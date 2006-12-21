У Генплана нету плана?

Однако участки, не зарезервированные под «типовую жилищную застройку», составляют считанные проценты московской земли! Надо полагать, что к тому моменту, когда закон будет принят окончательно, научно-исследовательский и проектный институт (НИиПИ) Генплана, который составляет соответствующий своему названию документ, возьмет под свое крыло абсолютно всю землю в городе, имеющую коммерческую ценность.

Сейчас процесс оформления в собственность участков под жилыми домами идет очень медленно и сопровождается бесконечными скандалами и судебными процессами. Зачем загружать суды? Гораздо проще принять такой закон, на практике лишающий горожан возможности оформить землю в собственность. Если у правозащитников возникнут вопросы, всегда можно сослаться на таинственный документ - Генеральный план. А там попробуй выяснить, почему тот или иной участок зарезервирован под массовое строительство.

НИиПИ Генплана действительно закрытая организация. Страшно далеки они от народа, как и планы их - от реализации. Вот, например, район массовой застройки на Ходынском поле. Когда обсуждались проекты Генплана, выходило так, что в суперсовременном районе жилье будет каким-то уникальным, построенным по сверхновым технологиям, что архитектура его описанию не поддается... Когда построили, оказалось что очень даже поддается. И видели мы такое не раз - в наших же собственных блеклых и унылых спальных кварталах.

Или, например, Жулебино. Кому в голову могла прийти идея построить особняки через дорогу от многоэтажек? Особняки не пользовались спросом, пока цены на них не стали чуть ли не демпинговыми. Наверное, не очень приглянулась состоятельным покупателям перспектива загорать в собственном дворике под завистливыми взглядами соседей с верхних этажей.

Или, допустим, Куркино. Ныне микрорайон не заселен и на пять процентов от перспективного плана. Но уже сейчас доехать сюда практически невозможно: Куркинское шоссе - единственный взъезд в район - одна сплошная пробка в любое время суток. И количество машин здесь ни при чем. Виновата узкая двухполосная дорога!

Когда район построили, спохватились, что к нему нель­зя добраться. Официально заявили, что, дескать, рассматривают, и как ветку легкого метро проложить, и как дополнительные съезды на Ленинградку прорубить. Но со временем эти планы как-то позабылись.

К главному архитектору города, председателю Комитета по архитектуре и градостроитель­ству города Москвы Александру Кузьмину пробиться еще сложнее, чем в НИиПИ Генплана. Но нам все-таки удалось задать ему главный острый вопрос - о методах планирования.

- Александр Викторович, как вообще случается так, что у нас сначала строят целые микрорайоны, а потом только - дороги к ним. Например, Куркино?

- Действительно, сначала должна появляться инфраструктура, потом жилые массивы. Мы в этом отношении отстаем от развитых стран. В Японии, конечно, так и делают: сначала дорожную инфраструктуру сдают, потом только строят здания. Увы, у нас уровень жизни другой. Если считать в квадратных метрах, мы отстаем от японцев метров на десять на душу населения. Но в рамках программы «Большая Ленинградка» мы намерены сделать еще два въезда в Куркино. Надеюсь, этим мы решим транспортную проблему элитного района.

Что ж, проблему рано или поздно решат. Но зачем ее нужно было создавать?