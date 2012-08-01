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Поставь себя на счётчик

Чиновникам в прокуратуре ничего плохого не сделают

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », Михаил ШАРОВ ]

Поставь себя на счётчик

В глазах чиновников, предпринимателей и руководителей коммунальных организаций простой обыватель мало что собой представляет, не имея подтверждающей его права бумажки. Это объективная реальность, её нужно принять и научиться действовать: звонить, стучаться, писать, но никому не верить на слово, а всегда требовать официального письменного ответа.

Как правило, чтобы установить в квартире счётчики, житель обращается в свою управляющую организацию. Там ему должны порекомендовать подходящую модель и предложить на выбор несколько компаний, которые могут заняться установкой. Монтажники обязаны иметь разрешение на работу и лицензию, а также согласовывать свои действия с УО. Далее прибор ставится на учёт, а с потребителем заключается договор, в котором также участвуют управляющая организация и фирма-монтажник. В итоге новые приборы должны быть опломбированы, а их начальные показания занесены в официальный протокол. На руках у потребителя остаётся выданный управляющей организацией акт о приёме прибора учёта в эксплуатацию. Здесь кроме срока службы агрегата прописаны сроки, по истечении которых он должен быть обязательно проверен на точность. Метрологическую поверку обязывает делать завод-изготовитель, – говорит Вера Бунина, главный инженер по эксплуатации зданий ДЕЗа района «Котловка», – это обязательная процедура, как техосмотр на машину. Чтобы её пройти, можно обратиться в компанию, которая устанавливала приборы, или в любую другую.

Есть два способа провести вышеупомянутую экспертизу оборудования. Первый – снять прибор с трубы и отвезти в центр метрологии, где его осмотрят и вернут на место. Второй – заказать тестирование на специальном компьютерном стенде. В этом случае экспертиза пройдёт в квартире без демонтажа. В обоих случаях по завершении процедуры хозяин получит акт о прохождении метрологической поверки. Его надо отдать в ДЕЗ.

Могут обмануть

Вышеупомянутое оборудование служит 10–12 лет, а необходимость в поверке возникает в среднем раз в 4 года, в зависимости от марки прибора и его назначения. В промежутках считается, что он работает верно, и показания должны принимать в едином расчётном центре при начислении оплаты коммунальных услуг. Однако в последнее время участились случаи, когда жителей без причин принуждают срочно отдать прибор учёта на экспертизу. Происходит это следующим образом: жилец обнаруживает в своём почтовом ящике извещение о необходимости срочной замены. Письмо приходит от незнакомой организации и гласит, что в случае отказа гражданин нарушит такое-то постановление правительства, и оплата коммунальных услуг пойдёт по-старому.

В пресс-службе депутата МГД Ивана Новицкого действия таких компаний называют «недобросовестной рекламой», с целью обогатиться на неосведомлённости граждан. Получив такое письмо, необходимо обратиться в управляющую организацию. Ведь договор на установку, обслуживание прибора учёта жители заключают с УО, которые должны предоставить полную информацию о том, как и в какие сроки нужно проводить поверку. Только надо быть готовым к тому, что эти самые управляющие компании вовсе не настроены, тревожить жителей с поверкой, пролонгируя сроки службы даже для тех счётчиков, которым исполнилось 5 и более лет.

Типичный случай

Что же делать, если есть сомнения, что счётчик исправен, а управляющая организация не спешит и игнорирует просьбы. Вот пример. Слесарь, взявшийся проверить прибор, пришёл с 3‑литровой банкой, налил в неё воды и заключил: прибор исправен. Об этом нам рассказала пенсионерка Галина Бедлога в дирекции единого заказчика Северного Тушино. Подозрения на неисправность счётчика у жительницы возникли спустя год после установки. В какой-то момент вода из горячего крана пошла еле тёплая. А цифры потребления показались неправдоподобно завышенными для семьи из двух человек. Не помогли устные и письменные обращения в ДЕЗ.

Других, более технологичных, вариантов проверить точность измерений у Галины Николаевны не оказалось. Компания, занимавшаяся установкой, менять неисправный прибор отказалась, поскольку его гарантийный срок учёта уже истёк. Можно заказать поверку и ремонт у одной из сотен специализированных компаний. Но необходимых средств на это у женщины на тот момент не было. (Установка была льготной по правительственной программе.) Конечно, исправный счётчик быстро окупится, но кто даст гарантии, что новый исполнитель окажется более ответственным, чем прежний?

«В такой ситуации жительнице следовало заказать метрологическую поверку, чтобы всё было официально, – говорит Елена Селькова, пресс-секретарь депутата Ивана Новицкого, – и в случае если счётчик и вправду накручивает лишнее, она вправе требовать не только перерасчёта оплаты, но также возмещения затрат на экспертизу и установку нового прибора учёта».

При этом помощник депутата признаёт – добиться такого перерасчёта непросто. Был случай. В феврале прошлого года жителю Наро-Фоминска отключили воду. В результате протечки в одной из квартир перекрытым оказался стояк в целом подъезде. Жильцы больше месяца были без горячей воды. Затем пришло время платить за коммуналку. Оказалось, что отсутствие воды не отразилось на счетах. Управляющая организация «забыла» исключить из квитанции стоимость услуги, которой фактически не оказывала.

Жильцы всё послушно оплатили, все, кроме одного. Герой пошёл на принцип и потребовал справедливости. Получив отказ, обратился в прокуратуру, но и там его не стали слушать. И лишь после того как к делу подключились депутаты Московской думы и Генеральная прокуратура, его удалось сдвинуть с мёртвой точки. Разбирательство шло несколько месяцев. Десятки писем и заявлений в адрес всевозможных чиновников дали результат: 500 рублей – сумма переплаты. Деньги для управляющей компании и вовсе ничтожные. А для пенсионеров – значительные. Таким образом, игнорируя исполнение своих обязанностей и полагаясь на пассивность людей, УО может сэкономить огромные суммы! За что ей грозят мизерные штрафы и копеечные выплаты. И то после долгих судебных тяжб со стороны редких мужественных граждан.

«Я не знаю, почему так происходит, – признаётся Елена Селькова. – Наверное, потому, что чиновнику в районной прокуратуре ничего плохого не сделают. Максимум – лишат премии. А вот если чёрствые чинуши будут лишаться заработка за просчёты, возможно, ошибок станет меньше».

Не хочешь – поставим

Отказываясь оборудовать квартиру индивидуальным прибором учёта, гражданин нарушает закон. Однако санкции за несоблюдение государственных предписаний не предусмотрено. В таких случаях говорят, что закон не требует, а «просит». Считается, что за неподчинение жители наказывают себя сами, оплачивая всё подряд сверх меры. По разным подсчётам, семья из трёх человек окупает затраты на приобретение и установку водосчётчиков за 3–4 месяца. Стоимость этих услуг также может колебаться в зависимости от того, сколько стоит работа. Однако у многих жителей часто не остаётся выбора, потому что они вынуждены, принимая решение, идти на поводу у управляющих организаций.

«Нам часто звонят москвичи с жалобами на управляющие организации, которые отказываются принимать на учёт счётчики, установленные не по их протекции, – говорит Игорь Зверев, юрист по вопросам ЖКХ Общества защиты прав потребителей. – ДЕЗы обставляют дело так, будто есть какие-то особые постановления, обязывающие жителей принять выгодное им решение, угрожают судами. Таких обращений много, но все они устные. Получив консультацию, жители забывают об этом».

«Такое явление, к сожалению, имеет место, – соглашается депутат ГД Галина Хованская, – оно объясняется особым характером отношений между управляющими организациями и фирмами, с которыми они заключают договор подряда. В их основе либо дружеские отношения руководителей, либо корыстные соображения».

«В данном случае, если возникли проблемы, нужно общаться с управляющей организацией письменно, – рекомендует Елена Селькова, – то есть прийти в управляющую компанию и попросить, чтобы они на своём бланке со своей подписью предоставили список компаний. Среди них должна быть не одна, а две или три, уполномоченных городом. В случае отказа пишите в управу, в префектуру. Направляйте письмо с просьбой дать официальный ответ на следующий вопрос – в какие компании можно обратиться, чтобы установить счётчик?

Информация к размышлению

Для Александра С., жителя многоквартирного дома в Троицком округе Москвы, борьба с управляющей организацией только началась. В феврале он установил счётчики и каждый месяц сравнивал их показания с теми счетами, что предъявлялись к оплате. Наибольшее несоответствие обнаружилось в июне, когда в стоимость услуг каким-то образом включили сумму за лишние 18 кубометров воды. Александр уверен – его обманывают: сантехника в квартире исправна, а сам он столько израсходовать не мог. Надеясь во всём разобраться, житель обратился в городскую администрацию. И вот что обнаружили специалисты. В тот месяц, когда поступила жалоба, в целом доме расход воды по общедомовому прибору учёта в два раза превысил совокупное потребление в каждой из квартир. Такое может быть в двух случаях: либо неисправен общедомовой счётчик, либо вода течёт, минуя квартиры, например, через повреждения во внутренних инженерных сетях. Специалисты, проводившие расчёт, заподозрили управляющую организацию в неправомерном завышении тарифов. Расчёты были направлены в окружную прокуратуру, Роспотребнадзор и Московский отдел жилищной инспекции.

Похожую ситуацию рассматривали в прокуратуре Октябрьского района города Кирова. При этом одной из управляющих организаций было предъявлено обвинение в неправомерном использовании форм начисления оплаты за коммунальные услуги. В расчётах компания руководствовалась правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждёнными Постановлением Правительства РФ 23 мая 2006 года. При этом управляющая организация применяла для начисления платы показания общедомового счётчика, игнорируя данные индивидуальных приборов учёта в каждой отдельной квартире. Результаты этой проверки опубликованы на сайте прокуратуры www.prokuratura-kirov.ru и могут служить примером победы правосудия в столь непростых случаях.

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