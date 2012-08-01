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Режиссёр слонов и мух

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », Екатерина МИГУЛИНА ]

Режиссёр слонов и мух

На «Мосфильме» звёзды бывают не только среди двуногих артистов, но и среди четвероногих, а также пернатых! Да что там! Как-то Ренате Литвиновой для мизансцены понадобились 72 мухи. А «Папины дочки» подбирали пауков, которых разводила героиня Ольги Волковой. Уникальное подразделение «Мосфильм-КИНОлогия» было организовано на киностудии в 1996 году. Сегодня в его картотеке более трёх тысяч животных. Большинство из них, конечно, собаки самых разных пород. А также змеи, слоны, носороги, хомяки, вороны, попугаи, тараканы и даже незлобный клещ…

Большинство столичных зверей попадают на экраны благодаря руководителю студии «Мосфильм-КИНОлогия», президенту кинофестиваля «Золотой клык» Виктору Зуйкову. Именно он первым в нашей стране поставил киносъёмку с животными на профессиональные рельсы. Много лет четверолапые в кино почитались как «реквизит» наряду с пепельницей или половой тряпкой... И только Зуйков добился, чтобы появился новый пункт: «живой реквизит» и чтобы звери стали получать гонорар за свой труд.

Виктор Александрович работает с животными в кино с 1994 года, его первой картиной был фильм «Королева Марго». Продюсер Сергей Жигунов искал человека, который мог бы организовать сцену охоты на кабана с большим количеством животных. Одних собак там работало не менее 50. Кроме них – лошади, соколы, дикие кабаны. Никто не решался за это взяться. А Виктор сделал. В этой картине впервые появилась надпись: «Во время съёмок ни одно животное не пострадало».

Так вышло, что любовь к братьям меньшим определила для Зуйкова его призвание. Надо добавить, что он имеет два «очень серьёзных» высших образования: окончил Московский авиационный институт и Военно-воздушную академию имени Жуковского. Началось всё со спортивной охоты с ирландским сеттером. Затем он начал работать кинологом в военно-охотничьем обществе. И вот уже больше 16 лет Виктор – единственный в стране «режиссёр по работе с животными».

Жёны, или Собачья жизнь 

Зимой многие из его артистов обитают в однокомнатной московской квартире Виктора Зуйкова и его жены Алёны Башаровой – в Тушино, а летом переезжают на дачу. Виктор женат четвёртый раз. Его предыдущие браки развалились из-за того, что спутницы не были готовы к «собачьей жизни» со зверями и птицами. А вот Алёна Башарова полностью разделяет страсть мужа. Кстати, они познакомились благодаря Метели – чуткой, внимательной собаке Виктора. Та как-то обратила внимание на одну симпатичную девушку в парке и, не дав ей опом­ниться, привела прямёхонько к Зуйкову.

Все кинозвёзды в небольшой квартире уживаются мирно. Самый шумный в труппе – Савелий, розовый малаккский попугай. Этот разговорчивый актёр играл в картинах: «Всё включено», «Самоубийцы», «Адвокатессы», «Две истории любви», «МУР». Роль в последней из перечисленных работ потребовала от птицы глубокого погружения в тему. Теперь Савелий то и дело кричит из окна: «Мы честные воры!» Михаил Ефремов (партнёр Саввы по фильму) как-то в сердцах сказал: «Уберите эту птицу! Она меня переигрывает!»

Драки с волками

Двенадцатилетняя хаски Метель, прозванная Кареном Шахназаровым народной волчицей России, помнит все 25 ролей. По ночам эти образы преследуют её, но она благодаря быстрым лапам уходит от погони. Самые известные её картины: «По ту сторону волков», «Тайга. Курс выживания», «Медвежий угол», «Граница. Таёжный роман».

В этой картине у неё была особенно сложная каскадёрская сцена. Зуйков в этом эпизоде дублировал Алексея Гуськова – именно он катился, «обнявшись» с собакой, с пятиметрового обрыва. По сценарию это была схватка человека с волком. Чтобы создать эффект, будто Метель «грызёт» хозяина, у него на груди висел мешочек с куриными костями, а собака была голодной.

Ещё один жилец Кузя, выброшенный блохастым котёнком из продмага у метро в Тушино, стал единственным в мире котом-каскадёром и снялся уже в 30 картинах. Карьера Казимира Алмазова (полное имя артиста) началась на Кипре, во время съёмок в фильме Всеволода Шиловского «Не все кошки серы». Там кот перебегает дорогу перед автомобилем, выпрыгивает из окна третьего этажа и лазает по пещерам. А в фильме «Азирис Нуна» Кузя прыгает с трёхметровой статуи и роняет огнетушитель на голову ожившей мумии в исполнении народного артиста СССР Александра Филиппенко.

Кинопробы человека с пиявкой

По замыслу режиссёра Митты Марат Башаров должен был вылезти из болота, снять гимнастёрку, а у него вся спина в пиявках...

– Так нельзя. У меня следом съёмка, где я в роли героя-любовника с голым торсом! А тут на тебе – вся спина в укусах! Ищите дублёра!

– Я сам буду тебя дублировать! – заявил Митта.

– Телом не вышел! – сказал Марат. И продолжил работать.

Перед съёмками сцены Виктор Зуйков решил проверить на себе действие пиявок: «Сажаю червяка, а он не присасывается. Оказалось, что эти целители не переносят алкоголь. А я для смелости перед началом процедуры хлопнул рюмашку».

Сегодня уже сложно представить героя Сергея Безрукова – милиционера Павла Кравцова – без верного пса – бладхаунда Цезаря, которого озвучивал сам Безруков (сериал «Участок», 2003 г.). В первоначальном варианте собаки не было. Но руководство Первого канала предложило ввести пса. Кастинг проходил в помещении с большими зеркалами. Сначала претенденты просто ходили рядом с хозяевами и выполняли команды. Потом владельцев просили отойти и смотрели, как его друг будет себя вести.

Цезарь, оставшись наедине с зеркалом, пошёл к своему отражению. Постоял, задумался, обошёл зеркало, проверил, не стоит ли кто за ним, вернулся. За находчивость взяли именно его…

Накорми, потом командуй

Очень сложно работать с кошками. Они команд не воспринимают и на сытый желудок работать не будут. «Их нужно снимать с первого дубля, – рассказывает Зуйков. – Такой характер. Мы искали чёрную кошку для фильма «Тайный знак». Объявили кастинг. Для этой роли идеально подходил кот моей бывшей жены Ирины Белозёровой Яго. Не знаю почему, но он оказался настоящим монстром – кидался и на людей, и на собак. У меня на всю жизнь остались шрамы на руках от его зубов и когтей. Вдруг приезжает мужичок с пакетом, достаёт оттуда чёрную кошку. Она спокойно прошлась, осмотрелась. Оказалось, эта Муська выросла в клепальном цеху на авиационном заводе. А там не забалуешь. Словом, готовая актриса!

Чтобы сэкономить, продюсеры порой ищут животных для съёмок буквально на улице. Но, как говорится, скупой платит дважды. Было много ситуаций, когда ничейный, невоспитанный кот неожиданно уходил из кадра, прятался. Его полдня искали, съёмочный процесс останавливался, отсюда – убытки, потеря времени...

Был случай. В «Королеве Марго», где Екатерина Васильева играла Екатерину Медичи, у неё была сцена, где её героиня хватает отравленную губную помаду и мажет ею морду собаки. Кто-то из съёмочной группы притащил грязную болонку с улицы, и в первом же дубле она тяпнула Васильеву за палец. Кровь, пот, слёзы, а съёмка сорвана. И тогда продюсер Сергей Жигунов обратился за помощью к Зуйкову. «За ночь я нашёл очаровательную мопсиху – чемпионку Европы. Сами понимаете: у такой с помадой не должно быть проблем, подумал я. Катя Васильева приходит, мажет помаду собаке на нос, а затем берёт и бросает её на пол. Я подбегаю: «Катя, что вы творите! Она же чемпионка!» А она мне: «Ой, заигралась!..»

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