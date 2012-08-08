Законный способ захвата земли

Дом – крепость, двор – вотчина, соседи – враги. Неконтролируемый захват городских территорий ведёт к появлению в пределах мегаполиса частных «анклавов», огороженных заборами и недоступных остальным жителям.

Для богатеньких

В Москве продолжается процесс межевания придомовых территорий. Оформленные в ходе сложных юридических процедур участки земли передаются в коллективную собственность жителей. Это выгодно в основном обеспеченным гражданам, владеющим недвижимостью в элитных домах и новостройках. Конечно, теперь собственникам самим придётся благоустраивать и содержать территорию, а также платить за неё земельный налог, но с этим можно мириться, в обмен на возможность распоряжаться землёй по своему усмотрению.

Интересно, что межевание естественным образом противопоставляется точечной застройке. Для Москвы это актуальная проблема. Её очаги во множестве разбросаны по карте столицы. Десятки архитектурных памятников и зелёных насаждений исчезают без следа, а на их месте возникают торговые центры и безликие офисы.

–Проблема точечной застройки для столицы как никогда актуальна, – рассказывает Наталья Самовер, эксперт общественного движения «Архнадзор». – За последние месяцы, градостроительная земельная комиссия провела ревизию многих сотен инвестиционных проектов строительства в Москве. Какие-то были отменены, но многие всё-таки, к сожалению, оказались утверждены.

По мнению Константина Апрелева, президента Российской гильдии риелторов, точечная застройка является следствием того, что внутриквартальные права граждан не прописаны и не зафиксированы в официальном документе, коим является кадастровый паспорт на придомовую территорию. Отсутствие таких документов ведёт к тому, что земля оказывается арендована под застройку, по взаимной договорённости между частной компанией и местными властями. Жильцов о незаконном строительстве обычно в известность не ставят и согласия их не спрашивают. Противостоять этому можно, только отмежевавшись.

«Отсюда и возникла эта конфликтная зона, – говорит Константин Николаевич. – Представьте: у вас под окнами нет даже детской площадки. И вдруг посреди двора возникает проект 16-этажного дома. Это невозможно в том случае если чётко поквартально закреплены права граждан не только в отношении земли, которая под домом, но и в отношении использования этих участков внутри кварталов».

«Анклавы» в центре столицы

Однако, отстаивая свои права, мы рискуем впасть из одной крайности в другую. Неслучайно межевание называют законным способом захвата земли. Год назад драматическая ситуация сложилась на Малом Ботаническом переулке, где жители окрестных домов противостояли застройщикам и нанятым ЧОПам в тот момент, когда сносился старый дом, с тем, чтобы на его месте построить элитную семиэтажку.

– Этот дом по площади должен быть значительно больше, чем прежний, – комментирует ситуацию участник событий. – А для того чтобы осуществить строительство, было проведено межевание, о котором никто не знал. В итоге большая часть двора, который является общим для трёх жилых домов, удивительным образом оказалась отмежёванной липовому ТСЖ, выступавшему в качестве юридического прикрытия застройщика.

Сергей Митрохин, лидер «Яблока», высказывается ещё более категорично, характеризуя ситуацию с межеванием как безумие. Дело в том, что в законодательных актах до сих пор нет определённых критериев, что можно считать придомовой территорией, а что – нельзя. По мнению Сергея Сергеевича, власти должны чётко прописать норматив межевания, исходя, например, из метров жилой площади и высотности дома. С ним согласны и в правительстве РФ. Ещё в 2010 году президент Медведев поручил разработать нормативы для определения границ придомовых территорий. Однако по сей день при межевании пользуются лишь методическими рекомендациями.

– На этой почве, – говорит политический деятель, – уже сейчас начинаются всевозможные злоупотребления и мошенничества. Те, кто посмекалистей, быстро отмежёвывают огромные территории вокруг дома, после чего перекрывают доступ посторонних на эту территорию. Или пропускают туда местных за деньги.

– К сожалению, такая практика есть и у юридических лиц, которые ограждают свои офисы, и у ТСЖ, которые ограждают свои жилые комплексы, – говорит Наталья Самовер, – и это этическая проблема, потому что люди, которые ставят такие ограды, на самом деле демонстрируют неуважение ко всем горожанам.

Ограждая детскую площадку или автомобильную стоянку от посторонних, жители надеются, что таким образом обеспечат себе удобство и безопасность. Однако мировая практика говорит скорее об обратном. Когда внутри города возникают такие закрытые анклавы, то безопасность от этого не повышается, а, напротив, снижается.