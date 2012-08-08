Коварная ягодка с хвостиком

Недавно в столице открылся официальный сезон продажи арбузов. Под бахчевые в городе выделено 307 торговых точек, на 14% больше, чем в прошлом году. Кроме того, сегодня их можно приобрести в обычных магазинах, на продовольственных рынках и ярмарках выходного дня.

От старшего поколения часто можно услышать, что до 1 сентября арбузы лучше не есть. Так как ранние плоды ещё недостаточно зрелые, вкусные и полезные. С этим сложно не согласиться, однако, видимо, для того чтобы успеть реализовать весь урожай, традиционно сезон открывают именно в августе.

Обычно бахчевые завозятся к нам из Дагестана, Ставропольского края, а также из Волгоградской и Астраханской областей. Роспотребнадзор предупреждает: во избежание отравлений лучше не рисковать и не покупать арбузы на стихийных рынках. Сегодня в столице их реализация допускается только со специального оборудования – сетчатых ларей с поддонами.

Арбузы, а также дыни продавцы не имеют права надрезать и реализовывать частями. Продукция не должна продаваться менее чем в 25 метрах от станций метро, а также на обочинах дорог. Ведь ягода имеет способность впитывать выхлопы автомобилей даже через внушительный слой корки. Мало того, на всех образцах продуктов должны находиться ценники с печатью торгового предприятия или подписью ответственного лица.

Покупателям не стоит стесняться спрашивать у продавца документы, подтверждающие качество продукции, свидетельства на размещение торгового объекта, медицинскую книжку. «Если при покупке арбуза проверить документы у продавца, то никакого отравления случиться не должно, – говорит Андрей Преснов, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. –Если же продукт имеет ещё и знак качества,то это настоящий астраханский арбуз, и он действительно хороший».

«Случаи отравления арбузами в последние годы – единичные, – продолжает эксперт. – Как правило, это происходит в начале лета, в июне-июле, когда сезон продаж ещё не стартовал. Такие арбузы поступают от недобросовестных производителей, которые могут использовать различные химические удобрения, нитраты».

Часто покупатели стремятся выбрать не только безопасный, но и сладкий арбуз. В этой связи рекомендуется обратить внимание на корку. Она должна быть чистой, без трещин, разрезов, вмятин. Можно оценить и хвостик арбуза – у зрелого продукта он должен быть достаточно высохшим. Если постучать по нему, арбуз должен издавать глухой барабанный звук, что говорит о его достаточной зрелости.

Что касается дынь, то эксперты также призывают обращать внимание на корку плода. Мягкая корка говорит о том, что дыня перезрела. Так называемые дыни-торпеды не должны иметь зелёных полосок. Только жёлтый цвет такой дыни говорит о том, что она зрелая и вкусная.

Ежегодно Роспотребнадзор проводит надзорные мероприятия за реализацией бахчевых культур. В текущем году выявить нарушения ещё не успели. Что касается года прошлого, то в целом по стране примерно 1% от всех исследованных проб не соответствовали гигиеническим требованиям. На содержание нитратов не отвечали установленным нормам 0,5% проб. Есть повод задуматься и отнестись к месту покупки бахчевых внимательнее.

Как отмечают московские предприниматели, продажа арбузов и дынь – это по-прежнему сезонный бизнес кавказских диаспор, и попасть на этот рынок многие даже не пытаются. Тем временем довольно широкий спектр продуктов (не только бахчевые культуры) по качеству у нас в городе сильно отстаёт от европейского уровня. Причём не только от западноевропейских стандартов, но и от тех, что продаются в Румынии и Болгарии. Это проблема не столько городской власти, сколько федеральных органов. Они должны определять стандарт качества. Пока он уступает действующему в Западной и даже Восточной Европе.