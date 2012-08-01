Торговцы с большой дороги

Власти Московской области приступили к разработке нового порядка размещения палаток, кафе, рынков и магазинов вдоль федеральных трасс. Мотив простой – борьба с пробками и улучшение условий жизни граждан. Глава регионального министерства потребительского рынка и услуг Екатерина Семёнова считает, что для этого необходимо сбалансировать торговлю и сервис рядом с дорогами.

На данный момент ведётся активная инвентаризация объектов, которые установлены вдоль трасс. Правительству необходимо понять, кто и какими товарами торгует, каковы их количество, дислокация и самое главное, что необходимо гражданам.

Не стой на пути

По словам Е. Семёновой, МКАД переполнен магазинами, а «через 10–15 км людям уже негде купить хлеб и молоко». Поэтому в первую очередь министерство собирается решить проблему с неравномерным распределением торговых точек и попытается их отдалить от муниципальных образований. А главными принципами в этой сфере должны стать достаточность, качество и прозрачность бизнеса.

Однако ожидать новую концепцию размещения магазинов, палаток и кафе следует не раньше 2013 года, потому как эти нормы вписываются в государственную программу «Развитие торговли в Московской области на 2013–2015 гг.».

«Территориальное планирование и генеральные планы – это хорошо», – говорит Антон Беляков, член фракции «Справедливая Россия». По его словам, два года назад у нас около 90 областных центров не имели генпланов развития. Города строились стихийно, как Шанхай.

Очевидно та же безалаберность привела к огромному количеству магазинов на МКАД. Как рассказал Вячеслав Лысаков, председатель координационного совета МОО автомобилистов «Свобода выбора», решения об открытии той или иной торговой точки принимались без учёта изменения трафика в худшую сторону. «Нужно учитывать и транспортную составляющую, и градостроительную», – говорит он.

В. Лысаков считает, что идея грамотно распределить и отнести от дорог магазины – концептуально правильная. «Строить различные торговые центры и рынки непосредственно на скоростном шоссе – это порочная практика. Она усугубляет трафик. Если такие точки будут удалены в глубь, то и машины, которые приезжают за покупками, не будут парковаться на проезжей части. Так пропускная способность увеличится», – сообщил он.

Справка «АН

Согласно постановлению правительства Москвы от 17.12.2002 №1031-ПП, были приняты дополнительные меры по развитию крупных объектов оптовой, розничной торговли и услуг на территориях рядом с МКАД и третьим транспортным кольцом. Для этого под торговые площади было выделено в 2002 году почти 259 га территорий, а в 2004-м к ним добавили ещё 133 га.

Правильная тактика?

Для любой трассы серьёзного административного значения есть прописанные в законе и подтверждаемые здравым смыслом нормы количества подключений на единицу протяжённости. Для федеральных дорог – не чаще чем каждые 5 км должны быть эти примыкания. В Подмосковье же такие подключения, как правило, расположены каждые 200 метров.

Почему же тогда сегодня эти нормы не выполняются? Жизнь всегда сложнее закона. Существуют такие участки, где примыкание было всегда. Допустим, у посёлка нет другого выхода на дорогу. Убрать его – значит отсечь от всего мира. На объекте, который только строится, ещё как-то можно соблюсти нормы. А когда эта дорога шла со времён гужевого транспорта – попробуй это изменить.

В НИИ транспорта и дорожного хозяйства поделились вариантом правильной тактики в этом вопросе. Вдоль трассы серьёзной технической категории необходимо создавать дорогу-коллектор, этакий сборник от основного направления. Все деревни, магазины, рынки и кафе должны быть присоединены к ней. А уже дорога-коллектор, согласно закону, должна будет иметь выезд на федеральную трассу каждые 3–5 км. Подобные меры приняты во всём «просвещённом» мире уже давно.

Если такое правило будет принято у нас – это будет замечательно. Не придётся убирать торговые предприятия – если есть спрос, значит, они нужны людям. Важно просто соблюдать элементарные правила.

Однако не всё так гладко в Датском королевстве. Переносы, перераспределения, новые правила – зачастую вызывают сокращение рынка. Многие представители малого и среднего бизнеса в итоге бывают вынуждены закрывать своё дело. Иногда из-за потери рентабельности, иногда из-за произвола чиновников. Вспомнить ту же систему открытых аукционов на площади, которые предназначены для торговли.

Генеральный директор ООО «АК-ИТР» Константин Таратыркин сказал, что нынешние власти создали такую ситуацию, при которой идёт процесс уничтожения малого бизнеса, а идей его восстановления – нет. «Была ситуация, – говорит он, – когда к владельцу кафе, который арендует помещение, пришли чиновники и требовали деньги за установленный мангал, как с химического предприятия». Якобы от него идут опасные для здоровья технологические выбросы. В реальном мире от растопленного мангала идут выделения углекислого и угарного газа в таких малых количествах, которые вообще не регулируются. Можно, к примеру, запретить сжигать листья, а нормировать – невозможно. Так что перспектива тотального взяточничества в этой сфере, где есть и торговля, и дороги, – отнюдь не призрачная.

Главное, чтобы за стремлениями сделать жизнь горожан лучше не стояла цель поделить рынок. Если всё будет сделано на основе планирования с учётом интересов всех лиц, которых такие изменения коснутся, – прекрасно. Правда никого не обидеть будет сложно. Всегда найдётся тот, кто решит, что его права ущемили.