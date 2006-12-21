Памятник неизвестному москвичу

Так - да не так. Уютные места есть и в семи минутах средним шагом от Кремля. Ну, например, площадочка, увенчанная памятником нашему первопечатнику Ивану Федорову.

Здесь присутствует все, что необходимо для кратковременного отдыха, для того, чтобы остановиться, дух перевести и броситься дальше искать приключений. Отсутствие толп. Остатки древних зданий в качестве декора. И, разумеется, сам памятник, сделанный видным русским скульптором Волнухиным.

Задача перед скульптором стояла непростая - ведь первопечатника никто не видел. Автор решил эту проблему так: вышел на улицу и начал наглым образом разглядывать прохожих. В конце концов Волнухин увидел мужика с длиннющей бородой, который показался ему очень убедительным. Этот мужик и послужил моделью для скульп­туры.

Открытие было торжественным. Газета «Раннее утро» писала: «Уже с утра около места торжества толпится многочисленная толпа. Ждет героически под непрерывным дождем. Прилегающие площади сверху представляют любопытнейшую картину - всюду раскрытые зонтики. Под зонтиками стоят на крыше гигантского здания «Метрополь», на других зданиях».

Правда, когда с памятника стали сдирать покрывало, оно зацепилось за что-то и где-то с минуту не могло опуститься на землю. Естественно, что либералы сразу принялись злословить - дескать, русская печать не может разом освободиться от «препон» властей.

У памятника сразу же образовалось торжище - букинистическое. Здесь можно было разыскать практически любую книгу, когда-либо выходившую в России или же за рубежом. А после революции здесь действовал магазин «Книжная находка» - один из лучших «букинистов» города. Перед входом, так же как и при царе, стояли книжники и торговали с рук своим товаром. Это запрещалось, называлось «черным рынком», но отважные энтузиасты продолжали свое дело. И, может быть, они когда-нибудь вернутся под самый подходящий для такой торговли памятник Москвы.