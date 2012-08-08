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Подозреваются рынки

В Москве уличные воры переквалифицировались на телефоны

№ 30(322) от 09.08.2012 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Подозреваются рынки

Мосгордума озаботилась проблемой массовых краж мобильников. Её предложения: запретить торговлю телефонами без документов, а также отключать украденные аппараты по заявлению владельцев.

Украл – продал

Каждый день в Москве, по данным ГИБДД, происходит по 20–30 краж из машин. Берут в основном мобильники и магнитолы. При уличных ограблениях в трети случаев преступникам достаётся только сотовый телефон пострадавшего. «На дело» часто идут несовершеннолетние: 90% сидящих в СИЗО подростков попали туда именно за воровство мобильников. За год в стране фиксируется до миллиона подобных преступлений.

«В Москве большинство уличных воров сегодня переквалифицировались на телефоны, – уверен депутат ГД Евгений Фёдоров. – Кошельки – и те уже реже тащат. Наличности люди сейчас меньше носят, у многих с собой карточки. А телефон украл – сразу 5 тыс. рублей получил. Поэтому можно с уверенностью заявить, что речь идёт о преступности, которая носит в нашем городе массовый характер. Соответственно преступникам нужны и массовые точки для сбыта. Это, конечно – радиорынки, а точнее, барахолки.

Все мы прекрасно понимаем, что ворованного там добрая половина товара. Особенно это касается телефонов. С другой стороны, если есть место сбыта, значит, есть заказ. А если есть заказ, то будут воровать и дальше. И из машин, и из карманов будут вытаскивать».

Законодательная радиоигра

Мосгордума решила поставить этому отвратительному явлению заслон доступным для себя способом. В её стенах уже идёт подготовка законопроекта, запрещающего торговлю телефонами и другой электроникой без документов. Это вполне укладывается в компетенцию субъектов Федерации, которые могут определять правила торговли на своей территории.

К осенней сессии, которая начнётся в сентябре, соответствующий документ уже собираются внести на обсуждение. К нему, кстати, планируется привлечь и операторов сотовой связи. До этого времени депутаты намерены провести мониторинг: насколько массово уходит краденая техника и где именно она продаётся.

Впрочем, и без специальных исследований столичные парламентарии уверены, что основная скупка краденого происходит на радиорынках. С этим категорически не согласен предприниматель Роман Жигульский:«Сейчас возле каждой заправки, в любом людном месте стоит человек, который предлагает телефоны, магнитолы, фотоаппараты. Я в день таких людей парами постоянно встречаю точно. Они кругом, куда ни глянь. Скорее всего, их больше станет, когда рынки уберут. Я вижу в будущем законе ещё один способ давления на мелких предпринимателей со стороны крупных игроков, чтобы расчистить пространство для себя.

Но крупные торговцы бытовой техникой всё равно не смогут конкурировать с более расторопными мелкими игроками, потому что основная торговля очень динамично смещается в Интернет».

«Рынки буквально завалены краденой аппаратурой. Поэтому если кто-то торгует электроникой, на неё должны быть сертификат, какие-то документы, – настаивает депутат МГД Сергей Гончаров. –Нам говорят, что с принятием нового закона сотрудник экономической полиции, обязанный проверять наличиедокументов, будет брать 10 тысяч рублей там, где раньше взял бы пять. Да, коррупция сжирает многие хорошие законы. Но это не значит, что не надо их принимать! Надо же что-то делать! Мы, депутаты, должны создавать законодательство. А там уж очередь за правоохранительными органами. Попался – ответишь. Пока предусмотрены экономические и административные меры воздействия. Но кто знает, может, в ходе обсуждения законопроекта встанет вопрос и об уголовном наказании».

Липа зацветёт

Нетрудно предположить, каким будет один из первых результатов принятия закона: в городе тут же возникнут фирмы, предлагающие липовые документы на технику. Вторым результатом будет рост благосостояния сотрудников проверяющих органов.

«Говорят, что надо лучше шерстить рынки на предмет краденого. А кому шерстить-то, если всё крышуется? – спрашивает депутат ГД Геннадий Гудков. – У нас полиция и так не вылезает с рынков. И вообще, все уличные наркопритоны, проститутки и прочее зачастую крышуются теми, кто должен участвовать в борьбе с криминалом.

То же самое – преступность, имеющая экономическую подоплёку, включая контрафакт, фальсифицированные товары. Теневые бизнесмены, конечно, делятся с теми, кто должен их выявлять». Надо сказать, однако, что ещё в 2008 году московская милиция выступала с предложением запретить продажу сотовых на вторичном рынке, однако тогда её инициативу не поддержали.

Сейчас ГУВД Москвы совместно с Мосгордумой разрабатывает ещё один законопроект, который призван сделать бессмысленной кражу мобильника. Если он будет принят, операторов сотовой связи обяжут отключать украденные мобильные телефоны по заявлению пострадавших владельцев. В настоящее время можно только заблокировать sim-карту.

«Сегодня заблокировать аппарат можно только по решению суда, да и то с большим трудом, – говорит Михаил Пашкин, председатель независимого профсоюза работников полиции Москвы и Московской области. –Другое дело, если бы это стало нормой: украли телефон – его заблокировали, и он никому не нужен. Ещё можно было бы штрафовать покупателя такого телефона тысяч на сто, за скупку краденого. Вот тогда люди и перестали бы покупать аппараты неизвестного происхождения. Но я сомневаюсь, что такой закон будет принят, поскольку в таком случае, учитывая количество краденых аппаратов, упадут доходы сотовых операторов – а у них мощное лобби».

Воли не хватает

Могут ли мобильные операторы отключить сам аппарат, а не sim-карту? Теоретически это возможно. Аппараты в принципе идентифицируются по уникальному серийному номеру IMEI. Однако на практике номер этот оказывается не таким уж уникальным. На рынке полно дешёвых копий мобильников с одним и тем же IMEI – иногда у целых партий телефонов.

На Украине уже сумели с этим разобраться. Там каждый аппарат, чтобы его начали обслуживать, должен быть включён в общую базу данных под своим «личным» номером. Этот закон действует уже около двух лет и доказал свою эффективность.

«Почему же у нас украденные мобильники не ищут по номеру? Потому что поиск стоит дороже, чем телефоны, – считает депутат ГД Евгений Фёдоров.– Речь идёт о десятках тысяч краж в одной только Москве. Конечно, по всем этим случаям поиск не ведут. Но когда аппарат надо разыскать в связи с более серьёзным преступлением, полиция пользуется этими кодами и совместно с телефонными сетями устанавливает местонахождение телефона. Ведь когда абонент первый раз выходит в сеть, код аппарата автоматически увязывается с номером владельца по паспорту. И информация об этом хранится в базе данных телефонных компаний».

Необходимо создавать общую базу данных, фиксирующую номера аппаратов, уверен адвокат Владимир Жеребенков: «Если будет центральная база, где можно проверить всю историю конкретного телефона с самого начала и до последнего покупателя, то красть смысла не будет. Покупатель или полицейский сможет проследить, кто купил телефон по этому номеру, и где он был. Такое впечатление, что наше государство специально этим не занимается, чтобы криминальную среду каким-то образом подкармливать и обеспечивать работой правоохранительные органы».

Опыт Украины показывает, что навести порядок с мобильниками и резко сократить количество краж можно, была бы политическая воля. В Москве она, кажется, проснулась. Видимо, от краж сотовых телефонов страдают уже и депутаты.

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