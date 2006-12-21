Все удобства – для Бендера?

Столичные клубы можно условно разделить на три категории. Первая – клубы для тех, кто не может себе позволить вообще ничего. В таких местах страшно сесть на стул или облокотиться на барную стойку – из боязни прилипнуть и потом не отстираться. Публика собирается соответствующая. У меня ощущение, что они живут и отдыхают под девизом «напиться и забыться».

Клубы средней руки, пожалуй, самые противные. Там проводят время люди, которые ведут себя так, словно у них есть собственный бутик, а на Лазурном берегу пришвартована личная белоснежная яхта. На деле же у них нет и пары пристойных свитеров. Своим поведением они пытаются убедить окружающих, что они-то и есть настоящие москвичи, «властелины колец», крутые «тусовщики». По сути же, они ничего из себя не представляют.

Третья категория – клубы действительно дорогие. Их посещают люди, разъезжающие на Bentley и по 18 раз в году посещающие Мальдивы. Мне эта публика чужда. У нас разные взгляды на жизненные ценности. Я лично на деньги не молюсь.

Мне всегда были противны люди, которые меняются, когда меняется их окружение в широком смысле. Замечали, как человек становится сам не свой, когда вместо кроссовок и треников надевает костюм от Хьюго Босс? А в клубах люди меняются в зависимости от категории заведения, в которое заходят. Москва с ее наглой энергетикой очень удобна для людей, которые умеют быть «остапами бендерами».