ставку на развитие общественного транспорта, всё чаще обращая своё внимание на те его виды, что движутся по рельсам, – метро и трамваи. В скором времени нас ждёт немало нововведений на этом участке.

В частности, концепция транспортной стратегии развития города до 2025 года преду­сматривает выведение линий скоростного трамвая далеко за пределы МКАД – например, в Балашиху и Мытищи. Это поможет пересадить в вагоны жителей Подмосковья, вынужденных часами давиться в пробках, чтобы добраться хотя бы до конечных станций метро. Пять вагонов трамвая обтекаемой формы по вместимости будут сопоставимы с вагонами метро. Скорость его должна достигать 80 км/ч, в 5–6 раз быстрее нынешних трамваев. Первые составы планируется вывести на рельсы в 2014 году. Правда, есть немало проблем с прокладкой путей по городским улицам, но власти надеются решить эту проблему.

А пока нововведения ожидают пассажиров метро. В частности, вскоре в подземке появятся новые многофункциональные автоматы по продаже проездных билетов. Существующие выдают только карточки на одну и две поездки. В новых можно будет отовариться билетом на любое количество поездок. Причём расплатиться можно будет и банковской картой.

А поскольку москвичи жалуются, что автоматы вечно не работают, руководство метрополитена выпустило новый регламент обслуживания. Теперь поломка будет устраняться в четыре раза быстрее. Для устранения неисправности отныне понадобится «всего» 8 часов.

Ещё одно неоднозначное новшество ждёт нас в следующем году. В обиходе появятся комбинированные билеты на проезд в городском общественном транспорте. Необычность такого билета в том, что он будет привязан не к количеству поездок и не к их дальности, а к времени в пути. По мнению чиновников департамента транспорта, для того чтобы добраться из спального района в центр, среднему москвичу требуется 90 минут. Именно на такое время и будет рассчитан билет, по которому можно проехаться сразу на нескольких видах транспорта. Но имеется ряд вопросов. Например, если время перемещения в метро ещё можно рассчитать, то предсказуемость наземного транспорта вызывает большие сомнения – один и тот же маршрут на автобусе может занять как 10 минут, так и полчаса.

Ну а из приятного – наконец принято решение продлить срок действия билетов метро. Заболевшим или уехавшим в отпуск москвичам больше не придётся бесплатно кредитовать работников подземки неиспользованными поездками. Москва и так является единственным городом, где метробилеты имеют ограничение и по поездкам, и по времени действия.

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