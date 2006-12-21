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Москва – подопытная крыса?

Немец снова наступает на Можайском направлении

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Москва – подопытная крыса?
Монорельс – красивый, но бесполезный

 

 

Жители многоэтажек могут не беспокоиться: по их крышам ездить никто не будет. Проект Липпа - в сущности, дорога второго уровня, то есть эстакада на высоте 12 метров над землей. Новизна в том, что немецкий профессор предлагает использовать подэстакадное пространст­во под жилые дома, кафе, магазины, гаражи. Несущие конструкции зданий для этого нужно будет сделать особо прочными, установить шумозащитные экраны, глушители вибрации и уловители выхлопов. Находящийся снизу человек и не заметит, что над ним громыхает многополосная трасса (3-4 ряда). Сверху предлагается строить дорогу повышенной комфортности, без перекрестков и светофоров. «По верхам» могут ездить любые автомобили, масса которых не превышает 6 тонн.

Депутат Мосгордумы Иван Новицкий заявил, что концепция проекта получила одобрение столичных властей. Якобы руководитель Комплекса экономической политики и развития города Юрий Росляк и глава столичного стройкомплекса Владимир Ресин посчитали идею интересной. И в следующем году даже начнется строительство первого участка! Возможно, проезд по нему будет платным. Наступать немец, скорее всего, будет опять на Можайском направлении. Хотя рассматриваются и другие варианты: Ярославское шоссе либо развязка, соединяющая Варшавку и Каширку.

«Отдельные элементы такой дороги уже где-то опробованы и построены, - рассказывает Иван Новицкий. - Опоры, похожие на те, что в проекте, мы использовали при строительстве Треть­его кольца. Дороги второго и третьего уровней есть, например, в Шанхае. Экологические и шумозащитные системы, скоростные мини-тоннели тоже существуют. Но соединить все это в комплексе пока никому не удавалось. Москва была бы первой!»

Некоторые депутаты справедливо высказались против проекта.

«Будет ли жителям удобно и безопасно под дорогой? Сколько денег потребуется, чтобы усилить несущие конструкции зданий? Как это будет выглядеть? - спрашивает депутат Мосгордумы Андрей Ковалев. - Если поразмыслить трезво, становится очевидно, что проект Липпа - утопия. Для Москвы будущего куда важнее строить многоярусные магистрали (как в Токио, в Бангкоке) и подземные тоннели».

«В центральной части города прокладывать высотные дороги недопустимо и с точки зрения безопасности, и с точки зрения экологии, - объясняет глава Комиссии Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству Михаил Москвин-Тарханов. - Даже если дорога пройдет на высоте 12 метров, ее эксплуатация будет слишком сложной. Строить гаражи под эстакадой - вполне приемлемо (но в этом нет ничего нового). А жилые дома - это уже слишком. Как перспективный план развития города данный проект неуместен».

Как удалось выяснить «АН», немцы предлагали свой проект не только столичным законодателям. Им в общем все равно, где строить - кто бы на это ни согласился. А наши сразу схватились: будем первыми, будем экспериментаторами... Что-то другие столицы не спешат обзаводиться «дорогодомами». Похоже, Москва стала полигоном для заезжих модных фантазеров. Идей-то у них выше крыши.

Знаем мы цену этим идеям: многомиллионные вагончики, в которых сидят три с половиной пассажира, бегают по монорельсовой дороге от Тимирязевской до Телецентра. Реализованный проект, о котором говорили «гениальный» и «суперсовременный», уже который год приносит бюджету одни убытки.

 

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