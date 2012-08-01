//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Родной рабочей косточки в москве не сыщешь

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », Екатерина АЛИКИНА ]

Родной рабочей косточки в москве не сыщешь
ukrgazeta.cz

В столице постепенно растёт число студентов колледжей – сейчас их уже более 103 тысяч. Это на 6,8% больше, чем в 2011 году. Согласно данным рекрутинговых порталов, техникумы и колледжи сегодня выбирают 20% выпускников одиннадцатых классов. Благодаря этому конкурс в некоторые средне-специальные учебные заведения вырос почти до двух-трёх человек на место.

Чаще в колледжи и техникумы поступают выпускники 9‑х классов. Мотивы у ребят разные. Подростки сознательно избегают Единого госэкзамена. Многим так проще и спокойнее. Выучившись в средних специальных учебных заведениях, часть новоиспечённых специалистов поступают сразу на второй курс вузов. Кроме того, получать профессиональное образование идёт большинство тех, кому сложно освоить школьную программу старших классов. Молодым важно пораньше освоить профессию. После этого появляется возможность быстрее получить финансовую независимость от родителей.

 

«Учебное заведение для меня выбрала мама, видя, что со школой у меня не ладится. И как следствие – в институт поступать я, скорее всего, не буду, – рассказывает Вера, выпускница Банковского колледжа. – Я полюбила колледж, там новые друзья и преподаватели хорошие. Сейчас я уже начала работать по своей профессии – «специалист банковского дела».

Выпускница Медицинского колледжа №2 Ирина получила полезные навыки сестринского дела. Теперь она планирует продолжить обучение в высшем учебном заведении по специальности «маркетолог». Знания, полученные в медучилище, не пропадут, уверена Ирина. Теперь при необходимости она всегда сможет профессионально заботиться о здоровье членов своей семьи. А стоило ли терять несколько лет?

В настоящее время в Москве действует более 70 колледжей, которые обучают рабочим профессиям и специальностям в сферах технологий, машиностроения, связи, железнодорожного транспорта, издательского дела, сервиса и т.д. На нужды профтехобразования в текущем году город выделяет 1,5 млрд. рублей.

Ежегодно учреждения профобразования активно создают новые учебные курсы и специальности. Так, одним из самых свежих является «организация технологии защиты информации». В этом году такую специальность открыли сразу несколько учебных заведений Москвы.

«В нашем учебном заведении сегодня наиболее востребована специальность «специалист по земельно-имущественным отношениям», – рассказывает Любовь Минасова, ответственный секретарь приёмной комиссии Колледжа городской инфраструктуры и строительства №1. – Конкурс на неё составляет три человека на место. В целом самые популярные специальности здесь так или иначе связаны с риелторской работой».

«Сегодня в городе огромная нехватка электриков, сантехников, специалистов по обслуживанию коммунального оборудования – тех людей, которые нужны в жилищно-коммунальном хозяйстве», – говорит Сергей Комков, президент Всероссийского фонда образования. Но из-за непрестижности этих профессий молодёжью ряды таких нужных специалистов пополняются вяло.

При этом есть направления, которые достаточно серьёзно изменились в лучшую сторону. «Прежде всего быстрыми темпами развивается сегмент гостиничного сервиса, – отмечает Сергей Комков. – Есть надежда, что благодаря профессионалам высокого уровня гостиничный бизнес у нас будет наконец походить на цивилизованный европейский».

Сегодня во всех колледжах работают отделы трудоустройства и маркетинга, их задача – спрогнозировать потребности рынка труда на несколько лет вперёд. Как рассказал «АН» Олег Нетеребский, руководитель Департамента труда и занятости г. Москвы, все колледжи города, особенно по рабочим специальностям, имеют договоры с работодателями по 100%-ному трудоустройству. «Другое дело, что до 80% выпускников в итоге не доходят до рабочего места, – говорит г‑н Нетеребский. – Во-первых, потому что в нашем обществе, к сожалению, пока не престижны рабочие профессии. К тому же девушки быстро выходят замуж и рожают детей, а парни идут в армию. Также возможен вариант, при котором молодые люди, закончив колледж, поступают в вуз».

На фоне ситуации в столице нам интересен опыт европейских стран. Там сложилась практика, согласно которой дети всё-таки стараются идти в профессиональные учебные заведения. Только очень небольшое количество подростков – 15–20% – продолжают учиться в старших классах. Во многих странах считается нормой получить востребованную профессию. Такой мастер в Евросоюзе получает хорошую заработную плату и имеет возможность содержать семью. Поэтому в профессиональное образование стремятся сильные ученики. А мы часто имеем опыт общения с негодными мастерами.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

В СМИ сегодня появилась информация о том, что близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода "Северный поток – 2".

//Общество

Страна государственной дезинформации?

Страна государственной дезинформации?

«Дезинформация действительно превратилась в государственную политику. Если человек не сделал то, что требуется, он начинает врать», - говорит в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову доктор экономических наук и профессор Василий Симчера.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым. Он в Крым на два дня. 28 июля Медведев в Севастополе принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России.

//В мире

Эксперт прокомментировал обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины

Эксперт прокомментировал обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины

Российский эксперт Роман Силантьев прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к диалогу между предстоятелями церквей на Украине. Зеленский сегодня поздравил всех верующих с Днём Крещения Руси.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Косенькие зеркала успехов

Косенькие зеркала успехов

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно выйти на площадь и смело сказать, что американский президент дурак. И украинский – дурак! А грузинский – тот еще дурак! Про остальных тоже можно. Но в зависимости от политического момента. А про наших чиновников так говорить нельзя, потому что они умные!

//Общество

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны даже из космоса. Леса горят в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях. В Сибири и на Дальнем Востоке горит территория, по площади сравнимая с Бельгией.

//Общество

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

Иногда популярность портит людей. Кто-то хамит и оскорбляет окружающих, кто-то нарушает правила дорожного движения. Чаще всего знаменитостям такие поступки сходят с рук. Но имеют ли известные люди право так себя вести?

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Общество

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

В Норвегии рассказали, что страдают от «русского лосося». Глава ассоциации охотников и рыболовов также подчеркнул, что вопросом необходимо заняться на национальном уровне, поскольку «русский лосось» способен заменить многие виды рыб.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Александр Олешко: "Я не пародист"

Александр Олешко: "Я не пародист"

Актер и телеведущий Александр Олешко на своей странице в соцсети создал рубрику "спрашивали - отвечаем". Подписчики задают артисту вопросы, а Олешко отвечает на самые интересные из них.

//Происшествия

В Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым

В Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым

В Санкт-Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым. На теле Карпенко обнаружены следы огнестрельного ранения. Труп 51-летнего мужчины был обнаружен в реке Мойка.

//В мире

Видео: Лас-Вегас атакован полчищами кузнечиков

Видео: Лас-Вегас атакован полчищами кузнечиков

Дождливая зима и прохладная весна стали причиной нашествия кузнечиков в американском Лас-Вегасе, штат Невада. Об этом сообщают местные телеканалы, публикуя десятки видеороликов очевидцев.

//Спорт

«Оренбург» проиграл «Зениту» 0:2

«Оренбург» проиграл «Зениту» 0:2

Сегодня, 28-го июля на стадионе «Газовик» состоялся матч третьего тура чемпионата России 2019/20 между ФК «Оренбург» и питерским «Зенитом». Арбитр встречи Сергей Карасев (Москва). у РПЛ.

//Здоровье

Диетолог рассказала, как бросить курить с помощью овощей

Диетолог рассказала, как бросить курить с помощью овощей

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких продуктах больше всего полезных веществ, а также назвала овощ, который поможет бросить курить.

//Общество

В День ВМФ РФ Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В День ВМФ РФ Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В День Военно-Морского Флота Верховный Главнокомандующий принял Главный военно-морской парад, прошедший в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. В парадном строю в акватории Невы прошли новейшие корабли ВМФ.

//Новости партнеров

//Авиа, ж/д транспорт

"Волосы дыбом": украинские электрички вызвали ужас у пользователей Сети

"Волосы дыбом": украинские электрички вызвали ужас у пользователей Сети

Пользователи Сети поразились плачевному состоянию украинских электричек, следующих по направлению Киев-Казатин. Фотографии внешнего вида подвижных составов опубликовали в одной из соцсетей.

//Происшествия

Сергей Боричев погиб в результате аварии на гонках «Московская миля» в Подмосковье

Сергей Боричев погиб в результате аварии на гонках «Московская миля» в Подмосковье

Автогонщик Сергей Боричев погиб сегодня в результате аварии на шоу «Московская миля», которое проходит в Подмосковье на аэродроме Быково. Во время отборочных заездов пилот Сергей Боричев не справился с управлением автомобиля.

//Происшествия

В Леноблости в результате лобового столкновения погибли 4 человека, в том числе водитель Mitsubishi Pajero Sport

В Леноблости в результате лобового столкновения погибли 4 человека, в том числе водитель Mitsubishi Pajero Sport

Четыре человека погибли сегодня, 28 июля, в лобовом столкновении на 135-м км Киевского шоссе в Ленинградской области. Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport шел на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен».

//Шоу-бизнес

Нежное фото дочери Пугачевой и Галкина умилило поклонников

Нежное фото дочери Пугачевой и Галкина умилило поклонников

В воскресенье, 28 июля, телеведущий Максим Галкин опубликовал новую фотографию со своей дочерью Лизой. Нежность этого снимка, по мнению многих подписчиков знаменитости, буквально "зашкаливает".

//Общество

В Черкесске умер мужчина, которого из-за большого веса эвакуировали в больницу с помощью автокрана

В Черкесске умер мужчина, которого из-за большого веса эвакуировали в больницу с помощью автокрана

В Черкесске в больнице скончался мужчина, которого из-за большого веса эвакуировали из квартиры с помощью спецтехники. 40-летний мужчина, вес которого составлял 300 килограммов, впал в кому.

//Политика

Власти Чечни объяснили, почему 28-летний родственник Кадырова стал мэром

Власти Чечни объяснили, почему 28-летний родственник Кадырова стал мэром

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов рассказал, как 28-летний родственник Рамзана Кадырова стал мэром города Аргун.По его словам, назначение политика не связано с родственными отношениями с чеченским лидером.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"
2

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?
3

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание
4

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США
5

Актриса Надежда Михалкова сфотографировалась в простом черном платье и произвела фурор в сети

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры