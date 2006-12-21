Из москвичей в провинциалы

На сегодняшний день подавляющее большинство моск­вичей (84%) довольны жизнью в столице. 4% опрошенных по возможности переехали бы в Петербург, и 7% - в другие российские города. Остальные вообще об этом не задумывались. Опрос, который провел в этом году исследовательский холдинг «Romir Monitoring», показал: чем моложе и активнее горожанин, тем охотнее он переехал бы. Если среди пенсионеров категорически отвергает такую возможность 91% опрошенных, то среди людей в возрасте от 18 до 24 лет - только 71%.

«Из столицы в регионы все чаще уезжают менеджеры, - комментирует Андрей Милехин, генеральный директор исследовательского холдинга «Ромир». - Там развивается бизнес, который требует кадров. Менеджеры едут поднимать филиалы, представительства, работать в руководстве крупных региональных предприятий. За это фирмы платят им полуторные зарплаты, снимают квартиры. К тому же у жизни в глубинке есть свои преимущества: хорошая экология, дешевые продукты по сравнению с нашим мегаполисом, больше времени на общение. Пока в общей массе москвичей доля этих переселившихся в регионы менеджеров невелика, но, с другой стороны, таких людей уже тысячи. Многие из них начинают понимать, что Москва - тесный город для карьеры. А на периферии легче подняться и решить многие бытовые проблемы. Кроме того, сейчас активно развивается Питер. Там открывается множество вакансий, что привлекает молодых. Да и ближе он к Европе».

Чтобы хорошо устроиться, не обязательно уезжать слишком далеко от столицы. «В областях, граничащих с Московской, многие сферы деятельности еще не заполнены, есть шанс развернуться, - считает руководитель «IRN.RU» Олег Репченко. - Интересно, что некоторые молодые москвичи уезжают из столицы, чтобы учиться в региональном вузе - это намного дешевле. На юг страны перебираются не только ради тепла и солнца - но и ради южной недвижимости, цены на которую сейчас быстро растут. Скажем, в Сочи - теми же темпами, что в Москве. Ну а для кого-то основная мотивация - здоровье. Некоторые люди покидают город ради чистого воздуха и огурцов с грядки».

Уезжают и малообеспеченные моск­вичи, которым жизнь в столице становится не по карману. Они продают квартиру и на полученные деньги покупают жилье в Московской области, в малых и средних городах центрального Нечерноземья. От этой операции они получают финансовую выгоду, которая, как они считают, поможет им улучшить качество жизни. Специалисты установили, что безусловное большинство людей, которые уезжают из города сегодня, - бывшие чернорабочие лимитчики, которых набирали, например, на ЗИЛ или АЗЛК.