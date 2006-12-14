Жилье становится доступным

На двух стульях

Первый этап программы государственных жилищных сертификатов, который был запущен еще в конце 90-х для военнослужащих, потерпел фиаско. Экономический кризис превратил сертификаты в фантики. Второе дыхание ГЖС получили в 2002 году, когда стали частью Федеральной целевой программы «Жилище», рассчитанной на восемь лет.

В программу попали шесть категорий граждан, которым государство пообещало бесплатные квартиры: военные, вышедшие в отставку и стоящие в очереди на жилье, военнослужащие, которые собираются уволиться в запас, уезжающие на Большую землю жители Крайнего Севера и Байконура, участники радиационных аварий и вынужденные переселенцы. «Во время инвентаризации выяснилось, что, например, люди, которые уже имели сертификаты военнослужащих, вновь претендовали на госбумаги, но теперь уже как чернобыльцы или вынужденные переселенцы», - рассказывает начальник Объединенной дирекции по реализации федеральных инвестиционных программ «Росстроя» Анатолий Мишанов.

Исключить из очереди «двойников» помогла единая база данных, которая охватила все субъекты федерации.

В результате число претендентов сократилось с 700 тыс. до 572 тыс. семей. «Человек может встать в разные очереди, но субсидию имеет право получить только один раз», - утверждает А. Мишанов.

Равные условия

Финансирование программы - 132 млрд. рублей до 2010 года. Этих средств должно хватить, чтобы обеспечить жильем 23% всех очередников, в том числе 67% военнослужащих, 46% чернобыльцев и 5% переселенцев с Крайнего Севера. Чтобы исправить диспропорцию, «Росстрой» намерен добиваться внесения поправок в закон «О Северах».

До 2004 года стоимость ГЖС определялась для каждого конкретного региона. Наиболее предприимчивые граждане, отоварив сертификат в Москве или Санкт-Петербурге, тут же продавали квартиру и уезжали на периферию.

Сейчас в расчет принимается средняя нормативная стоимость жилья в РФ. Во втором полугодии этого года она составляет 14 тыс. 900 руб. за кв. м. Для богатых регионов применяются повышающие коэффициенты (в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге коэффициент составляет 1,2, для Восточно-Сибирского района и Свердловской области - 1,15, а для Западно-Сибирского района и Калининградской области - 1,1). В «Росстрое» считают, что таким образом соблюдается принцип социальной справедливости: «Теперь у гражданина есть выбор: в некоторых регионах на сертификат можно сразу купить комфортную квартиру, а где-то придется доплачивать».

Сертификат не для жуликов

Стоимость ГЖС позволяет покрыть 50-80% стоимости жилья, покупаемого по ипотеке. По программе «Росстроя» работают Сбербанк, Урал­Сиббанк, Газпромбанк, банк «Зенит» и Росбанк. Однако на кредит могут рассчитывать только те заемщики, которые сумеют доказать свою платежеспособность. Кроме того, «Росстрой» запрещает с помощью сертификатов покупать жилье на стадии котлована, документы на которое у застройщика еще не оформ­лены. «Государственные деньги не должны попасть в руки недобросовестных компаний, а их владельцы - пополнить ряды обманутых дольщиков», - поясняет Мишанов.

Сейчас использование механизма ГЖС рассматривается в качестве одного из возможных вариантов решения проб­лем вкладчиков строительных пирамид. Эту идею разделяет как член общественной палаты Анатолий Кучерена, так и сами обманутые дольщики.