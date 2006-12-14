Опять на рынок наступили

По традиции высокого московского начальства, перспективные планы развития начинают с предварительной зачист­ки территории. Вот и сейчас власти акцентируют внимание не на развитии сети мини-маркетов и магазинов шаговой доступности (из-за чего, собственно, и сыр-бор начался), а на ликвидации имеющегося ресурса - оставшихся в Москве тонаров. Что и говорить: гораздо проще разрушить систему обеспечения москвичей всем необходимым в шаговой доступности, чем построить новую.

По словам руководителя городского департамента потребительского рынка и услуг Владимира Малышкова, «тонары на колесах будут существовать до тех пор, пока у нас строятся микрорайоны. Дом-два поставили, уже заселили, а магазин не готов - будет обслуживать тонар. Или, например, тонары будут выезжать на пляжи или массовые мероприятия».

«Лотки на колесах сделали свое дело, - комментирует решение правительства руководитель Московского департамента поддержки малого предпринимательства Михаил Вышегородцев. - Теперь торговать надо цивилизованно. Коммерсанты сохранят бизнес, если перейдут торговать в магазины шаговой доступности».

Палатки портят имидж города, утверждают в правительстве Москвы. Они считают, что на улицах следует оставить только ларьки по продаже мороженого, газет и цветов, а также справочные киоски (не понятно, чем они симпатичнее тех тонаров, из которых торгуют другим товаром). Но это видимость. А по содержанию от таких мер пострадают и малый бизнес, и обычные москвичи.

В мини-маркетах цены значительно выше - это очевидно. Подрастут они и после того, как все тонары ликвидируют и маленькие магазины останутся на поле шаговой доступности единственными воинами.

Экономика в таком бизнесе простая: если раньше владелец тонара, скажем, платил три копейки за аренду трех квадратных метров под транспортируемой палаткой, то теперь аренда даже бокса или отдела в магазине будет отличаться на два-три порядка. Разницу в ценах, разумеется, включат в продажную стоимость. Не думаю, что москвичи сильно обрадуются, когда серьезное подорожание ударит по их карманам.

Что касается бизнесменов: кто-то из них, возможно, и сохранит мелкий бизнес в новых «маркетах». Но это вопрос весьма спорный. В магазинах шаговой доступности все переделено и без них.

Исторический аргумент

В последние годы наступления правительст­ва на палатки проходят по любому поводу - с завидной регулярностью. Осенью 2004 года было принято постановление «Об упорядочении использования территории метрополитена и 25-метровой зоны от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена». В соответствии с ним, с площадей возле выходов метро были убраны все палатки, включая газетные ларьки и киоски с мороженым. Очередную зачистку провели после теракта на «Рижской» летом 2005 года. Спецмашины, спешившие на помощь к пострадавшим, не смогли быстро подъехать к месту происшествия из-за многочисленных палаток, раскладных столов и стендов (такая торговля к тому времени уже давно была запрещена). Решение о постепенном вытеснении с городских улиц всех торговых палаток было принято 4 июля 2006 года на заседании московского правительства.



