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Мусорная мафия

№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Андрей КАЛИТИН ]

Мусорная мафия
Олег Полищук знает, что делать с мусором

В трех километрах от МКАД на юг от Москвы, возле деревни Саларьево вот уже 40 лет расположена огромная мусорная свалка. Лимиты сброса отходов на ней давно превышены. Мафиозные хозяева этого «мусорного Клондайка» с помощью «серых схем» зарабатывают здесь более 10 млн. долларов в год чистого дохода, а бюджет города и области за это же время теряет около 4 млрд. рублей.

Никто вообще не знает, сколько конкретно отходов вывозится ежегодно из Москвы в область. Может быть, 20, а может быть, 40 млн. тонн. «Ночью в Саларьево привозят буквально все - и криминальные трупы, и радиоактивные отходы», - говорит Лазарь Шубов, президент ассоциации «Мусорщики Москвы». Не только в области, по всей стране в мусорном бизнесе царит хаос».

Содержать в непосредственной близости от столицы огромную свалку выгодно также и московским чиновникам. Тарифы на прием отходов здесь невысокие, отчеты липовые, ехать недалеко: вот выгружаются в Саларьевском полигоне все кому не лень.

Справедливости ради надо сказать, что областная прокуратура возбудила против полигона уголовное дело из-за вопиющего несоблюдения границ санитарной зоны. Мусор здесь лежит буквально в 30 метрах от домов, хотя сваливать его должны не ближе чем в 500.

МГУП «Саларьево» - владельца полигона и свалки - может спасти «расползание» на соседнюю землю. Она есть. Только вот беда - чужая. В 2003 году их приобрела компания «Экологический комплекс», чтобы на этом участке построить уникальный мусороперерабатывающий комплекс, аналогов которому в России нет.

«Это могло быть огромное предприятие коммунального назначения, - говорит генеральный директор «Экологического комплекса» Олег Александрович Полищук, - которое вытеснило бы все черные несанкционированные мусорные свалки из области.

А если бы опыт удался - то аналоги комплекса покончили бы с устаревшими технологиями по всей стране. Сортировка и переработка - это самый эффективный путь обращения с отходами. В каждой тонне отходов 60% может идти на вторичную переработку. Бумага и картон - это сырье для рубероидной промышленности, металлы идут на переплавку. Если бы наша технология переработки отходов был распространена в стране повсеместно, государственный бюджет, по оценкам экспертов, получал бы около 2 млрд. долларов в год». А пока эта компания и ее иностранный инвестор платят за землю 50 тыс. долл. ежеквартально.

Но московским чиновникам невыгодно уступать лакомый кусок земли, а значит, и свой бизнес «чужим» специалистам. Поэтому в Ленинском районе Московской области вот уже второй год идет настоящая «бюрократическая война». Казалось бы, все предпроектные решения прошли согласования, а проект застрял на полпути. Построена дорога к будущему комплексу. Но в 2005 году Владимир Ресин вдруг проявил нешуточную заинтересованность, указал «Экологическому комплексу» на «нецелевое использование их земель». И все встало, несмотря на то что Институт почвоведения считает, что земли в окрестностях Саларьево под сельскохозяйственные нужды непригодны.

«Экологический комплекс» уже инвестировал в свой проект 20 млн. долларов. При этом лицензия полигона МГПУ «Саларьево» истекает в 2008 году, так что борьба продолжится еще два года. Судя по всему, московские чиновники сдаваться не собираются. «ЭКОМ» - тоже.

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