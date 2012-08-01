Транспортная отрасль оказалась на стыке интересов

Начиная с 2007 года на рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона, регулирующего перевозки общественным транспортом. Для Москвы с её проблемами в этой сфере актуальность, значимость и необходимость документа очевидны. Однако на сегодняшний день проект практически заморожен. Это позволяет думать о его возможном лоббировании со стороны перевозчиков, которые боятся конкуренции, хотят работать без контроля и бессрочно.

Пять лет лет назад закон «Об основах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» прошёл первое чтение в ГД. Его дальнейшее рассмотрение неоднократно откладывалось и в настоящее время назначено на 2012 год. За это время документ претерпел ряд редакций и сильно запутал даже депутатов. Ведь открытое обсуждение закона не идёт, а на сайтах вывешиваются разные его версии.

По мнению экспертов, есть вероятность, что закон может ударить по интересам социально незащищённых слоёв населения: в первую очередь по пассажирам-льготникам, инвалидам, пенсионерам. «Федеральное регулирование, безусловно, нужно, – говорит Александр Старовойтов, заместитель председателя комитета ГД РФ по транспорту. – Но необходимы общие правила и принципы, для того чтобы исключить ситуации, когда, например, на отдельных важных маршрутах существуют только коммерческие перевозки, а льготников не перевозят вообще. Считаю, что это вопиющие случаи».

По мнению депутата, для такого города, как Москва, совершенно точно должна действовать чёткая формула взаимодействия между государством, перевозчиком и пассажиром. Однако в тех версиях законопроекта, которые всё же удалось увидеть, эта связь не просматривается.

«В одной из редакций законопроекта декларируется, что на каждом маршруте у перевозчика не может быть более 20 единиц подвижного состава, – рассказывает Александр Старовойтов. – Но мы знаем, что в Москве на одном маршруте задействовано огромное количество машин. Получается, что на данный момент Мосгортранс должен либо разделиться на кучу различных юридических лиц, либо заключить около 350 контрактов. Это, по сути дела, является полным бредом».

В одной из редакций предусматривались и такие моменты, как дублирование маршрутов. Получается, что монополист может прийти на определённый маршрут, работать на нём только в утреннее и вечернее время (когда самый высокий процент передвижений) и не работать днём, когда это менее выгодно. Мало того, одна из редакций закона допускала даже возможность перепродажи маршрута.

Таким образом, очевидно, что на данный момент законопроект направлен прежде всего на интересы транспортных компаний, и не учитывает нужды простых людей.

По мнению заместителя руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы Кирилла Бесценко, для решения проблем в сфере столичного транспорта документ должен предусматривать несколько основных моментов. Первое – он должен регламентировать создание удобной маршрутной сети. Второе – расписание должно быть удобно пассажирам и должно соблюдаться перевозчиком. Третье – необходимо обеспечить безопасность процесса перевозки пассажиров на всех стадиях. Сюда относятся стажировка водителей, их ежедневный медицинский осмотр, проверка транспортных средств и другие мероприятия по предупреждению ДТП. Должно происходить обновление автобусов с точки зрения экологической безопасности. Четвёртое – тарифы должны быть разумными, а льготы должны соблюдаться.

«Пока законопроект на все эти вопросы не отвечает, а наоборот, некоторые моменты только ухудшает, – говорит Кирилл Бесценко. – В том тексте, с которым нам удалось познакомиться, ни одного из этих пунктов нет. Зато почему-то раскрывается процедура допуска конкретных перевозчиков на маршруты и закладывается очень интересная норма, согласно которой перевозчик, который до принятия этого закона работал на маршруте, остаётся на нём бессрочно».

Таким образом, закон «Об основах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» в его нынешнем виде может негативно повлиять на работу отрасли. У Минтранса уже есть отрицательный отзыв по данному законопроекту, и со своей стороны он рекомендует отозвать закон в данной редакции.