Мы разных кровей

С начала следующего года денежная компенсация донорам крови будет отменена. Оплата предполагала покрытие расходов на дополнительное, усиленное питание, восстанавливающее организм. Однако власти посчитали, что подобные «необязательные» траты вполне можно вычеркнуть из бюджета.

Холодильник с дефицитом

Сегодня поделиться своей кровью готовы менее 2% россиян. Но и этот невысокий показатель, по мнению экспертов, обещает упасть ещё ниже. Конечно, многие закатывают рукав не только ради хрустящих купюр. Но для некоторых граждан сумма, составляющая в среднем 1 тысячу рублей за 400 отданных миллилитров, является вполне ощутимой. Поправки в закон о «Донорстве крови и её компонентов» предусматривают отмену подобной компенсации от государства и её замену на горячий обед или продуктовый набор сомнительного качества.

«Отмена денежного вознаграждения уменьшит количество желающих помочь. А ведь нужный материал сегодня и так в дефиците», – полагает Наталья Набережнева, заведующая отделением медосвидетельствования и комплектации донорских кадров станции переливания крови при ЛРБ №2. Специалисты отмечают, что люди особенно активны после террористических актов или чрезвычайных происшествий. Они загораются желанием помочь, особенно когда их просят об этом с экрана телевизора. Но в действительности доноры нужны постоянно. Сдавать можно и плазму, и цельную кровь, которая сразу идёт в дело, предварительно разделяясь на компоненты. Тем самым, добытая порция может помочь не единственному больному, а сразу нескольким нуждающимся.

В среднем, в месяц на одну станцию переливания приходят около 250 добровольцев. Таких пунктов приёма в столице несколько десятков. Однако недостаток крови всё равно существует, так как её весомая часть лежит мёртвым грузом. Происходит это из-за необязательности волонтёров и несерьёзного отношения к процедуре.

Полученная плазма сдаётся на шестимесячный карантин. По истечении этого срока, человек должен повторно сдать 10 мл крови для окончательной проверки и подтверждения того, что он здоров. Множество серьёзных недугов долго «шифруются» в организме. Например, ВИЧ позволяет себя опознать только через 3 месяца после заражения, а порой может таиться и до полугода, уже запустив механизм разрушения. Поэтому, только удостоверившись в чистоте плазмы, её можно использовать. Но очень часто через 6 месяцев люди просто не возвращаются. Положив в кошелёк купюру или сделав доброе дело бесплатно, они забывают про дальнейшую ответственность. «В итоге мы получаем холодильники, забитые компонентами крови, которые не можем использовать», – жалуется Наталья Набережнева. В морозильных камерах не хватает места для хранения материала. Его некуда складывать, но при этом катастрофически не хватает. А в это время больные люди будто умирают от жажды, находясь в открытом море.

Заработать на себе

По мнению специалиста медико-биологического центра, плюс в отмене компенсации всё же есть. «Люди, не следящие за своим здоровьем или уже знающие об имеющихся у них заболеваниях, всё равно идут на станции переливания, чтобы заработать. То, что кровь заражена, открывается позже, после анализов, а деньги таким «благотворителям» уже заплачены».

Новые правила помогут снизить поток желающих поживиться. Эксперты утверждают, что изменить подобный порядок в нашей стране можно лишь путём просвещения. Целью социальной рекламы должен стать призыв не только к увеличению численности доноров, но и к повышению их сознательности. До граждан стоит донести, что, например, неподтверждённая пригодность плазмы сводит на нет все старания обеих сторон. Повысив не количество, а качество добровольцев, дефицит жидкой ткани можно сократить.

Ещё одним способом решения проблемы могло бы стать социальное обеспечение: скидки и льготы для всех приходящих в пункты переливания. Всего несколько лет назад «региональной» крови столице требовалось меньше, в первую очередь благодаря действующей в 2009 году государственной программе. Она предусматривала не только повышение вознаграждения, но и дополнительные льготы, к примеру, на оплату коммунальных услуг и проездные билеты.

Сегодня, чтобы воспользоваться этими щедрыми дарами, нужно стать Почётным донором, 40 раз бесплатно сдав кровь или более 60 раз её компоненты. Кроме ордена, от государства человеку положена ежегодная выплата чуть более 10 000 рублей, внеочередное обслуживание в медицинских учреждениях и приобретение по месту работы льготных путёвок в санаторий. Также теоретически предусматривается и сниженная стоимость на лекарства, однако на практике этот механизм работает плохо.

Во многих столичных аптеках нам отвечали, что просто не слышали о такой форме скидок на медикаменты. «Официальной информации и распоряжений на этот счёт не было», – заявил голос в телефонной трубке. По признанию почётных доноров, и остальные социальные привилегии действуют не всегда. Таким образом, власти призывают граждан помогать другим, но сами не следуют данному совету, а лишь играют на присущем русскому человеку сострадании.