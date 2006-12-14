Бауман в Пушкинском скверике

Здесь декоративные урны и незамысловатые скамеечки из белых реечек. Дедушка, кормящий голубей румяной «калорийной» булочкой. Какие-то чиновники с портфельчиками-«дипломатами». Невзирая на мороз, сидят на лавочке, бумажки разложили, обсуждают что-то. И главное, не слышно шума городского. Хотя вроде вполне себе центр Москвы.

А возвышается над всей этой идиллией памятник революционеру Бауману. Он был открыт в 1931 году, в то время этот скверик носил имя Пушкина. Неудивительно - ведь рядышком, в Елоховском соборе, был крещен поэт. Но при новой власти Александр Сергеевич авторитетом не считался. Булгаковский герой, народный поэт Рюхин возмущался: «Что он сделал? Я не понимаю... что-нибудь особенное есть в этих словах: «Буря мглою...»? Не понимаю!.. Повезло, повезло!..»

Тогда Пушкина «сбрасывали с корабля современности» и упрекали в том, что он был крепостник. Неудивительно, что памятник революционеру здесь поставили, не рассуждая об уместности этого действа. Тем более что Луначарский говорил: «В Москве это будет первый революционно-исторический монументальный памятник».

А сегодняшние посетители этого скверика на Баумана вообще не смотрят. Им все же ближе поэт Пушкин. К счастью для нас для всех.