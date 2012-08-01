Родной рабочей косточки в москве не сыщешь

В столице постепенно растёт число студентов колледжей – сейчас их уже более 103 тысяч. Это на 6,8% больше, чем в 2011 году. Согласно данным рекрутинговых порталов, техникумы и колледжи сегодня выбирают 20% выпускников одиннадцатых классов. Благодаря этому конкурс в некоторые средне-специальные учебные заведения вырос почти до двух-трёх человек на место.

Чаще в колледжи и техникумы поступают выпускники 9‑х классов. Мотивы у ребят разные. Подростки сознательно избегают Единого госэкзамена. Многим так проще и спокойнее. Выучившись в средних специальных учебных заведениях, часть новоиспечённых специалистов поступают сразу на второй курс вузов. Кроме того, получать профессиональное образование идёт большинство тех, кому сложно освоить школьную программу старших классов. Молодым важно пораньше освоить профессию. После этого появляется возможность быстрее получить финансовую независимость от родителей.

«Учебное заведение для меня выбрала мама, видя, что со школой у меня не ладится. И как следствие – в институт поступать я, скорее всего, не буду, – рассказывает Вера, выпускница Банковского колледжа. – Я полюбила колледж, там новые друзья и преподаватели хорошие. Сейчас я уже начала работать по своей профессии – «специалист банковского дела».

Выпускница Медицинского колледжа №2 Ирина получила полезные навыки сестринского дела. Теперь она планирует продолжить обучение в высшем учебном заведении по специальности «маркетолог». Знания, полученные в медучилище, не пропадут, уверена Ирина. Теперь при необходимости она всегда сможет профессионально заботиться о здоровье членов своей семьи. А стоило ли терять несколько лет?

В настоящее время в Москве действует более 70 колледжей, которые обучают рабочим профессиям и специальностям в сферах технологий, машиностроения, связи, железнодорожного транспорта, издательского дела, сервиса и т.д. На нужды профтехобразования в текущем году город выделяет 1,5 млрд. рублей.

Ежегодно учреждения профобразования активно создают новые учебные курсы и специальности. Так, одним из самых свежих является «организация технологии защиты информации». В этом году такую специальность открыли сразу несколько учебных заведений Москвы.

«В нашем учебном заведении сегодня наиболее востребована специальность «специалист по земельно-имущественным отношениям», – рассказывает Любовь Минасова, ответственный секретарь приёмной комиссии Колледжа городской инфраструктуры и строительства №1. – Конкурс на неё составляет три человека на место. В целом самые популярные специальности здесь так или иначе связаны с риелторской работой».

«Сегодня в городе огромная нехватка электриков, сантехников, специалистов по обслуживанию коммунального оборудования – тех людей, которые нужны в жилищно-коммунальном хозяйстве», – говорит Сергей Комков, президент Всероссийского фонда образования. Но из-за непрестижности этих профессий молодёжью ряды таких нужных специалистов пополняются вяло.

При этом есть направления, которые достаточно серьёзно изменились в лучшую сторону. «Прежде всего быстрыми темпами развивается сегмент гостиничного сервиса, – отмечает Сергей Комков. – Есть надежда, что благодаря профессионалам высокого уровня гостиничный бизнес у нас будет наконец походить на цивилизованный европейский».

Сегодня во всех колледжах работают отделы трудоустройства и маркетинга, их задача – спрогнозировать потребности рынка труда на несколько лет вперёд. Как рассказал «АН» Олег Нетеребский, руководитель Департамента труда и занятости г. Москвы, все колледжи города, особенно по рабочим специальностям, имеют договоры с работодателями по 100%-ному трудоустройству. «Другое дело, что до 80% выпускников в итоге не доходят до рабочего места, – говорит г‑н Нетеребский. – Во-первых, потому что в нашем обществе, к сожалению, пока не престижны рабочие профессии. К тому же девушки быстро выходят замуж и рожают детей, а парни идут в армию. Также возможен вариант, при котором молодые люди, закончив колледж, поступают в вуз».

На фоне ситуации в столице нам интересен опыт европейских стран. Там сложилась практика, согласно которой дети всё-таки стараются идти в профессиональные учебные заведения. Только очень небольшое количество подростков – 15–20% – продолжают учиться в старших классах. Во многих странах считается нормой получить востребованную профессию. Такой мастер в Евросоюзе получает хорошую заработную плату и имеет возможность содержать семью. Поэтому в профессиональное образование стремятся сильные ученики. А мы часто имеем опыт общения с негодными мастерами.