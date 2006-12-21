Птички-москвички

Хотя, на самом деле, сегодня в столице обитают около 270 видов птиц. По данным Московского отделения Союза охраны птиц России, 80 из них занесены в Красную книгу. К жизни в городе птички приспосабливаются, как могут. Например, привыкают питаться, чем Бог послал. На некоторых московских помойках чайки встречаются так же часто, как на водоемах. А уж сколько птиц роется в мусорных контейнерах, стоящих возле жилых домов...

Выбор мест для гнездования может быть самым невероятным. Раньше у птиц считалось «модным» селиться на чердаках девятиэтажек или на крышах высотных домов. Но это в прошлом (чердаки заколачивали, чтобы нанести удар по террористам, - в результате же без пристанища оказались целые стаи птиц). Теперь моду задают московские синицы. В обычных условиях они любят вить гнезда среди высоких отвесных скал. А теперь синицы селятся... на фонарных столбах. Удивительно, что в конструкции столбов есть как будто специально «придуманный» изъян - небольшие отверстия недалеко от проводов. Именно эти дырки и позволяют синицам закреплять там свои гнезда.

Удобства урбанизации умеют ценить не только синицы. Утки-кряквы, живущие в пойме речки Лихоборки на севере Москвы, не улетают на зиму в теплые края. Как же так, ведь вода должна замерзать, лишая птиц последнего пристанища! Так нет: промышленные стоки делают воду в этом месте теплой зимой и летом. Утки-кряквы давно изучили эту особенность Лихоборки и принимают «теплые ванны» круглый год.

Жизнь в мегаполисе научила пернатых почти не бояться людей. Особенно быстро привыкают к нам водоплавающие - тем более что люди их регулярно подкармливают. Пернатые воспринимают нашу заботу как должное - и не стесняются о себе напоминать. Например, прошлой зимой в сильные морозы утки, живущие на речке Серебрянке в Измайловском парке, остались без пропитания. На улице было слишком холодно, поэтому в парке было мало гуляющих, да и те прятали руки в карманы, носы в шарфы и не спешили кормить уток хлебом. Тогда предприимчивые птицы отправились на поиски «хлебных мест»... на близлежащие автобусные остановки. Там всегда толпился народ. Без еды птички не остались.

Елена Зубакина, директор Союза охраны птиц России, рассказала, что к тем людям, которые зимой регулярно вывешивают за окнами кормушки, шустрые синички уже в октябре начинают стучать носом в стекло, напоминая, что пора о них подумать. В этом году холода в столице припозднились, поэтому таких напоминаний стоит ждать буквально на днях.

Аргумент против

Правда, иногда пернатые так «осваиваются» в городе, что начинают мешать людям. Притчей во языцех стали московские вороны, которые расплодились в городе в неимоверном количестве. Мало того, что они разоряют гнезда мирных птиц и истребляют мелких животных в лесопарках - страдают от них и... московские храмы. Вороны любят отдыхать на куполах, соскребая когтями позолоту. В Кремле, например, держат специально обученных соколов, которые охраняют храмы от серых хулиганок. Настоящая головная боль города - голуби, которые расплодились в огромном количестве и разносят опасные болезни (например, орнитоз).